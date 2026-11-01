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Káoszba fulladt a Mexikói Nagydíj, új világbajnokot avattak a Forma–1-ben

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Egy baleset miatt a 45. körben félbeszakadt a Forma-1-es Mexikói Nagydíj, amely nagyjából 40 perccel később folytatódott. Új világbajnokot avattak, Kimi Antonelli három futammal a vége előtt megnyerte a vb-t.

A futam előtt egy valami biztos volt: Kimi Antonellinek legalább két pontot kell szereznie ahhoz, hogy a Forma-1-es Mexikói Nagydíj után biztosan világbajnok legyen. A hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője indult az élről. A rajt után óriási kavarodás, és csata történt: Hamilton és ferraris csapattársa, Charles Leclerc kicsúsztak a pályáról, majd mindketten visszajöttek. Leclerc az élre állt, Max Verstappen a második helyre jött fel, Hamilton harmadik, Antonelli negyedik, Russel ötödik, Lindblad a hatodik helyen haladt.

Kimi Antonelli világbajnoki címet ünnepelt a Forma-1-es Mexikói Nagydíjon
Kimi Antonelli világbajnoki címet ünnepelt a Forma-1-es Mexikói Nagydíjon Fotó: YURI CORTEZ / AFP

Leclerc 5 másodperces büntetést kapott a rajt után történtek miatt. Sőt, George Russellt is megbüntették, őt 10 másodperccel sújtották, miután Isack Hadjarral akadt össze, a Red Bull pilótája megpördült az ütközést követően. A 28. körben Leclerc és Hamilton is kereket cserélt, Antonelli állt az élre. Hét körrel később a gumicserék miatt az élmezőny megváltozott, Antonelli, Norris, Verstappen, Leclerc, Hamilton volt a sorrend.

A 45. körben Valtteri Bottas a falnak csapódott, ezért 

a biztonsági autót pályára küldték, piros zászlóval megszakították a futamot. 

A finn a baleset után kiszállt az autóból, hüvelykujjával jelezte, hogy jól van, majd a közönségnek is integetett. A fedélzeti kamera felvételein látható, hogy a bal első kerék hirtelen elmozdult, az autó pedig mintegy 180 fokban megpördült az ütközés előtt - írta a Guardian

A futam nagyjából 40 perccel később indult újra, megismételték a rajtot, Verstappen állt az élre, mögötte Hamilton, Antonelli, Leclerc, Norris és Russell volt a sorrend. Az 59. körben újabb baleset történt, Oscar Piastri autója Arvid Lindbladéval ütközött, utóbbi a falnak sodródott és kiesett. Ismét pályára érkezett a biztonsági autó.

Az első négy helyezés az utolsó 12 körben már nem változott, 

Verstappen nyerte a futamot, de Antonelli volt a legboldogabb, hiszen a harmadik helyezése azt jelentette, hogy három futammal a vége előtt megszerezte a szükséges pontokat a vb-címhez.

Kimi Antonelli világbajnok lett a Mexikói Nagydíjon

Kimi Antonelli egészen elképesztő teljesítményt nyújtott a 2026-os Forma–1-es idényben: a Mexikói Nagydíj előtt rendezett 18 futamból kilencet megnyert, háromszor második, háromszor pedig harmadik lett, vagyis 15 alkalommal állhatott dobogóra. 

Az olasz pilóta a Forma-1 történetének 36 világbajnoka.

A 20 éves Antonelli 2025 szeptemberében vezetett először F1-es versenyhétvégén, a monzai Olasz Nagydíj első szabadedzésén. 2025 márciusában a Mercedes színeiben, Lewis Hamilton helyén, Melbourne-ben, az Ausztrál Nagydíjon debütált versenyzőként. Az újoncévében 150 ponttal, három dobogós helyezéssel a hetedik helyen végzett a világbajnokságon. Az idei a második teljes F1-es szezonja.

  • Antonelli az első olasz világbajnok 1953, Alberto Ascari óta.
  • A sportág legfiatalabb világbajnoka 20 évesen, megdöntve Sebastian Vettel rekordját (23 év és 134 nap).
  • Ő a Mercedes újabb világbajnoka Lewis Hamilton és Nico Rosberg után.
Kimi Antonelli
Kimi Antonelli
Kimi Antonelli
Kimi Antonelli
Kimi Antonelli
Kimi Antonelli
Galéria: Kimi Antonelli megnyerte a Forma-1-es világbajnokságot
Fotó: AFP
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Kimi Antonelli

 

Súlyos baleset miatt félbeszakadt a Forma-1-es Mexikói Nagydíj
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