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Órákkal a magyar válogatott labdarúgók érkezése előtt kapta a rossz hírt Marco Rossi

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Zajlik az élet a Ferrari háza táján. Charles Leclerc és Lewis Hamilton között nézeteltérés alakult ki Mexikóban, ám a monacói szerint tisztázták a helyzetet. A hétszeres világbajnok történelmi versenyre készül a hétvégi F1-es Brazil Nagydíjon, de komoly rajtbüntetés várhat rá Interlagosban.

A Forma-1-es Mexikói Nagydíj első körében Lewis Hamilton és Charles Leclerc kemény csatát vívott egymással, amit Max Verstappen könyörtelenül kihasznált. A hétszeres világbajnok a futam után élesen bírálta a monacóit, majd Fred Vasseur csapatfőnök úgy döntött, Brazíliában közös megbeszélésre hívja össze versenyzőit. Ezt a felek már megejtették, Leclerc pedig tisztázta a helyzetet.

Charles Leclerc és Lewis Hamilton tisztázták a nézeteltérésüket
Charles Leclerc és Lewis Hamilton tisztázták a nézeteltérésüket
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Charles Leclerc és Lewis Hamilton között szent a béke?

Brazíliában tehát zárt ajtók mögötti megbeszéléssel indult a Ferrari hétvégéje, Leclerc szerint azonban nincs miért aggódni, a konfliktus már a múlté.

„Nagyon hasznos volt, hogy mindannyian leültünk beszélgetni. Így sikerült teljesen eloszlatni a bennünk maradt esetleges tüskéket. A kérdést végleg lezártuk, 

a jövőben pedig már nem kell ezzel foglalkoznunk” – árulta el a monacói pilóta, akit ezt követően már a Ferrari gyengébb tempója foglalkoztatott.

„Rendkívül nehéz pénteken vagyunk túl, a vezethetőség kifejezetten rossz volt. Rengeteg munka vár ránk, a holnapi napra valószínűleg gyökeresen át kell alakítanunk a beállításokat” – nyilatkozta Leclerc a pénteki szabadedzések kapcsán.

Formula 1 driver Charles Leclerc of Scuderia Ferrari HP during the Grand Prix van Sao Paulo at the Autodromo Jose Carlos Pace in Sao Paulo, Brazil, on November 6, 2026. (Photo by MARCEL VAN DORST/EYE4Images/NurPhoto) (Photo by Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP)
Brazíliában aggodalomra ad okot a Ferrari gyenge tempója
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Lewis Hamiltont büntetés fenyegeti a Forma-1-es Brazil Nagydíjon

A szezon hajrájában stratégiai motorcserékre készül az olasz istálló, ami miatt Hamilton kénytelen lehet rajtbüntetést letölteni Interlagosban. 

A 41 éves sztár autója új erőforrást kaphat, míg Leclerc az azt követő Las Vegas-i hétvégére halasztja a saját komponenscseréjét 

– számolt be róla a Motorsport

A pályafutása 400. F1-es futamára készülő Hamilton így hátrébbról vághat neki a vasárnapi versenynek, bár a brazil aszfaltcsík kedvez a pozíció visszaszerzésének. A brit pilóta a 2021-es Brazil Nagydíjon emlékezetes teljesítménnyel nyerte meg a versenyt a mezőny hátsó feléből indulva, míg tavaly Max Verstappen esős körülmények között a harmadik helyig küzdötte fel magát.

Ferrari's British driver Lewis Hamilton plays with a football at the paddock ahead of the Sao Paulo Formula One Grand Prix at Interlagos racetrack in Sao Paulo, Brazil on November 5, 2026. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP)
Lewis Hamilton a 400. Forma-1-es futamára készül Brazíliában
Fotó: Nelson Almeida / AFP

A Forma-1-es Brazil Nagydíj első szabadedzésén Lando Norris, a másodikon Kimi Antonelli volt a leggyorsabb. A program magyar idő szerint szombaton 15:30-tól folytatódik a harmadik gyakorlással, míg az időmérő 19 órakor veszi kezdetét. A főesemény, a 71 körös futam vasárnap 18 órától rajtol el.

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