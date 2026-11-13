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Egyetlen durva jelző is elég volt ahhoz, hogy hatalmas botrány robbanjon ki a Forma–1-ben. A Daily Mail újságírója „sunyi kis rohadéknak” nevezte Charles Leclerc-t, az FIA pedig visszavonta a brit újságíró akkreditációját a 2026-os szezon hátralévő részére.

Komoly sajtószabadság-vitát váltott ki a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) döntése, amelynek értelmében visszavonták Jonathan McEvoy, a Daily Mail tapasztalt Forma–1-es újságírójának akkreditációját a 2026-os szezon hátralévő részére, miután kemény hangvételű véleménycikket írt Charles Leclerc-ről, a Ferrari pilótájáról. 

Lewis Hamilton és Charles Leclerc balhéja után írt véleménycikket a Daily Mail újságírója
Lewis Hamilton és Charles Leclerc balhéja után írt véleménycikket a Daily Mail újságírója
Fotó: Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP

A Leclerc-ről írt véleménye miatt kitiltották a Daily Mail újságíróját az F1-es versenyekről

McEvoy több mint húsz éve tudósít az F1-ről, azonban november 12-én írásban értesítették arról, hogy azonnali hatállyal elvették az sajtóakkreditációját. Ennek következtében nem lehet jelen a szezon utolsó három futamán, a Las Vegas-i, a katari és az Abu-dzabi Nagydíjon sem.

Az ügy előzménye a november 4-én megjelent publicisztika, amelyben McEvoy a Forma–1-es Mexikói Nagydíj után „sunyi kis rohadéknak” nevezte Leclerc-t. A monacói versenyző a futam első kanyarjaiban került összetűzésbe ferraris csapattársával, Lewis Hamiltonnal, az incidens pedig komoly következményekkel járt. A Ferrari ezzel egy komoly győzelmi lehetőséget veszített el: Leclerc büntetést kapott, Max Verstappen pedig végül megnyerte a versenyt, miközben a futam hátralévő részében sikeresen maga mögött tartotta Hamiltont.

A két Ferrari-pilótának nem ez volt az első összetűzése, korábban már a szeptemberi Olasz Nagydíj rajtjánál is összeütköztek. A mexikói verseny félidejében, Valtteri Bottas balesete miatt elrendelt megszakítás alatt Hamilton rádión jelezte mérnökének, hogy komoly problémák vannak Leclerc-rel való kapcsolatában.

Az FIA főigazgatója, Alberto Villarreal levelében azzal indokolta a döntést, hogy McEvoy írása nem felelt meg az akkreditált médiaszereplőktől elvárt szakmai normáknak. A szövetség a 2026-os akkreditációs szabályzatban biztosított jogkörére hivatkozva vonta vissza az újságíró jogosultságát.

A döntés komoly felháborodást váltott ki a brit lapnál. Chris Dean, a Daily Mail sportrovatának vezetője a The Athleticnek adott nyilatkozatában példátlan és felháborító támadásnak nevezte az intézkedést a sajtószabadság ellen. Véleménye szerint különösen aggasztó, hogy az FIA ilyen súlyos szankcióval reagál egy versenyzővel szembeni, enyhének és jogosnak tartott kritikára.

McEvoy aztán egy csütörtökön megjelent írásában azt állította, hogy a Ferrari csapatfőnöke, Frédéric Vasseur jelentette fel őt az FIA-nál a Leclerc-ről szóló cikke miatt. A brit újságíró szerint eredeti megjegyzése csupán könnyed, tréfás élcelődés volt. A Ferrari egyik, névtelenséget kérő forrása ugyanakkor határozottan cáfolta, hogy Vasseur panaszt tett volna a szövetségnél. Az FIA a The Athletic megkeresésére McEvoy saját beszámolójára hivatkozott, további részleteket nem közölt.

Az eset nem előzmény nélküli a Formula–1-ben. Márciusban, a Japán Nagydíj hétvégéjén Max Verstappen tagadta meg a részvételt egy sajtótájékoztatón mindaddig, amíg Giles Richards, a The Guardian újságírója el nem hagyta a termet. A konfliktus hátterében egy korábbi, a 2025-ös abu-dzabi szezonzárón elhangzott kérdés állt, amelyben Richards azt firtatta, megbánta-e a holland versenyző a George Russell-lel történt ütközését. Az incidensért Verstappen tíz másodperces büntetést kapott, és kilenc pontot veszített. Végül két ponttal maradt le ötödik egymást követő világbajnoki címéről, amelyet Lando Norris szerzett meg.

 

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