Charles Leclerc és Lewis Hamilton a 38. körben összeütköztek a 7-es kanyarban, amikor a monacói megpróbálta belső íven kifékezni a britet, aki megpördült. Az ütközéssel mindketten visszaestek, Hamilton a hetedik, míg Leclerc a tizedik helyen zárta a versenyt - utóbbi úgy, hogy 10 másodperces büntetést kapott. Nem először ütköztek, korábban Mexikóban is egymásnak mentek, immár senki sem titkolja, hogy feszült a viszony közöttük.

Lewis Hamilton és Charles Leclerc között tovább nőtt a feszültség Fotó: TAYFUN COAYKUN / ANADOLU

Amikor a Las Vegas-i Nagydíj után Hamiltont az ütközésről kérdezték, a brit ingerülten reagált.

„Nem fogok belemenni ebbe Charles-szal, a ti dolgotok beszélni erről a Ferrarival. Nagyon-nagyon nehéz nap volt, a csapat dolga kezelni ezt” – reagált Hamilton.

Fred Vasseur, a Ferrari csapatfőnöke nem késett a válasszal, szerinte Charles Leclerc és Lewis Hamilton ütközése a Las Vegas-i Nagydíjon teljesen elfogadhatatlan volt. Az incidensre néhány héttel azután került sor, hogy a Ferrari-duó a mexikóvárosi versenyen is összeütközött, ami a csapaton belüli megbeszéléseket követett.

„Először is: ez nyilvánvalóan elfogadhatatlan. Ugyanezt mondtuk Mexikóban is, mert gondolnunk kell a csapatra, a Maranellóban dolgozó emberekre, az összes érdekelt félre és a szponzorokra. Charles egyértelműen hibázott, ami nagy kárt okoz a csapatnak – mondta Vasseur, akit a Reuters idézett. „Brazíliában együtt beszélgettünk, ma azt az üzenetet adtuk át nekik, hogy a csapatra gondoljanak, amikor együtt versenyeznek, és ez lett az eredménye. Ez mindannyiunk számára rendkívül frusztráló.”

Lewis Hamilton és Charles Leclerc további feszültséget okozhat

A baleset ellenére a Ferrari továbbra is a második helyen áll a konstruktőri versenyben, 77 pont az előnye a Red Bull-lal szemben. Ennek ellenére az olasz csapatnál egyre nehezebb kezelni a két sztárversenyző közötti feszültséget, hiszen a mexikói eset után immár másodszor kerültek egymással szembe a pályán. Vasseur számára különösen kellemetlen, hogy a versenyzők a csapat érdekeit háttérbe szorítva kockáztatják az értékes pontokat. A Ferrari ugyan továbbra is kedvező helyzetben van a konstruktőri tabellán, de ha nem sikerül rendezni a házon belüli viszonyokat, a pilóták rivalizálása további kellemetlen pillanatokat okozhat.