A Forma-3-as olasz Prema Racing csapatában folytatja karrierjét Molnár Martin, aki ezzel a Forma-1-es nagydíjhétvégék szereplője lesz. A 18 éves autóversenyző az idei F3-as szezont lezáró két hivatalos teszten már a Prema istálló színeiben vett részt, és Jerezben, valamint Barcelonában összesen 256 kört teljesített.

A Formula-3-ban folytatja karrierjét Molnár Martin / Fotó: Makai Gergely/MOTAM

A Formula-3-ban folytatja karrierjét Molnár Martin

A bejelentés keddi sajtóeseményén Molnár Martin kiemelte: a teszteken jó hangulatban dolgozott új csapatában, és úgy érzi, hogy sikerült fejlődnie.

Pár éve még csak álmodoztunk erről a szintről, és akkor tudatosult bennem, hogy ez mostantól valóság, amikor kimentünk a tesztre, és megkezdtük a szimulátoros felkészülést

- mondta Molnár Martin.

Az autóversenyző karrierjét öt éve egyengető Motam ügyvezetőjeként Őry Tamás hangsúlyozta, hogy az olasz csapat szakmai tapasztalata és eredményessége kivételes lehetőséget kínál patronáltjuk számára.

Fekete Péter, a főszponzor 4iG nemzetközi üzleti kapcsolatokért felelős alelnöke bejelentette, hogy a 4iG csoport százszázalékos tulajdonrészt szerez a Motam Kft-ben.

A mezőny tíz csapatából héttel tárgyaltunk az elmúlt háromnegyed évben, és a létező legjobb szerződést tudtuk megkötni

- tette hozzá Őry Tamás.

Kiss Pál Tamás, a Motam sportszakmai vezetője elmondta: a tesztek alapján kijelenthető, hogy Molnár Martin vezetéstechnikailag készen áll az F3-ra. A Prema képviseletében Stephen Mitas vezérigazgató videós bejelentkezésében kiemelte: a magyar autóversenyző nagyon jó benyomást tett rájuk a két teszten végzett közös munka során.

Az 1983-ban alapított Prema Racing a sportág egyik legsikeresebb utánpótláscsapata, 2019 óta öt csapatbajnoki címet szerzett a nemzetközi szövetség (FIA) alá tartozó Forma-3-ban, és olyan autóversenyzők fordultak meg a gárdánál, mint Charles Leclerc, Oscar Piastri, Arvid Lindblad, Oliver Bearman, valamint az F1-ben idén világbajnok Andrea Kimi Antonelli - írja az MTI.

Magyarként korábban Tóth László 2021-ben és 2022-ben futott teljes sorozatot a Forma-3-ban, míg a jogelődnek számító GP3-ban Kiss Pál Tamás indulhatott, aki futamot is nyert. A jövő évi F3-as szezonban tíz futamot rendeznek, és márciusban kezdődik.