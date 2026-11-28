A Forma–1-es világbajnokság idei utolsó előtti versenyhétvégéjén, a katari nagydíj szombati időmérő edzésén a vasárnapi futam rajtsorrendjéért küzdöttek a pilóták. Bár Kimi Antonelli már bebiztosította világbajnoki címét, a második helyért még komoly csata zajlik. A négyszeres világbajnok Max Verstappen bizakodva várhatta az időmérőt, ugyanis a múlt hétvégi Las Vegas-i futamon győzött, ráadásul az elmúlt három katari nagydíjat egyaránt a Red Bull holland pilótája nyerte meg.

George Russel nyerte a katari nagydíj időmérőjét Fotó: Angel Almada / TheNEWS2 via ZUMA Press Wire

George Russel nyerte a katari nagydíj időmérőjét

Az időmérő első szakaszát Max Verstappen kezdte a legjobban, ám később a Mercedes két pilótája, George Russell és Kimi Antonelli is megelőzte a hollandot. A Q1 végül Russell elsőségével zárult, mögötte Antonelli és Verstappen végzett, míg Isack Hadjar a negyedik, Lando Norris pedig az ötödik helyen jutott tovább. Carlos Sainz, Alexander Albon, Fernando Alonso, Lance Stroll, Valtteri Bottas és Sergio Pérez számára már az első szakaszban véget ért az időmérő.

A második szakaszban is George Russell diktálta a tempót, aki mögött némi meglepetésre Isack Hadjar végzett a második helyen, megelőzve Kimi Antonellit és Max Verstappent. A két McLaren Lando Norris és Oscar Piastri sorrendben az ötödik és a hatodik helyen jutott tovább, mellettük pedig mindkét Ferrari is bejutott a Q3-ba. Oliver Bearman, Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Rafael Camara és Nico Hülkenberg számára a második szakaszban ért véget az időmérő.

Az időmérő utolsó szakaszában is George Russell kezdett a legjobban, a brit 175 ezredmásodperccel előzte meg csapattársát, Kimi Antonellit az első gyors köröket követően. A Mercedes pilótája végül a Q3-ban is megőrizte elsőségét, így ő indulhat az élről a vasárnapi futamon. Mellőle Antonelli rajtolhat, míg a második rajtsort a McLaren két versenyzője, Lando Norris és Oscar Piastri sajátította ki. Isack Hadjar az ötödik, Max Verstappen a hatodik helyen végzett, az első tíz sorrendjét pedig Charles Leclerc, Arvid Lindblad, Lewis Hamilton és Liam Lawson tette teljessé.