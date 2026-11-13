Komoly sajtószabadság-vitát váltott ki a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) döntése, amelynek értelmében visszavonták Jonathan McEvoy, a Daily Mail tapasztalt Forma–1-es újságírójának akkreditációját a 2026-os szezon hátralévő részére, miután kemény hangvételű véleménycikket írt Charles Leclerc-ről, a Ferrari pilótájáról.

Lewis Hamilton és Charles Leclerc balhéja után írt véleménycikket a Daily Mail újságírója

Fotó: Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP

A Leclerc-ről írt véleménye miatt kitiltották a Daily Mail újságíróját az F1-es versenyekről

McEvoy több mint húsz éve tudósít az F1-ről, azonban november 12-én írásban értesítették arról, hogy azonnali hatállyal elvették az sajtóakkreditációját. Ennek következtében nem lehet jelen a szezon utolsó három futamán, a Las Vegas-i, a katari és az Abu-dzabi Nagydíjon sem.

Az ügy előzménye a november 4-én megjelent publicisztika, amelyben McEvoy a Forma–1-es Mexikói Nagydíj után „sunyi kis rohadéknak” nevezte Leclerc-t. A monacói versenyző a futam első kanyarjaiban került összetűzésbe ferraris csapattársával, Lewis Hamiltonnal, az incidens pedig komoly következményekkel járt. A Ferrari ezzel egy komoly győzelmi lehetőséget veszített el: Leclerc büntetést kapott, Max Verstappen pedig végül megnyerte a versenyt, miközben a futam hátralévő részében sikeresen maga mögött tartotta Hamiltont.

A két Ferrari-pilótának nem ez volt az első összetűzése, korábban már a szeptemberi Olasz Nagydíj rajtjánál is összeütköztek. A mexikói verseny félidejében, Valtteri Bottas balesete miatt elrendelt megszakítás alatt Hamilton rádión jelezte mérnökének, hogy komoly problémák vannak Leclerc-rel való kapcsolatában.

Az FIA főigazgatója, Alberto Villarreal levelében azzal indokolta a döntést, hogy McEvoy írása nem felelt meg az akkreditált médiaszereplőktől elvárt szakmai normáknak. A szövetség a 2026-os akkreditációs szabályzatban biztosított jogkörére hivatkozva vonta vissza az újságíró jogosultságát.

A döntés komoly felháborodást váltott ki a brit lapnál. Chris Dean, a Daily Mail sportrovatának vezetője a The Athleticnek adott nyilatkozatában példátlan és felháborító támadásnak nevezte az intézkedést a sajtószabadság ellen. Véleménye szerint különösen aggasztó, hogy az FIA ilyen súlyos szankcióval reagál egy versenyzővel szembeni, enyhének és jogosnak tartott kritikára.