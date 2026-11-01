A Mexikói Nagydíj 45. körében Valtteri Bottasnak egy kanyar előtt kiszakadt a bal első kereke. A finn pilóta egyenesen a falnak vágódott, és miután az autó megállt, Bottas nem szállt ki a gépből, így az orvosi autót is a helyszínre kellett küldeni. Ezért szakították meg a versenyt.
Valtteri Bottas balesete a Mexikói Nagydíjon
A Cadillac versenyzője az első kanyar féktávjánál veszítette el az irányítást, az autó bal első felfüggesztése meghibásodott, ezért Bottas már nem tudta bevenni a kanyart, és nagy sebességgel a védőfalnak ütközött. A Guardian helyszíni tudósítása szerint Bottas a baleset után kiszállt az autóból, hüvelykujjával jelezte, hogy jól van, majd a közönségnek is integetett. A fedélzeti kamera felvételein látható, hogy a bal első kerék hirtelen elmozdult, az autó pedig mintegy 180 fokban megpördült az ütközés előtt.
A piros zászló idején Kimi Antonelli, Charles Leclerc és Max Verstappen volt az első három helyen.