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Újabb történelmi mérföldkőhöz érkezik a Ferrari sztárja. Lewis Hamilton a Forma-1-es Brazil Nagydíjon 400. alkalommal állhat rajthoz a száguldó cirkuszban. A hétszeres világbajnok brit pilóta olyan magasságokba jutott, amelyekről pályafutása kezdetén talán még ő maga sem álmodott, de 41 évesen sem lassít. Hamilton továbbra is elhivatott, és esze ágában sincs visszavonulni az F1-től.

A Forma-1 történetében mindössze egyetlen versenyző jutott el korábban 400 futamig: Fernando Alonso. Lewis Hamilton a brazil versenyhétvégén csatlakozik hozzá, ráadásul egy különösen fontos helyszínen. Interlagos ugyanis örökre összeforrt a brit pilóta pályafutásával: itt szerezte meg első világbajnoki címét 2008-ban, minden idők egyik legdrámaibb szezonzáróján.

Lewis Hamilton 2008-ban, a Forma-1-es Brazil Nagydíjon szerezte meg pályafutása első vb-címét
Lewis Hamilton 2008-ban, a Forma-1-es Brazil Nagydíjon szerezte meg pályafutása első vb-címét
Fotó: ANTONIO SCORZA / AFP

Lewis Hamilton drámai körülmények között lett világbajnok

Hamilton 2007-ben, a McLaren színeiben mutatkozott be a királykategóriában, és már újoncként elképesztő teljesítményt nyújtott. Első kilenc futamán egyaránt dobogóra állhatott, első győzelmét pedig hatodik versenyén, Kanadában aratta. Bemutatkozó idényében kis híján világbajnok lett, ám az utolsó futamon, Brazíliában elkövetett hibái miatt végül egyetlen ponttal lemaradt Kimi Räikkönen mögött.

Egy évvel később Hamilton már nem engedte ki a kezéből a vb-győzelmet. 

A 2008-as Brazil Nagydíjon az utolsó körökben még úgy tűnt, Felipe Massa hazai közönség előtt ünnepelhet világbajnoki címet, Hamilton azonban az utolsó kör utolsó kanyarjai egyikében megelőzte Timo Glockot, ezzel megszerezte a szükséges ötödik helyet. A brit mindössze egy ponttal múlta felül Massát – aki sokáig nem törődött bele riválisa sikerébe –, és 23 évesen minden idők legfiatalabb F1-es világbajnoka lett. Ezt a rekordot később Sebastian Vettel döntötte meg, a német csúcsát pedig Kimi Antonelli adta át a múltnak idén.

Brazilian Formula One driver Felipe Massa (L) of Ferrari shakes hands with British Lewis Hamilton of McLaren on November 2, 2008 at the Interlagos race track in Sao Paulo, Brazil. Hamilton and Massa will decide the 2008 F1 championship. AFP PHOTO MAURICIO LIMA (Photo by MAURICIO LIMA / AFP)
Lewis Hamilton drámai csatában múlta felül Felipe Massát
Fotó: MAURICIO LIMA / AFP

Lewis Hamilton meg sem állt hét vb-címig

A következő nagy fordulópont 2013-ban érkezett, amikor Hamilton elhagyta a McLarent, és a Mercedeshez igazolt. Akkoriban sokan kockázatos döntésnek tartották a váltást, hiszen a német istálló még nem számított a sportág meghatározó csapatának. A brit azonban jól választott: a 2014-ben kezdődő hibridkorszakban a Mercedes egyeduralkodóvá vált, Hamilton pedig hat világbajnoki címet szerzett az istállóval.

A brit sztár 2020-ban érte el pályafutása egyik legnagyobb sikerét: Törökországban megszerezte hetedik világbajnoki címét, amivel beállította Michael Schumacher rekordját. 

A statisztikák terén ekkorra már szinte minden létező csúcsot megdöntött. Ő lett a Forma-1 történetének legtöbb futamgyőzelemmel, pole pozícióval és dobogós helyezéssel rendelkező versenyzője. A 2020-as Portugál Nagydíjon a 92. győzelmével Schumacher addigi rekordját is átadta a múltnak.

Winner Mercedes' British driver Lewis Hamilton celebrates on the podium after the Turkish Formula One Grand Prix at the Intercity Istanbul Park circuit in Istanbul on November 15, 2020. (Photo by TOLGA BOZOGLU / POOL / AFP)
Lewis Hamilton 2020-ban szerezte meg pályafutása hetedik vb-címét
Fotó: TOLGA BOZOGLU / POOL

Lewis Hamilton még nem akarja elengedni a Forma-1-et

A hétszeres világbajnok tovább írta a rekordokat, majd 2025-ben, hosszú idő után ismét a váltás mellett döntött, és a Ferrarihoz igazolt. Első idénye csalódást hozott az olasz csapatnál, hiszen nagydíjon egyszer sem állhatott dobogóra, ám az idei szezonban megmutatta, hogy korai lenne leírni. Hamilton Barcelonában megszerezte első ferraris futamgyőzelmét, Mexikóvárosban pedig elcsípte a pole pozíciót. A világbajnokság idén már eldőlt, Kimi Antonelli történelmi sikert aratott, így a 41 éves sztár hőn áhított nyolcadik vb-címe egyelőre várat magára. Hamilton mindenesetre még nem vonulna vissza, a Sky Sportnak nyilatkozva arról beszélt, folytatni akarja a versenyzést.

„Még mindig teljesen benne vagyok, és belátható ideig így is maradok” 

– fogalmazott a brit, aki arra is utalt, hogy akár a 2030-as években rendezendő első ruandai Forma-1-es futamon is szívesen rajthoz állna. Ugyanakkor azt is elismerte, hogy négy év múlva még nem tudja, ugyanúgy akarja-e majd vállalni az ezzel járó áldozatokat.

Lewis Hamilton, #44 of the Scuderia Ferrari HP team, drives the Ferrari SF-25 during the press conference at the Formula One Grand Prix of Singapore at the Marina Bay Street Circuit in Singapore, on October 9, 2026. (Photo by Luca Barsali/NurPhoto) (Photo by Luca Barsali / NurPhoto via AFP)
Lewis Hamilton még nem akar visszavonulni
Fotó: LUCA BARSALI / NurPhoto

Hamilton szerint a kor önmagában nem lehet akadály, amíg megvan a megfelelő tempó, a koncentráció és az elszántság. A Ferrari sztárja leszögezte, nem szeretne úgy versenyezni, hogy már nem képes a legmagasabb szinten teljesíteni, de amíg fittnek érzi magát, nem lát okot a búcsúra.

A hétszeres világbajnok a Forma-1-es Brazil Nagydíjon 400. alkalommal is rajthoz áll. 

A különleges mérföldkő azonban nem feltétlenül egy korszak lezárását jelenti, hanem egy kivételes pályafutás újabb állomását, amely a brit legenda szerint még korántsem ért véget.

Galéria: Lewis Hamilton: 400 F1-es futam, 7 vb-cím
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Lewis Hamilton hétszeres világbajnok a Forma-1-ben
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