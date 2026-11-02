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A Ferrari sztárja megnyerhette volna a Forma-1-es Mexikói Nagydíjat, amely végül Max Verstappen sikerével ért véget. Lewis Hamilton a futam után dühösen értékelt, csapattársát, Charles Leclerc-t hibáztatta a történtekért. A Scuderia csapatfőnöke, Fred Vasseur sem maradt csendben, a francia mérnök mindkét versenyzőjét leteremtette.

Lewis Hamilton nem feledkezett meg Kimi Antonelli történelmi sikeréről, ugyanis a Mercedes 20 éves olasz pilótája Mexikóban bebiztosította világbajnoki címét, ezzel az F1 történetének legfiatalabb vb-győztese lett. A Ferrari 41 éves sztárja aztán a saját teljesítményükről is beszélt, Charles Leclerc irányába erős kritikát fogalmazott meg.

Lewis Hamiltonnak elege van Charles Leclerc-ből
Lewis Hamiltonnak elege van Charles Leclerc-ből
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Lewis Hamilton szerint Charles Leclerc miatt bukták el a győzelmet

A hétszeres világbajnok a mexikói futam első körében monacói csapattársával kevedett csatába. A brit szerint a versenyzői eligazításon korábban egyértelműen beszéltek az első kanyarban történő pályaelhagyás következményeiről. Hamilton részletesen elmondta, miért tartja problémásnak a történteket, és felidézte, hogy egy évvel korábban hasonló manőverért 10 másodperces büntetést kapott.

„Nehéz nap volt. Úgy gondolom, megvolt a tempónk ahhoz, hogy ma nyerjünk, de nem így kellett történnie, és majd a nyilvánosság kizárásával átbeszéljük, illetve a háttérben kitaláljuk, mit tehetünk. 

De végső soron ez volt az, ami miatt elveszítettük a mai győzelmet. Úgy gondolom, mindenképpen komoly beszélgetésekre lesz szükség a háttérben” 

– szúrt oda Leclerc-nek Hamilton.

Ferrari's Monegasque driver Charles Leclerc (L) and Ferrari's British driver Lewis Hamilton race during the Mexico City Formula One Grand Prix, at the Hermanos Rodriguez racetrack in Mexico City on November 1st, 2026. (Photo by YURI CORTEZ / AFP)
Leclerc manővere felháborította Hamiltont
Fotó: YURI CORTEZ / AFP

A Ferrari csapatfőnöke is kifakadt

Fred Vasseur csapatfőnök mindkét versenyzőjét kritikával illette, véleménye szerint egymással csatázó pilótái tiszteletlenül viselkedtek a vállalattal és a gyárban dolgozókkal szemben.

„Nehezen nyelem ezt le, mert őszintén szólva úgy gondolom, ez a tisztelet hiánya. Tiszteletlenség a márka, az itt dolgozó emberek és az általunk befektetett erőfeszítések iránt. 

Komoly lépést tettünk előre a teljesítmény terén, így egy ilyen győzelmet eldobni nagyon nehéz” – idézte a Motorsport a francia mérnököt, aki hozzátette, nem emelne ki külön senkit, de mindkét sztárjával el fog beszélgetni.

Leclerc kapcsán a futamgyőztes Max Verstappen is egyetértett Hamiltonnal, a holland szerint a monacóinak kiosztott ötmásodperces időbüntetés enyhe szankció volt.

A Forma-1-es Mexikói Nagydíj végeredménye a futamot követően megváltozott, az Alpine pilótái súlyos büntetést kaptak, végül egyikük sem zárt pontszerző helyen.

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