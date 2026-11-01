Kimi Antonelli kihagyta a csütörtöki sajtónapot a Mexikói Nagydíjon, mert belázasodott, és rosszul érezte magát. Csapata közleményt adott ki az állapotáról, a 20 éves pilóta vírusos fertőzést kapott. Az olasz versenyző számára kiemelten fontos a vasárnapi futam, hiszen akár már Mexikóvárosban megnyerheti a világbajnoki címet. Antonelli rosszulléte egy komoly problémára irányította a figyelmet.

Kimi Antonelli rosszulléte komoly problémára irányította a figyelmet Fotó: GERARDO VIEYRA / NurPhoto

A négyszeres világbajnok, Max Verstappen szerint nem véletlen, hogy több versenyző is megbetegszik a világbajnokság ezen szakaszában. A rendkívül sűrű versenynaptár a pilóták és a csapattagok szervezetét is megterheli.

A tested sok stresszt elvisel, de egy ponton jelzi, ha szüksége van a regenerálódásra, pihenésre. Ezt figyelembe kéne venni.

– fogalmazott Verstappen, akit a Yahoo Sport idézett.

Hozzátette, a három egymást követő versenyhétvége fizikailag különösen megterhelő, ilyenkor a gyomorproblémák, vírusos betegségek is könnyebben előfordulhatnak. Ráadásul nemcsak Antonelli lett rosszul, Valtteri Bottas is betegeskedett, majd Sergio Pérez szintén kihagyott egy pénteki szurkolói eseményt, mert rosszul érezte magát.

Kimi Antonelli a túlzott terhelés miatt lett rosszul?

Az átütemezett Bahreini Nagydíj miatt az Forma-1-es pilótáknak három egymást követő versenyt kellett végigcsinálniuk, és csupán egy hét szünetük volt, mielőtt egy újabb hármas sorozat következett. A hétvégi Mexikói Nagydíjat a Brazil Nagydíj követi, és ezzel ér véget az a sorozat, ami az Egyesült Államokban kezdődött. A 2026-os szezon 11 hét alatt kilenc versennyel zárul, ami rendkívül mozgalmas menetrendet eredményez.

A holland külön hangsúlyozta, hogy nemcsak a versenyzők, hanem a szerelők és a csapatok többi munkatársa is megszenvedi a három egymást követő versenyhétvégét. Azt is elárulta, hogy számára a családtól való hosszú távollét az egyik legnehezebb része ennek az időszaknak.

„Számomra az a legnehezebb, hogy a versenyek között nem igazán tudok hazamenni a családomhoz. Szóval ezt nem igazán élvezem a három egymást követő versenyen” – mondta Verstappen, akinek van egy kislánya.

Miután Antonelli rosszul lett, a szabadedzéseken és az időmérőn is részt vett.