Charles Leclerc apa lett! A Ferrari pilótája a közösségi oldalán jelentette be kislánya születését, aki a Bianca nevet kapta. A monacói versenyző a bejelentés mellett egy fényképet is posztolt, amelyen újszülött kislányának lábai láthatók rózsaszín nadrágban és krémszínű kis cipőben.

Charles Leclerc és felesége, Alexandra Saint Mleux

Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP

A Ferrari 29 éves versenyzője ezzel egy jelentős mérföldkőhöz érkezett. Feleségével, Alexandra Saint Mleux-vel idén februárban, egy szűk körű, privát monacói szertartás keretében házasodtak össze. A pár augusztusban jelentette be, hogy első gyermeküket várják, a terhességet azonban ezt megelőzően nagyrészt távol tartották a nyilvánosságtól.

Leclerc kihagyja a São Pauló-i Nagydíjat?

Leclerc a múlt hónapban, a Forma–1-es Amerikai Nagydíj hétvégéjén már beszélt a közelgő apaságáról. Akkor hangsúlyozta, hogy a baba érkezésének közelsége ellenére sem számít arra, hogy ki kellene hagynia egy versenyt. Ugyanakkor elismerte, hogy hajlandó változtatni az utazási programján annak érdekében, hogy minél több időt tölthessen a családjával.

Nem hiszem, hogy akár egyetlen versenyt is ki fogok hagyni, de természetesen mindent megteszek majd azért, hogy a versenyek között a lehető legtöbb időt otthon tölthessem”

– mondta akkor Leclerc, aki hangsúlyozta, hogy előfordulhat, hogy egy kicsit később érkezik meg, de vasárnaponként ott lesz a versenyeken.

A kislány születése az F1-es versenynaptár különösen sűrű időszakára esett, hiszen Leclerc már a hétvégi São Pauló-i Nagydíjra készült, amikor kislánya érkezése miatt haza kellett utaznia Monacóba.

Leclerc helyét a São Pauló-i Nagydíj első szabadedzésén a Ferrari juniorpilótája, Dino Beganovic veszi át. A 19 éves pilóta a 2026-os szezonban Barcelonában és Spielbergben is vezethette már a Ferrari Forma–1-es versenyautóját egy-egy szabadedzésen, az interlagosi lesz a harmadik alkalom.

Nagyon várom, hogy ezen a hétvégén Brazíliában ismét az SF-26 volánja mögé üljek. Korábban még soha nem jártam ott, ezért alig várom, hogy először kipróbálhassam az interlagosi pályát. Ez lesz az idei harmadik FP1-es szereplésem, így úgy érzem, hogy már az első pillanattól kezdve lendületesen tudjuk megkezdeni a munkát”

– mondta Dino Beganovic, aki azt is hangsúlyozta, hogy a célja minél több információt gyűjteni a csapat számára a hétvége hátralévő részére.