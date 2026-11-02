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Új világbajnokot avattak a Forma-1-es Mexikói Nagydíjon. Kimi Antonelli három futammal a vége előtt megnyerte a vb-t.

Max Verstappen nyerte a Forma-1-es Mexikói Nagydíjat, de a legboldogabb egy 20 éves olasz fiatalember volt. Kimi Antonelli a harmadik helyen végzett, és ez azt jelentette, hogy három futammal a vége előtt megnyerte a világbajnokságot

Mercedes' Italian driver Kimi Antonelli celebrates winning the world championship title at the end of the Mexico City Formula One Grand Prix, at the Hermanos Rodriguez racetrack in Mexico City on November 1st, 2026. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP)
Kimi Antonelli 20 évesen világbajnok lett Fotó: YURI CORTEZ / AFP

Antonelli sírt, amikor áthaladt a célvonalon. A könnyeivel küszködött, és alig találta a szavakat, amikor kiszállt az autójából és az érzéseiről faggatták.

"Megcsináltuk, a családom, és a Mercedes stábja nélkül nem lennék itt. Hálás vagyok a pillanatért, ez örökre velem marad. Megszólalni alig tudok, még nem fogtam fel, hogy megnyertem a világbajnokságot. Hihetetlen szezon, feszült voltam a hétvégén, örülök, hogy pont került a végére" - fogalmazott Antonelli.

Kimi Antonelli a legfiatalabb F1-es világbajnok

Kimi Antonelli egészen elképesztő teljesítményt nyújtott a 2026-os Forma–1-es idényben: a Mexikói Nagydíj előtt rendezett 18 futamból kilencet megnyert, háromszor második, háromszor pedig harmadik lett, vagyis 15 alkalommal állhatott dobogóra. 

Az olasz pilóta a Forma-1 történetének 36 világbajnoka.

A 20 éves Antonelli 2025 szeptemberében vezetett először F1-es versenyhétvégén, a monzai Olasz Nagydíj első szabadedzésén. 2025 márciusában a Mercedes színeiben, Lewis Hamilton helyén, Melbourne-ben, az Ausztrál Nagydíjon debütált versenyzőként. Az újoncévében 150 ponttal, három dobogós helyezéssel a hetedik helyen végzett a világbajnokságon. Az idei a második teljes F1-es szezonja.

  • Antonelli az első olasz világbajnok 1953, Alberto Ascari óta.
  • A Forma-1 legfiatalabb világbajnoka 20 évesen, megdöntve Sebastian Vettel rekordját (23 év és 134 nap).
  • Ő a Mercedes újabb világbajnoka Lewis Hamilton és Nico Rosberg után.
Kimi Antonelli
Kimi Antonelli
Kimi Antonelli
Kimi Antonelli
Kimi Antonelli
Kimi Antonelli
Galéria: Kimi Antonelli megnyerte a Forma-1-es világbajnokságot
Fotó: AFP
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Kimi Antonelli

 

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