A Forma-1 történetében mindössze egyetlen versenyző jutott el korábban 400 futamig: Fernando Alonso. Lewis Hamilton a brazil versenyhétvégén csatlakozik hozzá, ráadásul egy különösen fontos helyszínen. Interlagos ugyanis örökre összeforrt a brit pilóta pályafutásával: itt szerezte meg első világbajnoki címét 2008-ban, minden idők egyik legdrámaibb szezonzáróján.

Lewis Hamilton 2008-ban, a Forma-1-es Brazil Nagydíjon szerezte meg pályafutása első vb-címét

Fotó: ANTONIO SCORZA / AFP

Lewis Hamilton drámai körülmények között lett világbajnok

Hamilton 2007-ben, a McLaren színeiben mutatkozott be a királykategóriában, és már újoncként elképesztő teljesítményt nyújtott. Első kilenc futamán egyaránt dobogóra állhatott, első győzelmét pedig hatodik versenyén, Kanadában aratta. Bemutatkozó idényében kis híján világbajnok lett, ám az utolsó futamon, Brazíliában elkövetett hibái miatt végül egyetlen ponttal lemaradt Kimi Räikkönen mögött.

Egy évvel később Hamilton már nem engedte ki a kezéből a vb-győzelmet.

A 2008-as Brazil Nagydíjon az utolsó körökben még úgy tűnt, Felipe Massa hazai közönség előtt ünnepelhet világbajnoki címet, Hamilton azonban az utolsó kör utolsó kanyarjai egyikében megelőzte Timo Glockot, ezzel megszerezte a szükséges ötödik helyet. A brit mindössze egy ponttal múlta felül Massát – aki sokáig nem törődött bele riválisa sikerébe –, és 23 évesen minden idők legfiatalabb F1-es világbajnoka lett. Ezt a rekordot később Sebastian Vettel döntötte meg, a német csúcsát pedig Kimi Antonelli adta át a múltnak idén.

Lewis Hamilton drámai csatában múlta felül Felipe Massát

Fotó: MAURICIO LIMA / AFP

Lewis Hamilton meg sem állt hét vb-címig

A következő nagy fordulópont 2013-ban érkezett, amikor Hamilton elhagyta a McLarent, és a Mercedeshez igazolt. Akkoriban sokan kockázatos döntésnek tartották a váltást, hiszen a német istálló még nem számított a sportág meghatározó csapatának. A brit azonban jól választott: a 2014-ben kezdődő hibridkorszakban a Mercedes egyeduralkodóvá vált, Hamilton pedig hat világbajnoki címet szerzett az istállóval.

A brit sztár 2020-ban érte el pályafutása egyik legnagyobb sikerét: Törökországban megszerezte hetedik világbajnoki címét, amivel beállította Michael Schumacher rekordját.

A statisztikák terén ekkorra már szinte minden létező csúcsot megdöntött. Ő lett a Forma-1 történetének legtöbb futamgyőzelemmel, pole pozícióval és dobogós helyezéssel rendelkező versenyzője. A 2020-as Portugál Nagydíjon a 92. győzelmével Schumacher addigi rekordját is átadta a múltnak.