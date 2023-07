Szoboszlai elől menekül a Liverpool kapitánya, Kerkez is a Premier League-be igazolhat

Az egész nyár eddigi legnagyobb szenzációját Szoboszlai Dominik klubváltása szolgáltatta, akit a Liverpool 70 millió euróért szerződtetett az RB Leipzig csapatától. A magyar középpályás érkezésével azonban nem állt meg az élet a Mersey-partján, ugyanis könnyen lehet, hogy a klub két legendás játékosa is Szaúd-Arábiába fog igazolni, egyikük ráadásul pont Szoboszlai posztriválisa. Gyűjtőcikkünkben beszámolunk a mögöttünk hagyott hét legfontosabb nemzetközi átigazolásairól, de persze a magyar piacról sem feledkezünk meg.

Szoboszlai elől menekül a Liverpool csapatkapitánya?

Szoboszlai Dominik kedden csatlakozott a csapathoz, ahol először találkozott Jürgen Klopp vezetőedzővel és az új csapattársaival.

A 22 éves magyar középpályás már az első liverpooli edzésén megmutatta, milyen fából faragták, ugyanis a klub közösségi oldalán közzétett videóban látható, hogy Szoboszlai futás közben az összes új csapattársát lehagyta.

A Liverpool első edzésén egy laktáttesztre is sor került, amelynek a lényege, hogy a focistáknak változó sebességgel különböző távolságokat kell megtenniük egy megadott időn belül. Az egyes szakaszok utáni pihenőidőben a klub orvosai tejsavszintet mértek, amiből pontosan megállapítható, kinek mikor kell abbahagynia a gyakorlatot. Szoboszlai a legjobbak között végzett, az eredménye pedig annyira kiemelkedő volt, hogy Trent Alexander-Arnold is hitetlenkedve bámult a magyar játékosra, aki viccesen meg is jegyezte, hogy igazából a szél még hátráltatta is teljesítés közben.

A jelenet 19:50-től tekinthető meg.

Diogo Jota szintén kedden csatlakozott a Liverpool felkészüléséhez, a portugál támadót pedig rögtön lenyűgözte Szoboszlai teljesítménye.

Dominik volt az egyik legjobb a csoportomban a futáskor, szóval megvan benne az erő, és már most is láttam, milyen minőséget jelent Alexis Mac Allister. Úgy gondolom, javítanak a csapaton, és erősebbé tesznek minket – ez a legfontosabb" – mondta a 26 éves portugál támadó.

Szoboszlai tehát már az első napokban letette a névjegyét az öltözőben, és könnyen lehet, hogy az érkezésével távozik Jordan Henderson, a Liverpool csapatkapitánya. Fentebb már említettük, hogy a Liverpool új játékrendszerében minden bizonnyal Szoboszlai fogja elfoglalni a 33 éves focista pozícióját, aki könnyen lehet, hogy a kispadozás helyett inkább Szaúd-Arábiába igazol. Pontosabban ahhoz az al-Ettifaq-hoz, amely nemrég nevezte ki vezetőedzőnek a liverpooli legendát, Steven Gerrardot.

Ráadásul a 33 éves Hendersonnak heti 900 ezer dollárnak megfelelő fizetést kínál a szaúdi klub, amely majdnem négyszerese annak a pénznek, amit jelenleg Liverpoolban keres.

Szoboszlai után Kerkez is a Premier League-ben?

Kerkez átigazolási ügye a nyári egyik slágertémája, hiszen korábban a Benfica érdeklődéséről lehetett hallani, majd úgy tűnt, a Lazio lesz a befutó. Az olaszoknak azonban keresztbe tehet a Bournemouth, amely ugyancsak jól áll a holland AZ Alkamaar 19 éves magyarjáért folytatott versenyben.

Az átigazolási hírekben rendre jól értesült Fabrizio Romano úgy értesült, hogy a PL-csapat megegyezett Kerkezzel a személyes feltételekről, így gyakorlatilag most már a holland klubon múlik, hogy a Bournemouthnak vagy a Lazionak adja el a magyar válogatott futballistát.

A BL-döntő lúzere már az Internek sem kell

Internazionale letett róla, hogy végleg szerződtesse Romelu Lukakut, ugyanis a belga támadó tárgyalásokat folytatott a milánói csapat ősi riválisával, a Juventusszal is.

Lukaku hivatalosan a Chelsea futballistája, az előző szezont azonban kölcsönben az Internél töltötte, amellyel bejutott a Bajnokok Ligája-döntőbe, igaz, a fináléban ő volt a milánói csapat tragikus hőse, akiről rengeteg mém született. . A 30 éves támadóra nem tart igényt a Chelsea, az Inter pedig szívesen meg is vásárolta volna, azonban a játékos ügynöke a Juventusszal is elkezdett tárgyalásokat folytatni, ezen pedig feldühödtek a milánói klub vezetői, akik letettek Lukaku megvételéről.

A belga válogatott támadó jövő héten a Chelsea csapatával kezdi meg a nyári felkészülést, de nem utazik el az Egyesült Államokbeli edzőtáborba, ugyanis a londoni klub minél előbb szeretné eladni. Az Inter tehát lemondott Lukakuról, a helyére pedig az Arsenal támadóját, a 22 éves Folarin Balogunt nézték ki, aki az előző szezonban a Reims csapatát erősítette, és 37 meccsen 21 gólt lőtt a francia bajnokságban.

Bankot robbantott az Arsenal

Az Arsenal leigazolta az angol válogatott Declan Rice-t a Konferencia-liga-győztes West Ham United csapatától. Bár az üzlet anyagi részleteit nem hozták nyilvánosságra, a helyi média úgy tudja, az Ágyúsok 105 millió fontot (45,78 milliárd forintot) fizettek a középpályásért, aki 2028-ig kötelezte el magát. Az átigazolási összeg nagysága rekord két brit klub között.

Az Arsenal korábban még soha nem fizetett ennyi pénzt játékosért, a klubrekordot eddig Nicolas Pepe átigazolása tartotta, ő 2019-ben 72 millió fontért érkezett a Lille-től.

Rice mellett az Arsenal leigazolta az Ajaxtól a holland válogatott Jurrien Timbert is. Az észak-londoni csapat 40 millió eurót, valamint különféle bónuszokban további öt millió eurót fizet a holland klubnak a középső védőként és jobbhátvédként is bevethető játékosért.

A 22 éves holland védő az Arsenal harmadik nyári szerzeménye. Az észak-londoni klub korábban már 65 millió fontért leigazolta a Chelsea német válogatott támadóját, Kai Havertzet, mellette pedig klubrekordot jelentő 105 millió fontot fizetett Declan Rice-ért.

A szaúdiak szétszedik a Liverpoolt?

A szaúdi bajnokság legutóbbi aranyérmese, az Al-Ittihad, amely most a Liverpool brazil középpályásáért Fabinhóért jelentkezett be 40 millió fontért. A 29 éves brazil válogatott középpályásnak még három évig van érvényes szerződése az angol klubbal, amelynek kulcsjátékosa volt az előző szezonban, 49 tétmeccsen lépett pályára és két gólpasszt jegyzett. A Liverpool nem akarja mindenáron eladni egyik legjobb játékosát, ám Fabinho távozásával megnőne az esély, hogy leigazolják Romeo Laviát a Southamptontól.

Fabinho mellett a Liverpool csapatkapitánya, Jordan Henderson is jó eséllyel távozni fog a nyáron, ugyanis sajtóhírek szerint hajlandó elfogadni a szaúd-arábiai Al-Ettifak ajánlatát, amelynek a korábbi csapattársa, Steven Gerrard a vezetőedzője. Amennyiben Fabinho és Henderson is távozik a nyáron, úgy szinte biztos, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya már a szezon kezdetétől fogva stabil kezdő lesz a Liverpoolban.

Az angol csapat szombaton végül 32 fővel kezdte meg a németországi edzőtáborozását, Fabinho pedig nem utazott el a csapattal a két klub egyezkedése miatt. Henderson esetében is folynak még a tárgyalások a szaúdi kérővel, a csapatkapitány azonban elutazott Jürgen Klopp együttesével.

Visszatért egykori csapatához az Arsenal legendája

Az Arsenal és a Juventus korábbi futballistája, a walesi válogatott Aaron Ramsey az angol másodosztályban szereplő Cardiff City-hez igazolt.

Ramsey így 15 év után tér vissza nevelőegyesületéhez, ám nem ő volt az egyetlen, aki aláírt a walesi együtteshez, ugyanis hétéves fia, Sonny a csapat akadémiáján folytatja tovább.

„Hihetetlenül jó érzés itthon lenni – még úgy is, hogy olyan érzés, mintha sosem mentem volna el. Bárhova is mentem ez a csapat mindig egy részem volt és alig várom, hogy ismét kék mezben játszhassak. Ami még szebbé teszi ezt a napot, hogy a fiam is aláírt a Cardiff Akadémiához, így ez mindkettőnk számára egy különleges pillanat" – írta a közösségi oldalán a 80-szoros walesi középpályás.

Brazil tinizsenit vett a Barcelona

A spanyol FC Barcelona hétéves szerződést kötött a brazil Atlético Paranaense 18 éves támadójával, Vitor Roquével. A nagy tehetségként számon tartott 172 centiméter magas csatár 2024 nyarán csatlakozik a katalán együtteshez, amely 40 millió eurót fizet a Paranaensének a játékjogáért. Vitor Roque kivásárlási ára nem kevesebb, mint 500 millió euró lesz.

A 18 éves játékos az idei U20-as dél-amerikai kontinenstornán robbant be a köztudatba, ahol hat góljával a tornagyőztes brazil csapat vezére volt, s ő lett a torna gólkirálya is.

A Milan megszerezte a Chelsea BL-győztes támadóját

Az AC Milan leigazolta a Chelsea amerikai támadóját, Christian Pulisicet. A milánói csapat 20+2 millió eurót fizet az amerikai válogatott támadóért, aki négy plusz egyéves szerződést írt alá.

A 24 éves támadó a Borussia Dortmund csapatában robbant be a köztudatba, 2019 januárjában pedig 64 millió euróért igazolta le a Chelsea. A londoni csapatban azonban a sorozatos sérülései miatt nem tudott nagy karriert befutni, de így is tagjai volt a 2021-ben Bajnokok Ligáját és a 2022-ben klubvilágbajnokságot nyerő csapatnak.

Pulisic négy év alatt 145 meccsen 26 gólt lőtt és 21 gólpasszt adott a Chelsea-ben.

Spanyol válogatott védő a Premier League-ben

Az Aston Villa leigazolta a spanyol válogatott hátvédjét, Pau Torrest. A védő az Aston Villát vezető Unai Emery korábbi csapatától, a Villarrealtól érkezett 33 millió fontért, amivel a klub második legdrágább igazolása lett.

Pau Torres szerződéséből még egy év volt hátra a spanyoloknál, így kivásárolta az Aston Villa. Torres az előző szezonban 39 meccsen lépett pályára, ott volt a spanyolok világbajnoki keretében is.

A 29 éves játékos eddig 10 alkalommal szerepelt a spanyol válogatottban.

Kirúgták a Juventus csapatkapitányát

A Juventus új sportigazgatója, Cristiano Giuntoli személyesen kereste fel nyaralása közben a torinóiak csapatkapitányát, Leonardo Bonuccit, hogy közölje vele a hírt, miszerint már nem tagja az első csapat keretének, és a jövőben sem számolnak vele.

Először még csak arról szóltak a hírek, hogy Bonucci kihagyja a csapat amerikai edzőtáborát, ám a La Gazzetta dello Sport már arról számolt be, hogy Cristiano Giuntoli sportigazgató személyesen kereste fel a játékost, hogy elmondja neki, a jövőben már nem számítanak rá, és kikerül az első csapat keretéből. A klub döntésének hátterében állítólag az áll, hogy Bonucci hozzáállása nem volt megfelelő mióta kiszorult a kezdőcsapatból, emellett nem viselkedett csapatkapitányként a kispadról beszállva, és az öltöző vezérének sem lehetett igazán tekinteni.

A hátvéd a hírek szerint megdöbbenve fogadta a vezetőség döntését, de elfogadta. A 121-szeres olasz válogatott játékosnak ugyan még egy évig érvényes a szerződése a torinóiakkal, de most minden bizonnyal új csapat után kell néznie. A lap ugyanakkor hozzáteszi, hogy a 36 éves védőnek több lehetősége is van, de ha nem sikerül felbontania a jövő nyárig érvényes szerződését és nem talál új klubot, akkor visszavonul.

Pár éve 140 millió eurót adtak volna érte, most ő is Szaúd-Arábiába igazolt

A szaúdi al-Hilal bejelentette, hogy 40 millió euróért megvette a Lazio szerb focistáját, Szergej Milinkovic-Savicot. Az átigazolás azért is érdekes, mert a Lazio elnöke, Claudio Lotito nemrég azt mondta, hogy a Milan pár éve még 140 millió eurót kínált a focistáért, akit akkor nem adott el.

Azóta sok minden megváltozott, a 28 éves középpályásnak pedig már csak egy évig volt érvényes szerződése a Lazióval. A hírek szerint szezononként nagyjából 20 millió eurót fog majd keresni a focista, aki 2015-ben igazolt a Lazióhoz, ahol 341 meccsen 69 gólt szerzett.

Milinkovic-Savic új csapatában a csapattársa lesz a Chelsea-től szerződtetett Kalidou Koulibaly és a Wolverhamptontól érkezett Rúben Neves is.

Messi után újabb Barcelona-legendát igazolt Beckham csapata

Az észak-amerikai profi labdarúgóligában szereplő Inter Miami leigazolta a Barcelona korábbi csapatkapitányát, Sergio Busquetset. A 143-szoros spanyol válogatott középpályás 2025-ig szóló szerződést írt alá új csapatával, kijelölt státuszú játékosként, ami lehetővé teszi, hogy a fizetési sapkán kívülre sorolják az MLS-ben.

Bienvenido BUSÍ 5️⃣ pic.twitter.com/ikp762vhTE — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 16, 2023

A 35 éves középpályás 15 szezont játszott az FC Barcelonában, 722 meccset játszott a klub színeiben, ezzel csak Lionel Messi és Xavi Hernández előzi meg őt meg az örökrangsorban.

Busquets 32 trófeát nyert a csapattal, ezzel ő a klub történetének második legeredményesebb játékosa Messi (35) mögött és Andrés Iniestával (32) holtversenyben.

Ramírez visszatért, lilába öltözött a Fradi védője

Az ecuadori válogatott Cristian Ramírez hat év után visszatért a Ferencvároshoz. Ramírez 2015 és 2017 között erősítette a Ferencvárost, amelyben 81 mérkőzésen hat gólt szerzett. Abban az időszakban a bajnokságot egy, a Szuperkupát két, a Magyar Kupát három alkalommal nyerte meg a fővárosiakkal. Távozása óta az orosz FK Krasznodar együttesében szerepelt, és 187 meccsen háromszor volt eredményes.

Mindeközben többször is meglátogatta volt csapatát, és azt is elmondta, hogy Budapestet tekinti az otthonának, annál is inkább, mert a felesége, három gyermeke édesanyja magyar.

A labdarúgó OTP Bank Liga előző kiírásában bajnoki bronzérmet szerző Debrecen a hivatalos oldalán jelentette be, hogy Varga Kevin elhagyja a csapatot. A DVSC közleményében kiemelte, hogy tárgyaltak a lehetséges folytatásról, és az utolsó pillanatig kivártak, de a 14-szeres magyar válogatott labdarúgó ismét külföldre szeretett volna igazolni, így nem sikerült megállapodniuk a feleknek.

Könyves Norbert a labdarúgó OTP Bank Ligában legutóbb ötödik helyen végző Paksi FC-hez igazolt. A támadó visszatér a tolnai csapathoz: 2013 telétől 2015 nyaráig, majd 2019 elejétől 2020 közepéig már játszott az együttesben, összesen 105 mérkőzésen lépett pályára. A klub honlapja emlékeztet, hogy a 2019/20-as idényben 28 bajnokin 11 gólt szerzett, s akkor házi gólkirály lett.

Kecskemét kölcsönvette a bajnoki címvédő Ferencváros focistáját, Nagy Olivért. A 2003-as születésű jobbhátvéd a budapesti KISE-ben kezdett el futballozni, de nagyon korán felfigyelt rá a Ferencváros. Az utánpótlás bajnokságokat követően a Fradi tartalékcsapatában mutatkozott be a 2020/2021-es szezonban, majd az utóbbi két szezont kölcsönben az NB II-es Soroksárnál töltötte, ahol összesen 53 tétmérkőzésen lépett pályára, melyeken egy gólt és egy gólpasszt jegyzett.

A korosztályos válogatott szélső védő gyakorlatilag a nyári felkészülés eleje óta a Kecskeméttel készül az FTC engedélyével, ezalatt az edzőmeccseken rendre pályára lépett, csütörtökön pedig a szükséges dokumentumok is aláírásra kerültek.

Az ETO FC Győr csapatában folytatja pályafutását a szlovák válogatott focista, Michal Skvarka. A 30 éves Skvarka Zsolnán nevelkedett, a szlovák élvonalban több, mint 200 mérkőzésen játszott, melyeken 49 gólt szerzett. A Fradiban 2019 és 2021 között 26 meccsen szerepelt, onnan Lengyelországba, a Wislához, majd a görög Levadiakoszhoz igazolt, ahol nyáron lejárt a szerződése.