A Cadillac némi találgatást követően megerősítette, hogy Valtteri Bottas a 2027-es Forma-1-es szezonban is náluk fog versenyezni. A döntés feltehetően része az amerikai csapat azon törekvésének, hogy versenyképes erővé váljon a királykategóriában.

Jövőre is a Cadillacnél versenyez Valtteri Bottas / Fotó: CLIVE MASON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jövőre is a Cadillacnél versenyez Valtteri Bottas

Bottas nem csupán jelentős Forma-1-es tapasztalattal, de technikai szakértelemmel és futamgyőzelmekkel is rendelkezik, a visszajelzései és a vezetői képességei pedig várhatóan a továbbiakban is támogatni fogják a csapat fejlődését a silverstone-i, indianapolisi és charlotte-i telephelyeiken - írja a racingnews365.com.

A hírt Bottas is megerősítette: a finn pilóta elmondása szerint izgatottan várja, hogy folytassa a megkezdett utat a csapattal.

Tudtuk, hogy nem lesz könnyű egy új Forma-1-es csapatot a nulláról felépíteni, de pontosan ez teszi ezt a kihívást annyira különlegessé. Leraktuk az alapokat, tanulunk és fejlődünk, és még rengeteg minden vár ránk. Én ki vagyok éhezve a folytatásra, és hiszek abban, amit együtt létrehozunk. A történet még csak most kezdődik

- tette hozzá Bottas.

A hír kapcsán megszólalt Dan Towriss, a Cadillac vezérigazgatója is, mialatt a csapat már gőzerővel készül a hétvégi Las Vegas-i Nagydíjra.

Valtteri tapasztalata, nézőpontja és elkötelezettsége fontos előny a csapatunk számára

- jelentette ki Towriss.

Ezzel tehát eldőlt, hogy a Cadillac változatlan pilótafelállással: Valtteri Bottas és Sergio Perez párosával vág neki a 2027-es szezonnak. A csapat tartalék- és tesztpilótáit a későbbiekben fogják bejelenteni.