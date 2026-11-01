A Mexikói Nagydíj 45. körében Valtteri Bottasnak egy kanyar előtt kiszakadt a bal első kereke. A finn pilóta egyenesen a falnak vágódott, és miután az autó megállt, Bottas nem szállt ki a gépből, így az orvosi autót is a helyszínre kellett küldeni. Ezért szakították meg a versenyt.

Valtteri Bottas balesetet szenvedett a Mexikói Nagydíjon Fotó: ALFREDO ESTRELLA / AFP

Valtteri Bottas balesete a Mexikói Nagydíjon

A Cadillac versenyzője az első kanyar féktávjánál veszítette el az irányítást, az autó bal első felfüggesztése meghibásodott, ezért Bottas már nem tudta bevenni a kanyart, és nagy sebességgel a védőfalnak ütközött. A Guardian helyszíni tudósítása szerint Bottas a baleset után kiszállt az autóból, hüvelykujjával jelezte, hogy jól van, majd a közönségnek is integetett. A fedélzeti kamera felvételein látható, hogy a bal első kerék hirtelen elmozdult, az autó pedig mintegy 180 fokban megpördült az ütközés előtt.

😱 ¡Bottas, contra las barreras! Accidente del Cadillac en la curva 1 y bandera roja en México 🚩 Por suerte, Valtteri ha podido salir del coche y se encuentra bien 🙌 💀 Hamilton acababa de entrar en boxes… #F1 #MexicoGP 🇲🇽 https://t.co/vyhR1FGEzk — laura (@lauramonteroc10) November 1, 2026

A piros zászló idején Kimi Antonelli, Charles Leclerc és Max Verstappen volt az első három helyen.