A Ferencváros labdarúgócsapata sajnos kiesett a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában a feröeri Klaksvík ellen. Ez a drámai mérkőzés ad most okot arra, hogy mindenki, akinek fontos a magyar labdarúgás és a legnépszerűbb magyar csapat sikere, a zöld-fehérek mögé álljon. Mert azt a kiesés ellenére sem lehet elfelejteni, amit a Fradi az elmúlt években a nemzetközi kupákban tett. A Fradi amúgy egy hét múlva csütörtökön a Konferencia Liga selejtező második fordulójában folytathatja.

Nem lehet elfelejteni azt a csodát, amit a 2022-23-as szezonban az Európa-ligában csinált a Fradi, amely több évtizednyi szünet után érte meg a tavaszt a második legfontosabb európai kupasorozatban - Sztanyiszlav Csercseszov vezetésével. Emlékezhetünk a Monaco elleni idegenbeli győzelemre, hazai pályán a szerb Crvena Zvezda vagy a török Trabzon legyőzésére. De arra is, hogy korábban a Fradi a Bajnokok Ligája főtábláján olyan világsztár csapatokat hozott el Magyarországra, mint a Lionel Messivel felálló Barcelona, vagy a Cristiano Ronaldo fémjelezte Juventus. De a BL-csoportkör mellett többször szerepelt az EL-csoportkörében volt.

A Fradi - a magyar labdarúgó kupacsapatok közül messze kiemelkedve - játszott tehát az elmúlt évek nemzetközi selejtezőiben. Szereplésével százezreket állított maga mellé, a szurkolók szinte megőrültek, amikor neves ellenfelek érkeztek Budapestre. Az a Dibusz Dénes, aki most a Klaksvík elleni fájdalmas potyagólt megkapta, ettől nem lesz roszabb kapus, ő az, akinek a vezetésével a magyar válogatott kijuthat a 2024-es németországi Európa-bajnokságra. Megint, sorozatban harmadszor.De ami a lényeg, hogy pár perccel a Klaksvík elleni kiesés után most kell mindenkinek a Fradi mögé állnia. Már csak azért is, mert ebben az idényben is meglehet még a csoportkörös szereplés a Konferencia Liga főtábláján.

Azt se feledjük el: ez a Fradi 5 év alatt 230 helyet javított az európai klubcsapatok ranglistáján. Ezért is nagyon fájó a mostani kiesés és ezért is kell a Fradi mellé állni.