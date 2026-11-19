A Forma–1 hivatalos honlapján azt írják, hogy jelenlegi előrejelzések szerint a hőmérséklet a hétvége során mindössze 3-5 Celsius-fok körül alakulhat a reggeli órákban, a nappali csúcshőmérséklet pedig még a 15 fokot sem éri majd el. A szombati Las Vegas-i futam napjára különösen hűvös időt jósolnak: a levegő hőmérséklete várhatóan 5 és 11 Celsius-fok között mozog majd. Bár csapadékra egyik napon sem kell számítani, a hideg önmagában is komoly kihívás elé állíthatja a Forma–1-es versenyzőket és a csapatokat.
A körülmények különösen annak fényében érdekesek, hogy Las Vegas a Mojave-sivatag területén fekszik, ahol a forró nyarak és az enyhe telek számítanak megszokottnak. A sivatagi éghajlat egyik sajátossága azonban, hogy a nappal elnyelt hő éjszaka gyorsan kisugárzódik a légkörbe. A levegő alacsony páratartalma miatt a hőveszteség jelentős lehet, a völgyön átsöprő szelek pedig tovább fokozhatják a hidegérzetet. Mindez különösen a késő esti órákban sorra kerülő Forma–1-es programok során válhat meghatározó tényezővé.
Las Vegasban lesz minden idők leghidegebb Forma–1-es hétvégéje?
A Las Vegas-i hétvége tehát nemcsak a versenyzők komfortérzetét, hanem az F1-es autók teljesítményét is próbára teheti. A hideg aszfalt az egyik legnagyobb problémát a gumikezelés terén okozhatja. A Pirelli ugyan a leglágyabb keverékeit biztosítja a csapatok számára, ám az alacsony pályahőmérséklet miatt még ezeknek a gumiknak az optimális üzemi tartományba hozása is komoly feladat lehet. A megfelelő tapadás megtalálása kulcsfontosságúvá válhat, különösen az időmérőn, ahol néhány századmásodperc is döntő jelentőségű.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a csapatoknak kevés lehetőségük lesz az aszfalt megfelelő felgumizására. A hétvége során az F1 Academy jelenti az egyetlen másik versenysorozatot a pályán, ráadásul a körforgalomhoz és a közúti forgalomhoz kapcsolódó sajátosságok miatt a pálya egyes szakaszait napközben ismét megnyitják az autósok előtt. Így a tapadás folyamatos változása is nehezítheti a mérnökök és a versenyzők dolgát.
A hideg ráadásul az emberi tényezőre is komoly hatással lehet. A pilóták számára különösen fontos, hogy a verseny során végig megfelelő maradjon a kezük érzékenysége és finommotoros kontrollja. Nagy sebességnél a menetszél tovább hűti a kezeket, az ujjak pedig könnyen elmerevedhetnek, ami komoly problémát jelenthet a kormányon található kapcsolók, gombok és váltófülek használatakor. A versenyzők ezért a megszokottnál alaposabb bemelegítéssel készülhetnek, a vastagabb kesztyűk és a kézmelegítők pedig szintén fontos szerepet kaphatnak.
Ha a jóslatok beigazolódnak, a Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíj minden idők leghidegebb F1-es futamát hozhatja. Az Audi Forma–1-es csapatának honlapján felelevenítették, hogy a jelenlegi csúcs közel fél évszázada áll fenn. Az 1978-as Kanadai Nagydíjat Montrealban mindössze 5 Celsius-fokos hőmérséklet mellett rendezték meg, ezzel máig ez a Forma–1 történetének leghidegebb futama. Az időjárás akkor a hétvége teljes programját befolyásolta: pénteken az eső miatt késett az első szabadedzés, szombaton pedig újabb csapadék érkezett. A vasárnapi versenyre ugyan szárazra fordult az idő, a hideg azonban megmaradt.
A futam egyébként Gilles Villeneuve számára vált igazán emlékezetessé, aki hazai közönsége előtt megszerezte pályafutása első Forma–1-es győzelmét. A dobogósoknak még a pódiumon is télikabátban kellett ünnepelniük, annyira hideg volt.
Most, 48 évvel később Las Vegasban kerülhet veszélybe ez a rekord. A különbség az, hogy ezúttal nem egy esős, őszi kanadai hétvége, hanem a sivatagi éjszaka szokatlanul alacsony hőmérséklete teremthet történelmi helyzetet. A mezőnynek tehát nemcsak egymással és a pályával, hanem az időjárással is meg kell küzdenie. A 2026-os Las Vegas-i Nagydíj így könnyen úgy vonulhat be a Forma–1 történetébe, mint minden idők leghidegebb versenyhétvégéje.