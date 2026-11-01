Káoszba fulladt a Mexikói Nagydíj, új világbajnokot avattak a Forma–1-ben

A futam előtt egy valami biztos volt: Kimi Antonellinek legalább két pontot kell szereznie ahhoz, hogy a Forma-1-es Mexikói Nagydíj után biztosan világbajnok legyen. A hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője indult az élről. A rajt után óriási kavarodás, és csata történt: Hamilton és ferraris csapattársa, Charles Leclerc kicsúsztak a pályáról, majd mindketten visszajöttek. Leclerc az élre állt, Max Verstappen a második helyre jött fel, Hamilton harmadik, Antonelli negyedik, Russel ötödik, Lindblad a hatodik helyen haladt.

Kimi Antonelli világbajnoki címet ünnepelt a Forma-1-es Mexikói Nagydíjon Fotó: YURI CORTEZ / AFP

Leclerc 5 másodperces büntetést kapott a rajt után történtek miatt. Sőt, George Russellt is megbüntették, őt 10 másodperccel sújtották, miután Isack Hadjarral akadt össze, a Red Bull pilótája megpördült az ütközést követően. A 28. körben Leclerc és Hamilton is kereket cserélt, Antonelli állt az élre. Hét körrel később a gumicserék miatt az élmezőny megváltozott, Antonelli, Norris, Verstappen, Leclerc, Hamilton volt a sorrend.

A 45. körben Valtteri Bottas a falnak csapódott, ezért

a biztonsági autót pályára küldték, piros zászlóval megszakították a futamot.

A finn a baleset után kiszállt az autóból, hüvelykujjával jelezte, hogy jól van, majd a közönségnek is integetett. A fedélzeti kamera felvételein látható, hogy a bal első kerék hirtelen elmozdult, az autó pedig mintegy 180 fokban megpördült az ütközés előtt - írta a Guardian.

😱 ¡Bottas, contra las barreras! Accidente del Cadillac en la curva 1 y bandera roja en México 🚩 Por suerte, Valtteri ha podido salir del coche y se encuentra bien 🙌 💀 Hamilton acababa de entrar en boxes… #F1 #MexicoGP 🇲🇽 https://t.co/vyhR1FGEzk — laura (@lauramonteroc10) November 1, 2026

A futam nagyjából 40 perccel később indult újra, megismételték a rajtot, Verstappen állt az élre, mögötte Hamilton, Antonelli, Leclerc, Norris és Russell volt a sorrend. Az 59. körben újabb baleset történt, Oscar Piastri autója Arvid Lindbladéval ütközött, utóbbi a falnak sodródott és kiesett. Ismét pályára érkezett a biztonsági autó.

Az első négy helyezés az utolsó 12 körben már nem változott,

Verstappen nyerte a futamot, de Antonelli volt a legboldogabb, hiszen a harmadik helyezése azt jelentette, hogy három futammal a vége előtt megszerezte a szükséges pontokat a vb-címhez.

Kimi Antonelli világbajnok lett a Mexikói Nagydíjon

Kimi Antonelli egészen elképesztő teljesítményt nyújtott a 2026-os Forma–1-es idényben: a Mexikói Nagydíj előtt rendezett 18 futamból kilencet megnyert, háromszor második, háromszor pedig harmadik lett, vagyis 15 alkalommal állhatott dobogóra.

Az olasz pilóta a Forma-1 történetének 36 világbajnoka.

A 20 éves Antonelli 2025 szeptemberében vezetett először F1-es versenyhétvégén, a monzai Olasz Nagydíj első szabadedzésén. 2025 márciusában a Mercedes színeiben, Lewis Hamilton helyén, Melbourne-ben, az Ausztrál Nagydíjon debütált versenyzőként. Az újoncévében 150 ponttal, három dobogós helyezéssel a hetedik helyen végzett a világbajnokságon. Az idei a második teljes F1-es szezonja.