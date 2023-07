Megtalálta Salihamidzic utódját, az új sportigazgatót a Bayern München

Christoph Freund lesz a Bayern München új sportigazgatója, aki Hasan Salihamidzic helyét veszi át.

Christoph Freund szeptemberben kezd majd, és a Red Bull Salzburgtól érkezik, ahol 2015 óta dolgozott.

A német klubnál zajlik az építkezés, miután a klub elnökétől, Oliver Kahntól és a sportigazgatótól, Hasan Salihamidzictól is megváltak az előző szezon végeztével.

Freund végigjárta a szamárlétrát a Red Bullnál, az osztrák másodosztályban kezdett, dolgozott Ralf Rangnick mellett is, majd a Salzburg sportiazgatója lett. Freund ráadásul több játékossal is dolgozott már együtt, akik jelenleg is Münchenben vannak, mint például Konrad Laimer, Upamecano vagy Mané.