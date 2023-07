A Ferencváros úgy játszik, mint a nagy csapatok

A Ferencváros szerdán 18 órakor a feröeri bajnok Klaksvík csapatát fogadja a Groupama Arénában a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában. A döntetlenről induló párharc előtt a vendégek edzője dicsérte a Fradit.

Magne Hoseth a Klaksvík edzője elmondta, a 0-0-ra végződő első meccs másnapján Dániába utaztak, hogy szokják a valódi füvet, mert az egészen más játékot igényel, mint, amihez otthon hozzá vannak szokva, hiszen Feröeren csak műfüves pályák vannak.

És az időjárást is szokniuk kellett, hiszen az is egészen más, mint a szigeteken.

„Maga a meccs nem lesz annyira más, mint Feröeren volt, ott is a Ferencvárosnál volt többet a labda, ez alighanem most is így lesz. Úgy láttuk, hogy Varga Barnabás érkezésével több lett a beadás, mint a tavaly volt, de az ilyen helyzetek elhárításban szerintem egész jók vagyunk. Ettől persze még kisebb csoda lenne, ha nyerni tudnánk, tisztában vagyunk vele, hogy nem mi vagyunk az esélyesek. A Ferencváros a nagycsapatokhoz hasonlóan nagy jól tereli a játékot a pálya egy-egy oldalára, hogy labdát szerezzen, majd gyors támadást indítson. Ha gyorsan tudunk oldalt váltani, akkor nyílhatnak előttünk lehetőségek. Gólszerzésre ezúttal is a rögzített helyzetek adhatnak lehetőséget."

Magne Hoseth elmondta, ők a szezon közepén járnak, ezért fizikálisan talán jobb állapotban vannak. Ha 60-65 percig tudják magukat tartani a közel húszezer néző előtt, akkor már elégedett lehet.

A szakember magyar segítőjéről, a korábbi zalaegerszegi kapusról, Turi Gézáról elmondta, hogy természetesen őt is bevonta a mérkőzések elemzésébe a másik két segítőjével együtt.