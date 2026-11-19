A Ferrari az idei szezonnak is nagy reményekkel vágott neki, de az olasz istálló ezúttal is vb-cím nélkül marad a Forma-1-ben. A konstruktőri bajnok a Mercedes lett, és az egyéni pontversenyben is a németek pilótája, Kimi Antonelli végzett az élen. A nagy reményű Lewis Hamilton, Charles Leclerc páros ezúttal is hoppon maradt, ráadásul a két pilóta közötti feszült viszony csak borzolja a kedélyeket.
Lewis Hamilton és Charles Leclerc a Ferrari legfőbb gondja?
A brit és a monacói sztár rivalizálása meghaladja a csapaton belüli versengés egészséges mértékét, amit látszólag Fred Vasseur csapatfőnök sem tud kezelni. A hétszeres világbajnok Mexikóban már a futam elején csatába keveredett Leclerc-rel, akinek a leintést követően dühösen üzent. Később ugyan tisztázták a nézeteltérést, ám viszonyuk aligha lett jobb, csupán a média élénk érdeklődését próbálták csillapítani. A monacóinak korábban többször a szemére vetették, hogy túlzottan jófiúsan versenyez, a vb-győzelemhez nagyobb agresszivitás kellene tőle.
Ezt végülis saját csapattársával szemben olykor be is mutatja, Hamiltonnak pedig ebből lett elege:
elmondása szerint Leclerc akkor a legvehemensebb, amikor éppen ellene küzd a pályán.
A stratégiai bizonytalanság majd két éve fennáll a Ferrarinál, a Scuderia még mindig nem jelölt ki világos sorrendet versenyzői között – világított rá a csapat egyik legégetőbb gondjára a Motorsport. Amikor még Carlos Sainz volt Leclerc csapattársa, a monacói volt az első számú pilóta, viszont egy hétszeres világbajnok mellett ez már nem olyan egyértelmű.
Hamilton abban a reményben érkezett Maranellóba, hogy kulcsszerepet kap a Ferrari projektjén belül, ám a jelek szerint a csapatvezetés nem köré építette a működését.
Leclerc ezzel szemben mély beágyazottsággal bír a szervezeten belül – hiszen évek óta az olasz istállónál versenyez –, ám sorozatos hibái miatt az ő teljesítményét egyre több kritika éri.
Lassan 20 éve vb-győzelem nélkül a Ferrari
Mindemellett a Ferrari idei autója nem javult fel a szezon hajrájában, az SF-26 elért a fejlesztési határaihoz, miközben a rivális Red Bull sikeresen visszatalált a helyes útra. A Scuderia egyelőre tartja a második helyet a konstruktőrök között, a vb-cím hiányában viszont ez aligha vigasztalja a rajongókat.
A Ferrari legutóbb 2008-ban nyerte meg a Forma-1-es konstruktőri világbajnokságot, míg a csapat legutóbbi egyéni világbajnoka Kimi Räikkönen, aki 2007-ben szerezte meg a vb-címet.
Lassan 20 év telik el sikerek nélkül,
a riválisok pedig egyre erősebbek. A Mercedes dominanciája idén egyértelmű volt, a Ferrarinál pedig egyelőre nem látni, hogyan térhetnének vissza a jövőben a győzelmek útjára.
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