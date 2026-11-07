A Forma-1-es Mexikói Nagydíj első körében Lewis Hamilton és Charles Leclerc kemény csatát vívott egymással, amit Max Verstappen könyörtelenül kihasznált. A hétszeres világbajnok a futam után élesen bírálta a monacóit, majd Fred Vasseur csapatfőnök úgy döntött, Brazíliában közös megbeszélésre hívja össze versenyzőit. Ezt a felek már megejtették, Leclerc pedig tisztázta a helyzetet.

Charles Leclerc és Lewis Hamilton tisztázták a nézeteltérésüket

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Charles Leclerc és Lewis Hamilton között szent a béke?

Brazíliában tehát zárt ajtók mögötti megbeszéléssel indult a Ferrari hétvégéje, Leclerc szerint azonban nincs miért aggódni, a konfliktus már a múlté.

„Nagyon hasznos volt, hogy mindannyian leültünk beszélgetni. Így sikerült teljesen eloszlatni a bennünk maradt esetleges tüskéket. A kérdést végleg lezártuk,

a jövőben pedig már nem kell ezzel foglalkoznunk” – árulta el a monacói pilóta, akit ezt követően már a Ferrari gyengébb tempója foglalkoztatott.

„Rendkívül nehéz pénteken vagyunk túl, a vezethetőség kifejezetten rossz volt. Rengeteg munka vár ránk, a holnapi napra valószínűleg gyökeresen át kell alakítanunk a beállításokat” – nyilatkozta Leclerc a pénteki szabadedzések kapcsán.

Brazíliában aggodalomra ad okot a Ferrari gyenge tempója

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Lewis Hamiltont büntetés fenyegeti a Forma-1-es Brazil Nagydíjon

A szezon hajrájában stratégiai motorcserékre készül az olasz istálló, ami miatt Hamilton kénytelen lehet rajtbüntetést letölteni Interlagosban.

A 41 éves sztár autója új erőforrást kaphat, míg Leclerc az azt követő Las Vegas-i hétvégére halasztja a saját komponenscseréjét

– számolt be róla a Motorsport.

A pályafutása 400. F1-es futamára készülő Hamilton így hátrébbról vághat neki a vasárnapi versenynek, bár a brazil aszfaltcsík kedvez a pozíció visszaszerzésének. A brit pilóta a 2021-es Brazil Nagydíjon emlékezetes teljesítménnyel nyerte meg a versenyt a mezőny hátsó feléből indulva, míg tavaly Max Verstappen esős körülmények között a harmadik helyig küzdötte fel magát.

Lewis Hamilton a 400. Forma-1-es futamára készül Brazíliában

Fotó: Nelson Almeida / AFP

A Forma-1-es Brazil Nagydíj első szabadedzésén Lando Norris, a másodikon Kimi Antonelli volt a leggyorsabb. A program magyar idő szerint szombaton 15:30-tól folytatódik a harmadik gyakorlással, míg az időmérő 19 órakor veszi kezdetét. A főesemény, a 71 körös futam vasárnap 18 órától rajtol el.