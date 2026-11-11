Daniel Ricciardo és Max Verstappen 2016 és 2018 között versenyzett együtt az energiaitalosoknál. Kapcsolatukat nemcsak az együttműködés, hanem az időnként rendkívül kiélezett belső küzdelem is jellemezte. Az ausztrál azonban úgy véli, éppen ez segítette mindkettőjüket a fejlődésben.

Ricciardo és Verstappen remek párost alkottak a Red Bullnál

Fotó: Morgan Hancock / NurPhoto via AFP

„Nagyon szép emlékeket őrzök arról az időszakról, amikor Max csapattársaként versenyeztem. Nagyszerű időszak volt. Persze voltak pillanatok, amikor rendkívül intenzív rivalizálás és versengés jellemezte a kapcsolatunkat, de úgy gondolom, mindez arra ösztönzött bennünket, hogy még magasabb szintre emeljük a teljesítményünket” – idézte fel közös éveiket Ricciardo.

Ricciardo merész kijelentést tett Verstappenról

A 37 éves, jelenleg a Ford nagyköveteként tevékenykedő ausztrál külön kiemelte Verstappen kivételes tehetségét és eredményességét.

Max azóta rengeteg mindent elért, és a Forma–1 történetének egyik legjobbjaként fog bevonulni a sportág történetébe. Ehhez kétség sem férhet. Egészen elképesztő tehetség”

– fogalmazott.

Ricciardo a Red Bull és a Ford együttműködésének első szezonjában elért sikereket is méltatta. Különösen nagyra értékeli, hogy a holland versenyző az új partnerség első évében is képes volt győzelmeket szerezni, az utolsó öt nagydíjból ráadásul hármat megnyert.

„Az, hogy már az első közös szezonjukban győzelmet arattak, egészen fantasztikus. És őszintén szólva nincs is jobb versenyző Maxnál arra, hogy ezt a sikert elérje” – tette hozzá az ausztrál, aki a versenyek után személyesen is gratulált egykori csapattársának és a Red Bull több munkatársának.