A Forma-1 Las Vegas-i hétvégéjén már a harmadik szabadedzésen fellángolt a két versenyző közötti régi ellentét. Max Verstappen és George Russell összeért a pályán, az FIA pedig figyelmeztetésben részesítette a hollandot. A Mercedes pilótája ezt követően élesen bírálta riválisát, és kijelentette, valakinek végre fel kell lépnie ellene, mert nem viselkedhet úgy, mintha mindenki másnál különb lenne.

Max Verstappen kegyetlenül beleszállt George Russellbe

Fotó: Patrick T. Fallon/AFP

A vasárnap hajnali futamon aztán szinte végig egymással csatázott a két versenyző. Russell többször is átvette a vezetést, Verstappen azonban rendre visszavágott, így a kiélezett párharcuk sokáig meghatározta az elképesztő izgalmakat hozó versenyt.

Max Verstappen kinevette Russell balesetét, majd a sajtótájékoztatón is odaszúrt neki

A drámai fordulat a 48. körben következett, amikor Russell csapattársát, Andrea Kimi Antonellit próbálta megelőzni, ám elfékezte magát, és a falnak csúszott. Bár folytatni tudta a versenyt, egészen a kilencedik helyig esett vissza.

George hits the barrier 🎥 #F1 #LasVegasGP https://t.co/H7Zw9mDOKj — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

A történteket a visszapillantójában figyelő Verstappen egyáltalán nem sajnálta riválisát, sőt, hangosan nevetve reagált a csapatrádión.

Haha! Ez szép volt. Istenem…

– mondta a holland, akinek a reakciója gyorsan bejárta a közösségi médiát.

Verstappen végül megnyerte a Las Vegas-i Nagydíjat, a futam utáni sajtótájékoztatón pedig ismét szóba került a Russell-lel kialakult konfliktusa. A Red Bull klasszisa ezúttal sem finomkodott.

„Elég sokat beszél a pályán kívül. De engem ez nem igazán zavar, mert annyira az én szintem alatt van, hogy nem is látom értelmét annak, hogy vitába szálljak vele” – jelentette ki Verstappen.

A holland aztán még tovább ment, amikor felidézte ellenfele balesetét.

És ma a karma egy r*banc. Őszintén szólva fantasztikus volt, amikor a visszapillantóba néztem, és láttam, mi történik. Arra gondoltam, fantasztikus, egyre jobb a napom. Amikor pedig elsőként áthaladtam a célvonalon, teljessé vált a napom

– fogalmazott a futamgyőztes.

Russell ezzel szemben elismerte, hogy túlságosan nagy kockázatot vállalt a hajrában, de hangsúlyozta, hogy a győzelem reményében támadott, és a történtek ellenére sem bánta meg a manővert.