A Max Verstappen győzelmével véget ért Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj a Ferrari számára csalódást hozott. A csapat két versenyzője, Lewis Hamilton és Charles Leclerc között ismét fokozódott a feszültség, a szezon során már harmadszor ütköztek a pályán.

Lewis Hamilton és Charles Leclerc között egyre feszültebb a viszony

Fotó: ALFREDO ESTRELLA / AFP

Lewis Hamilton hátrányban van Charles Leclerc-rel szemben?

A Ferrarinál tomboló feszült helyzet hátterét és a csapaton belüli viszonyokat Riccardo Ceccarelli, a Formula Medicine mental trénere elemzte. A szakember szerint a sportteljesítmény mellett az emberi kapcsolatok és az érzelmi kötődés is meghatározza a Ferrari hozzáállását a két pilóta megítélése kapcsán.

Leclerc nyolc éve tartozik az olasz istálló kötelékébe, viselkedése és tisztelettudó jelleme miatt élvez elhivatott védelmet a csapaton belül, még úgy is, hogy egy hétszeres világbajnok oldalán küzdhet a Ferrari sikereiért. Hamilton ezzel szemben két éve érkezett a csapathoz, a maranellói környezet és a szurkolói bázis a mai napig nehezebben fogadja el őt, hiába nyert vb-címeket korábban.

Hamilton máshol nyerte a bajnoki címeit, nem a Ferrari saját neveltje. Nem a képességeikről van szó, hiszen azok megkérdőjelezhetetlenek, hanem a puszta érzelmekről.

Úgy tűnik, Lewis számára nehezebb elnyerni a Ferrari szurkolóinak és belső környezetének teljes elfogadását” – idézte a Motorsport Ceccarelli szavait.

Charles Leclerc és Lewis Hamilton viszonya távol áll az ideálistól

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Fernando Alonso ellen már nyert házon belüli csatát Lewis Hamilton

A brit többször panaszkodott már csapattársa pályán mutatott agresszivitására, amit leginkább ellene, nem pedig a többi riválissal szemben tanúsít. A monacói tisztelettudó és udvarias magatartásából Hamilton nem sokat tapsztalt eddig, de úgy tűnik, tehetetlen, mivel a Ferrari nem fog Leclerc ellen fordulni.

Ceccarelli felhívta a figyelmet rá, hogy a Forma-1 történetében nem ez az első ilyen jellegű felállás. A szakember a McLaren 2007-es idényét hozta fel párhuzamként, amikor Hamilton csapattársa Fernando Alonso volt.

Akkoriban a kétszeres világbajnok spanyol érkezett első számú pilótának, a Ron Dennis vezette istálló mégis a fiatal Hamilton mögé állt be, még a hibái ellenére is.

A Forma-1 a technológiáról, az adatokról és a grafikonokról szól, ám nem szabad elfeledkeznünk az emberi tényezőről és az empátiáról sem” – szögezte le Ceccarelli.