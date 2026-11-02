Kimi Antonelli elképesztő szezont produkált, mindössze második Forma-1-es idényében vb-címet ünnepelhetett, a végső sikert Mexikóban biztosította be. A Mercedes 20 éves sztárja Sebastian Vettel 2010-ben felállított rekordját adta át a múltnak, teljesítménye előtt riválisai is fejet hajtottak.

Kimi Antonelli történelmet írt a Forma-1-ben

Fotó: ALFREDO ESTRELLA / AFP

George Russell nem ünnepelt Kimi Antonellivel

A Forma-1-es versenyzők elismerően nyilatkoztak az ifjú olaszról, a négyszeres világbajnok Max Verstappen szerint riválisa az egész idényben elképesztően versenyzett, súlyos hibákat pedig egyáltalán nem követett el. „Büszke vagyok rá, és arra, ahogyan az egész szezon során helyt állt, mert egyáltalán nem könnyű feladat minden hétvégén csúcsteljesítményt nyújtani, ő viszont képes volt erre, ezért megérdemli a vb-címet” – fogalmazott a Red Bull holland sztárja, akihez hasonlóan többek között Lewis Hamilton, Lando Norris, Oscar Piastri és Charles Leclerc is gratulált Antonellinek.

A Mercedes másik pilótája, George Russell nem tartozott közéjük,

a brit a leintést követően nem jelent meg a média zónában, majd a Mercedes rajtrácson rendezett közös ünnepi fotózásáról is hiányzott.

George Russell nem ünnepelt Kimi Antonellivel

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

George Russellnek súlyos kudarcot kell feldolgoznia

A 2016-os idény világbajnoka, Nico Rosberg szerint kifejezetten ijesztő lélektani helyzetbe került Russell.

„Ez egy ijesztő pillanat, hiszen George nem tudhatja, hogy a következő teljes szezonban is így folytatódnak-e a dolgok.

Először ki kell szakadnia ebből a közegből, el kell felejtenie a történteket, majd meg kell kezdenie a felkészülést a következő évre” – idézte a Motorsport a korábbi F1-es pilótát.

Russell számára óriási csalódás a 2026-os szezon, hiszen az első futam, az általa magabiztosan megnyert Ausztrál Nagydíj után a brit azt hihette, ő az első számú vb-esélyes. A teljesítménye azonban visszaesett, 20 éves csapattársa viszont nagyon elkapta a fonalat, és végül fölényesen végzett előtte. Russell már évek óta az elitsorozatban versenyez, ezért fájdalmas pofon lehet számára, hogy a mindössze második F1-es idényét futó Antonelli ilyen simán legyőzte.