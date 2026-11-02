Max Verstappen nyerte a Forma-1-es Mexikói Nagydíjat, de a legboldogabb egy 20 éves olasz fiatalember volt. Kimi Antonelli a harmadik helyen végzett, és ez azt jelentette, hogy három futammal a vége előtt megnyerte a világbajnokságot.

Kimi Antonelli 20 évesen világbajnok lett Fotó: YURI CORTEZ / AFP

Antonelli sírt, amikor áthaladt a célvonalon. A könnyeivel küszködött, és alig találta a szavakat, amikor kiszállt az autójából és az érzéseiről faggatták.

"Megcsináltuk, a családom, és a Mercedes stábja nélkül nem lennék itt. Hálás vagyok a pillanatért, ez örökre velem marad. Megszólalni alig tudok, még nem fogtam fel, hogy megnyertem a világbajnokságot. Hihetetlen szezon, feszült voltam a hétvégén, örülök, hogy pont került a végére" - fogalmazott Antonelli.

Kimi Antonelli a legfiatalabb F1-es világbajnok

Kimi Antonelli egészen elképesztő teljesítményt nyújtott a 2026-os Forma–1-es idényben: a Mexikói Nagydíj előtt rendezett 18 futamból kilencet megnyert, háromszor második, háromszor pedig harmadik lett, vagyis 15 alkalommal állhatott dobogóra.

Az olasz pilóta a Forma-1 történetének 36 világbajnoka.

A 20 éves Antonelli 2025 szeptemberében vezetett először F1-es versenyhétvégén, a monzai Olasz Nagydíj első szabadedzésén. 2025 márciusában a Mercedes színeiben, Lewis Hamilton helyén, Melbourne-ben, az Ausztrál Nagydíjon debütált versenyzőként. Az újoncévében 150 ponttal, három dobogós helyezéssel a hetedik helyen végzett a világbajnokságon. Az idei a második teljes F1-es szezonja.