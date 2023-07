Eldőlt, Berlinbe igazol-e a magyar válogatott Szalai Attila

A német Kicker értesülése szerint a török Fenerbahce csapatában futballozó Szalai Attila mégsem lesz a Bundesligában szereplő Union Berlin játékosa.

A német lap azt állítja, hogy a fővárosi csapat továbbra is középső védőt keres, ugyanis a 35-szörös magyar válogatott focista egész biztosan nem lesz Union Berlin játékosa. A hír már csak azért is meglepő, mert az elmúlt napokban több megbízható forrás is kész tényként kezelte, hogy Szalai a BL-szereplő berlini csapathoz igazol.

A Kicker korábban azt is megírta, hogy az Union Berlin 14 millió eurót áldozna a 25 éves magyar védőért, aki így a klub történetének legdrágább igazolása lenne.

A Nemzeti Sport Online török forrásokra hivatkozva arról is beszámolt, hogy Szalai és menedzsere vasárnap délelőtt már el is utazott Berlinbe, a Fener pedig előző két felkészülési meccsével ellentétben már nem nevezte a Neftci Baku elleni edzőmeccsre.

Mindenesetre az Union Berlin szombaton a Zalaegerszeg ellen játszott felkészülési mérkőzést. Urs Fischer, a csapat edzője az M4 Sport kamerája előtt azt mondta, hallotta már Szalai nevét, de focistaként, ismeretlen a számára.