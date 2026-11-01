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Valtteri Bottas a falnak csapódott, miután kiszakadt a bal első kereke. Félbeszakadt a Forma-1-es Mexikói Nagydíj.

A Mexikói Nagydíj 45. körében Valtteri Bottasnak egy kanyar előtt kiszakadt a bal első kereke. A finn pilóta egyenesen a falnak vágódott, és miután az autó megállt, Bottas nem szállt ki a gépből, így az orvosi autót is a helyszínre kellett küldeni. Ezért szakították meg a versenyt.

Valtteri Bottas balesetet szenvedett a Mexikói Nagydíjon
Valtteri Bottas balesetet szenvedett a Mexikói Nagydíjon Fotó: ALFREDO ESTRELLA / AFP

Valtteri Bottas balesete a Mexikói Nagydíjon

A Cadillac versenyzője az első kanyar féktávjánál veszítette el az irányítást, az autó bal első felfüggesztése meghibásodott, ezért Bottas már nem tudta bevenni a kanyart, és nagy sebességgel a védőfalnak ütközött. A Guardian helyszíni tudósítása szerint Bottas a baleset után kiszállt az autóból, hüvelykujjával jelezte, hogy jól van, majd a közönségnek is integetett. A fedélzeti kamera felvételein látható, hogy a bal első kerék hirtelen elmozdult, az autó pedig mintegy 180 fokban megpördült az ütközés előtt. 

A piros zászló idején Kimi Antonelli, Charles Leclerc és Max Verstappen volt az első három helyen.

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