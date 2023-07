Drámai Fradi-vereség a feröeriek ellen a Bajnokok Ligájában, Csercseszovot elküldte Kubatov Gábor elnök

A Ferencváros hazai pályán kikapott a feröeri bajnok Klaksvíktól a Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójának visszavágóján. A vendégek az első félidőben könyörtelenül kihasználták a magyar bajnok hibáit, a második játékrészben pedig, ha kellett arcátlanul húzva az időt őrizték az előnyüket, és végül 3-0-s győzelemmel jutottak tovább. A Ferencváros a Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójában folytatja európai kupaszereplését. Alig két óraval a meccs után Kubatov Gábor, a Fradi elnöke elküldte Csercseszovot.

Edzőben, játékosban és szurkolóban is hagyott hiányérzetet a június 11-i feröeri döntetlen. Hideg, szeles idő, apró, műfüves pálya, azaz minden a hazaiak mellett szólt, kicsit mégis savanyú volt a szőlő a 0-0-s végeredmény után. Ehhez képest a meccset megelőző sajtótájékoztatón már Sztanyiszlav Csercseszov és Botka Endre is úgy fogalmazott, hogy magabiztos és eredményes játékot vár a Fraditól. De, ami talán még fontosabb: a nyaralószezon kellős közepén, kánikulai kora estében közel húszezer szurkoló ült, állt a Groupama Aréna lelátóján, hogy a helyszínen lássa a csapat első hazai tétmeccsét.

És valóban: a Népliget metróállomás aluljárója zöldbe, fehérbe vagy egyenesen zöld-fehérbe öltözöt szurkolóktól volt hangos, az ultrák adományokat gyűjtöttek a koreográfiákra, a szotyiárus kánikulai akcióval csalogatta a vevőket - azaz minden olyan volt, mint az El- vagy éppen BL-csoportmeccsek előtt. Az pedig, hogy a Fradi még ennyi idő után is képes új drukkereket megszólítani abból látszott, hogy ezúttal is jó tízméteres sor állt a Fradi-kártya regisztrációs pultjánál. Az egyetlen tájidegen dolog a meccsre legyártott Fradi-Klaksvík közös szurkolói sál volt, aminek a vendégoldala... hát igen... inkább lila volt, mint kék.

Timi és Tomi viszont pontosan tudta, hogy a másik ereiben is zöld-fehér vér folyik, így nem is volt kérdés, hogy a szezon első Fradi-lánykérésére három hangos "Igen!" lesz a válasz.

A Fradi kezdője

A csapat összeállításában volt egy kis csavar, Sztanyiszlav Csercseszov ugyanis három helyen változtatott a kinti kezdőhöz képest: a védelemben Mats Knoester vette át Ibrahim Cisse helyét, Anderson Esitit Amer Gojak váltotta a középpályán, Marquinhos helyére pedig Mohammad Abu Fani került be a csapatba.

A Fradi tehát a Dibusz – Botka, S. Mmaee, Knoester, Civic – Baráth, Gojak, Abu Fani – Zachariassen, Varga B., Traoré összeállításban kezdett.

A kezdőből Dibusz Dénes kapta a legnagyobb ovációt, de talán még annál is nagyobb hangerő köszöntötte a tavasszal berobbanó fiatal csatárt, ifjabb Lisztes Krisztiánt.

A vendégszektor ezúttal teljesen üresen maradt, de az egyik hazai szektorban fel lehetett fedezni pár kék felsős feröeri drukkert. A kezdőrúgást Bodrogi Gyula, a Nemzet Színésze végezte el a Nemzeti Színház és a Ferencváros együttműködésének jegyében.

Első félidő

Bár a vendégek kezdték a meccset, a Fradi azonnal megszerezte a labdát és magához ragadta a kezdeményezést. Ezért is volt váratlan, hogy az első védést Dibusz Dénesne kellett bemutatnia: egy 14 méterről eleresztett megpattanó lövést kellett óriási bravúrral a léc fölé tolnia.

A szöglet után pedig lecsorgó labdára kissé álmosan reagált a Fradi-védelem, Civic későn érkezett, és a labdával együtt Faerö lábát is elrúgta. A bíró habozás nélkül befújta a büntetőt, amit a VAR megerősített, Árni Frederiksberg pedig a balra vetődő Dibusz mellett higgadtan a jobb alsó sarokba lőtt (0-1). Lehet, hogy Magne Hoseth, a vendégek edzője nem a levegőbe beszélt, amikor azt mondta a meccs előtti sajtótájékoztatón, hogy tudják, mi az orvosság a Fradi ellen?

A labdát birtokolta a Fradi, azzal nem volt gond, de a teljes létszámban betömörülő feröeri védelem ellen Civic révén csak a 20. percben sikerült először kapura tartó labdával jelentkezni: a szerb védő fejese nem sokkal ment a léc fölé.

A vendégeknek pedig már ekkor minden bedobás, szabad- és kirúgás ajándék volt, ugyanis szuperlassított üzemmódban végezték el valamennyit. De nem csak ez váltotta ki a fehér pólós hazai drukkerek haragját: már a nem éppen gördülékeny Fradi-támadások közben is hallani lehetett nem is annyira kósza füttyszót, a játékrész közepén elrendelt ivószünetben pedig felharsant az "Ébresztő, ébresztő" rigmus is, igaz utána rögtön jött a "Hajrá Fradi!".

De nem tartott sokáig a bíztatás, mert a 32. percben jött egy újabb hiba, és egy újabb feröeri gól... Knoester fejelt oldalra teljesen fölöslegesen egy labdát, ami után a Fradi térfelének közepéről jöhetett a Klaksvík, majd Traoré labdavesztése után René Joensen ment el a bal szélen, középre adott, Pavlovic rosszul sikerült lövése elment a kapu előtt, de érkezett a hosszún Árni Frederiksberg, aki közelről az üres kapuba passzolt (0-2). Ez még a hideg zuhanynál is hidegebb volt...

A második gól után kicsit felpörgött a Fradi, elkezdték gyorsabban járatni a labdát, és többször is eljutottak a vendégek 16-osáig, de Johansson kapusnak még mindig nem kellett védenie, ahogy végül az első játérész összesen 49 percében sem. Szegény Dibusz Dénesnek kellett volna, de a ráadás második percében kicsit elszámolta magát Kassi gyatra lövésénél, és hiába kapott bele ujjheggyel a labdába, az becsorgott a Fradi kapujába (0-3).

Csodára lett volna szükség a folytatásban a remélt továbbjutáshoz.

Második félidő

Szünet után a közönség újult erővel kezdett a csapat biztatásába, és csak remélni lehetett, hogy a csapatra is átragad a lelkesedés. Csercseszov kettőt cserélt: Baráth Péter és Amer Gojak helyett Ali Ben Romdahne és Makreckis állt be. Gyors Fradi-gól kellett volna, ehhez képest az 52. percben Knoester adta el a labdát, a félpályán, szerencsére Kassi annyira azért nem jó csatár, hogy minden helyzetét berúgja, illetve Dibusz ezúttal a tőle megszokott bravúrral védett.

Csercseszov bő tíz percig nézte, hogy továbbra sem akar működni a Fradi támadógépezete, és az 57. percben a támadósorban is cserélt: Traoré és Zachariassen helyett Owosu és Lisztes érkezett. A Fradi a 60. perc táján már sorra rúgta a szögleteket, és végre Varga Barnabást is megtalálták a labdák. De a Fradinak ezen a napon még szerencséje sem volt: a 67. percben Samy Mmaee fejese után a labda a kapufa tövéről a gólvonalra pattant, onnan pedig kifelé perdült.

Fogyott az idő és fogyott a mindig a csapat mögött álló szurkolók türelmes is, holott azt nem lehetett állítani, hogy a hazai játékosok nem küzdenek.

Azt viszont érezni lehetett, hogy ezen a napon semmi nem fog sikerülni, hiába érkezett a lendületes, jól cselező Marquinhos is, a feröeriek nagyon szervezetten védekeztek, és, ha a 84. percben nincs Dibusz újabb bravúrja, akár még egy gólt is szerezhettek volna.

A 88. percben talán először jutott el ziccerig a Fradi, de Lisztes remek passza után Varga a kapusba rúgta a labdát.

Összességében semmi sem sikerült a Fradinak, és bármennyire is fájó ezt leírni, de a Klaksvík nem érdemtelenül nyert 3-0-ra és jutott a Bajnokok Ligája selejtező második fordulójába. A Ferencváros sem búcsúzott az európai kupaporondtól, a magyar bajnok a Konferencia-ligában folytatja, ahol az ír Shamrock Rovers lesz az ellenfele.

Eredmény, BL-selejtező, 1. forduló, visszavágó:

Ferencváros - KÍ Klaksvík (feröeri) 0-3 (0-3)

Groupama Aréna, 18 ezer néző, v.: D. Smajc (szlovén)

Ferencváros: Dibusz – Botka, S. Mmaee, Knoester, Civic (Marquinhos 74.) – Baráth (Ben Romdahne 46.), Gojak (Makreckis 46.), Abu Fani – Zachariassen (Lisztes 57.), Varga B., Traoré (Owosu 57.).

Klaksvík: Johansson - Petersen, Faerö, Forren - Danielsen, Andreasen, Pavlovic, Jönsen (Da Silva 73.), Frederiksberg (Mikkelsen 56.), Kronberg, Kassi (Gussias 73.).

gólszerzők: Frederiksberg 8., 32., Kassi 45+1.