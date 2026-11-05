A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton a Mexikóvárosi Nagydíj után arról beszélt, hogy a Ferrarinál komoly megbeszéléseket kell tartani zárt ajtók mögött. Mindezt azután jelentette ki, hogy csapattársával, Charles Leclerc-rel vívott csatája miatt már a futam első körében elveszítette a győzelem lehetőségét.
Leclerc a vasárnapi futam első körében levágta az egyik sikánt, hogy megelőzze Hamiltont. A manőver következtében a brit pilóta elveszítette a második helyet a Red Bull versenyzőjével, Max Verstappennel szemben.
Verstappen végül Hamilton előtt megnyerte a futamot, míg Leclerc a negyedik helyen végzett, miután öt másodperces büntetést kapott a pálya elhagyásával szerzett előny miatt. Hamilton és Verstappen egyaránt úgy vélték, hogy Leclerc büntetése túlságosan enyhe volt.
Schumacher Al Caponéhoz hasonlította Hamiltont
Hamilton a piros zászlós megszakítás alatt a csapatrádión keresztül adott hangot elégedetlenségének.
„Problémáink vannak. Nagyon-nagyon komoly problémáink.”
Hamilton viselkedését azonban Ralf Schumacher élesen bírálta. Véleménye szerint a brit versenyző saját magát a Ferrari márkája fölé helyezte, és sokkal inkább csapatfőnökként, mint versenyzőként viselkedett.
„Lewis Hamilton elfogadta, hogy ha Charles Leclerc nem hajt át a füvön, akkor ütközés történt volna. Ez szándékos volt. Ezzel azonban nincs problémám, hiszen ez egy versenyhelyzet, amelyben egyik versenyző sem akarja feladni a pozícióját” – mondta Ralf Schumacher a Backstage Boxengasse podcastban.
A problémám az ezt követő drámával van. Elfogadhatatlan, hogy valaki a csapatrádión keresztül büntetést követeljen a saját csapattársának. Aztán úgy beszéljen, mint Al Capone, és azzal fenyegetőzzön, hogy nagyon-nagyon komoly problémáink vannak – nos, szerintem ilyenkor a kutya sétáltatja a gazdáját. Hamilton a Ferrari márkája fölé helyezi magát. Sokkal inkább csapatfőnökként viselkedik, mint versenyzőként”
– folytatta.
Schumacher hozzátette, hogy a Ferrarinál sürgősen változtatásokra lenne szükség, és felszólította Fred Vasseurt, a csapatfőnököt, hogy vegye kézbe a helyzetet.
Mindkét versenyzőt betenném egy zsákba, alaposan kiosztanám őket, és elmagyaráznám nekik, hogyan kellene működnie a dolgoknak a Ferrarinál. Ez így nem mehet tovább. Ebben a helyzetben mindketten tönkretették egymás versenyét. A Ferrarinak meg kellett volna nyernie a mexikói futamot”
– vélekedett.
„Lewisnak fel kellene tennie magának a kérdést, hogy valójában mit akar. Csak róla szól minden, vagy az egész csapat sikeréről? Néha az az ember érzése, hogy minden körülötte forog. Hamilton és Leclerc rivalizálása az utóbbi versenyeken egy kissé túl messzire ment. Nem fordulhat elő, hogy a Ferrari azért szenvedjen, mert mindkét versenyző ennyire makacs” – tette hozzá a hétszeres világbajnok Michael Schumacher testvére.