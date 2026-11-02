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A Forma-1-es Mexikói Nagydíjon történelmet írt a Mercedes pilótája. Kimi Antonelli lett minden idők legfiatalabb F1-es világbajnoka, a 20 éves olasz előtt riválisai is fejet hajtottak. Csapattársa, George Russell azonban nem ünnepelt, a brit felszívódott a futam után.

Kimi Antonelli elképesztő szezont produkált, mindössze második Forma-1-es idényében vb-címet ünnepelhetett, a végső sikert Mexikóban biztosította be. A Mercedes 20 éves sztárja Sebastian Vettel 2010-ben felállított rekordját adta át a múltnak, teljesítménye előtt riválisai is fejet hajtottak.

Kimi Antonelli történelmet írt a Forma-1-ben
Kimi Antonelli történelmet írt a Forma-1-ben
Fotó: ALFREDO ESTRELLA / AFP

George Russell nem ünnepelt Kimi Antonellivel 

A Forma-1-es versenyzők elismerően nyilatkoztak az ifjú olaszról, a négyszeres világbajnok Max Verstappen szerint riválisa az egész idényben elképesztően versenyzett, súlyos hibákat pedig egyáltalán nem követett el. „Büszke vagyok rá, és arra, ahogyan az egész szezon során helyt állt, mert egyáltalán nem könnyű feladat minden hétvégén csúcsteljesítményt nyújtani, ő viszont képes volt erre, ezért megérdemli a vb-címet” – fogalmazott a Red Bull holland sztárja, akihez hasonlóan többek között Lewis Hamilton, Lando Norris, Oscar Piastri és Charles Leclerc is gratulált Antonellinek.

A Mercedes másik pilótája, George Russell nem tartozott közéjük, 

a brit a leintést követően nem jelent meg a média zónában, majd a Mercedes rajtrácson rendezett közös ünnepi fotózásáról is hiányzott.

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team driver George Russell attends the Formula 1 Mexico Grand Prix at the Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico City, Mexico, on November 1, 2026. (Photo by MARCEL VAN DORST/EYE4Images/NurPhoto) (Photo by Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP)
George Russell nem ünnepelt Kimi Antonellivel
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

George Russellnek súlyos kudarcot kell feldolgoznia

A 2016-os idény világbajnoka, Nico Rosberg  szerint kifejezetten ijesztő lélektani helyzetbe került Russell. 

„Ez egy ijesztő pillanat, hiszen George nem tudhatja, hogy a következő teljes szezonban is így folytatódnak-e a dolgok. 

Először ki kell szakadnia ebből a közegből, el kell felejtenie a történteket, majd meg kell kezdenie a felkészülést a következő évre” – idézte a Motorsport a korábbi F1-es pilótát.

Russell számára óriási csalódás a 2026-os szezon, hiszen az első futam, az általa magabiztosan megnyert Ausztrál Nagydíj után a brit azt hihette, ő az első számú vb-esélyes. A teljesítménye azonban visszaesett, 20 éves csapattársa viszont nagyon elkapta a fonalat, és végül fölényesen végzett előtte. Russell már évek óta az elitsorozatban versenyez, ezért fájdalmas pofon lehet számára, hogy a mindössze második F1-es idényét futó Antonelli ilyen simán legyőzte.

Mercedes' Italian driver Kimi Antonelli and Mercedes' British driver George Russell attend the drivers' presentation prior to the Formula One Azerbaijan Grand Prix at the Baku City Circuit in Baku on September 26, 2026. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)
George Russell óriási kudarcként élhette meg, hogy Kimi Antonelli tönkreverte
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

A brit pilótának a Forma-1-es Mexikói Nagydíjon sem jött ki a lépés, az első sorból indulva már az első körben több pozíciót veszített. Később összeütközött Isack Hadjarral, amiért tízmásodperces büntetést kapott, így a tabellán is visszacsúszott. Toto Wolff csapatfőnök a futam után igyekezett lelket verni Russellbe, ám ez aligha vigasztalja a félresikerült szezonja miatt.

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