A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton a Mexikóvárosi Nagydíj után arról beszélt, hogy a Ferrarinál komoly megbeszéléseket kell tartani zárt ajtók mögött. Mindezt azután jelentette ki, hogy csapattársával, Charles Leclerc-rel vívott csatája miatt már a futam első körében elveszítette a győzelem lehetőségét.

Ralf Schumacher Al Caponéhoz hasonlította Lewis Hamiltont.

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Leclerc a vasárnapi futam első körében levágta az egyik sikánt, hogy megelőzze Hamiltont. A manőver következtében a brit pilóta elveszítette a második helyet a Red Bull versenyzőjével, Max Verstappennel szemben.

Verstappen végül Hamilton előtt megnyerte a futamot, míg Leclerc a negyedik helyen végzett, miután öt másodperces büntetést kapott a pálya elhagyásával szerzett előny miatt. Hamilton és Verstappen egyaránt úgy vélték, hogy Leclerc büntetése túlságosan enyhe volt.

Schumacher Al Caponéhoz hasonlította Hamiltont

Hamilton a piros zászlós megszakítás alatt a csapatrádión keresztül adott hangot elégedetlenségének.

„Problémáink vannak. Nagyon-nagyon komoly problémáink.”

Hamilton viselkedését azonban Ralf Schumacher élesen bírálta. Véleménye szerint a brit versenyző saját magát a Ferrari márkája fölé helyezte, és sokkal inkább csapatfőnökként, mint versenyzőként viselkedett.

„Lewis Hamilton elfogadta, hogy ha Charles Leclerc nem hajt át a füvön, akkor ütközés történt volna. Ez szándékos volt. Ezzel azonban nincs problémám, hiszen ez egy versenyhelyzet, amelyben egyik versenyző sem akarja feladni a pozícióját” – mondta Ralf Schumacher a Backstage Boxengasse podcastban.

A problémám az ezt követő drámával van. Elfogadhatatlan, hogy valaki a csapatrádión keresztül büntetést követeljen a saját csapattársának. Aztán úgy beszéljen, mint Al Capone, és azzal fenyegetőzzön, hogy nagyon-nagyon komoly problémáink vannak – nos, szerintem ilyenkor a kutya sétáltatja a gazdáját. Hamilton a Ferrari márkája fölé helyezi magát. Sokkal inkább csapatfőnökként viselkedik, mint versenyzőként”

– folytatta.

Ralf Schumacher szerint Fred Vasseurnek rendet kellene tennie

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Schumacher hozzátette, hogy a Ferrarinál sürgősen változtatásokra lenne szükség, és felszólította Fred Vasseurt, a csapatfőnököt, hogy vegye kézbe a helyzetet.

Mindkét versenyzőt betenném egy zsákba, alaposan kiosztanám őket, és elmagyaráznám nekik, hogyan kellene működnie a dolgoknak a Ferrarinál. Ez így nem mehet tovább. Ebben a helyzetben mindketten tönkretették egymás versenyét. A Ferrarinak meg kellett volna nyernie a mexikói futamot”

– vélekedett.