A Forma-1 Las Vegas-i hétvégéjén már a harmadik szabadedzésen fellángolt a két versenyző közötti régi ellentét. Max Verstappen és George Russell összeért a pályán, az FIA pedig figyelmeztetésben részesítette a hollandot. A Mercedes pilótája ezt követően élesen bírálta riválisát, és kijelentette, valakinek végre fel kell lépnie ellene, mert nem viselkedhet úgy, mintha mindenki másnál különb lenne.
A vasárnap hajnali futamon aztán szinte végig egymással csatázott a két versenyző. Russell többször is átvette a vezetést, Verstappen azonban rendre visszavágott, így a kiélezett párharcuk sokáig meghatározta az elképesztő izgalmakat hozó versenyt.
Max Verstappen kinevette Russell balesetét, majd a sajtótájékoztatón is odaszúrt neki
A drámai fordulat a 48. körben következett, amikor Russell csapattársát, Andrea Kimi Antonellit próbálta megelőzni, ám elfékezte magát, és a falnak csúszott. Bár folytatni tudta a versenyt, egészen a kilencedik helyig esett vissza.
A történteket a visszapillantójában figyelő Verstappen egyáltalán nem sajnálta riválisát, sőt, hangosan nevetve reagált a csapatrádión.
Haha! Ez szép volt. Istenem…
– mondta a holland, akinek a reakciója gyorsan bejárta a közösségi médiát.
Verstappen végül megnyerte a Las Vegas-i Nagydíjat, a futam utáni sajtótájékoztatón pedig ismét szóba került a Russell-lel kialakult konfliktusa. A Red Bull klasszisa ezúttal sem finomkodott.
„Elég sokat beszél a pályán kívül. De engem ez nem igazán zavar, mert annyira az én szintem alatt van, hogy nem is látom értelmét annak, hogy vitába szálljak vele” – jelentette ki Verstappen.
A holland aztán még tovább ment, amikor felidézte ellenfele balesetét.
És ma a karma egy r*banc. Őszintén szólva fantasztikus volt, amikor a visszapillantóba néztem, és láttam, mi történik. Arra gondoltam, fantasztikus, egyre jobb a napom. Amikor pedig elsőként áthaladtam a célvonalon, teljessé vált a napom
– fogalmazott a futamgyőztes.
Russell ezzel szemben elismerte, hogy túlságosan nagy kockázatot vállalt a hajrában, de hangsúlyozta, hogy a győzelem reményében támadott, és a történtek ellenére sem bánta meg a manővert.