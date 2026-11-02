Lewis Hamilton nem feledkezett meg Kimi Antonelli történelmi sikeréről, ugyanis a Mercedes 20 éves olasz pilótája Mexikóban bebiztosította világbajnoki címét, ezzel az F1 történetének legfiatalabb vb-győztese lett. A Ferrari 41 éves sztárja aztán a saját teljesítményükről is beszélt, Charles Leclerc irányába erős kritikát fogalmazott meg.
Lewis Hamilton szerint Charles Leclerc miatt bukták el a győzelmet
A hétszeres világbajnok a mexikói futam első körében monacói csapattársával kevedett csatába. A brit szerint a versenyzői eligazításon korábban egyértelműen beszéltek az első kanyarban történő pályaelhagyás következményeiről. Hamilton részletesen elmondta, miért tartja problémásnak a történteket, és felidézte, hogy egy évvel korábban hasonló manőverért 10 másodperces büntetést kapott.
„Nehéz nap volt. Úgy gondolom, megvolt a tempónk ahhoz, hogy ma nyerjünk, de nem így kellett történnie, és majd a nyilvánosság kizárásával átbeszéljük, illetve a háttérben kitaláljuk, mit tehetünk.
De végső soron ez volt az, ami miatt elveszítettük a mai győzelmet. Úgy gondolom, mindenképpen komoly beszélgetésekre lesz szükség a háttérben”
– szúrt oda Leclerc-nek Hamilton.
A Ferrari csapatfőnöke is kifakadt
Fred Vasseur csapatfőnök mindkét versenyzőjét kritikával illette, véleménye szerint egymással csatázó pilótái tiszteletlenül viselkedtek a vállalattal és a gyárban dolgozókkal szemben.
„Nehezen nyelem ezt le, mert őszintén szólva úgy gondolom, ez a tisztelet hiánya. Tiszteletlenség a márka, az itt dolgozó emberek és az általunk befektetett erőfeszítések iránt.
Komoly lépést tettünk előre a teljesítmény terén, így egy ilyen győzelmet eldobni nagyon nehéz” – idézte a Motorsport a francia mérnököt, aki hozzátette, nem emelne ki külön senkit, de mindkét sztárjával el fog beszélgetni.
Leclerc kapcsán a futamgyőztes Max Verstappen is egyetértett Hamiltonnal, a holland szerint a monacóinak kiosztott ötmásodperces időbüntetés enyhe szankció volt.
A Forma-1-es Mexikói Nagydíj végeredménye a futamot követően megváltozott, az Alpine pilótái súlyos büntetést kaptak, végül egyikük sem zárt pontszerző helyen.
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