Torkon ragadta a Real Madrid korábbi sztárját a sportigazgató

Az ötszörös BL-győztes Isco tavaly nyáron hagyta el a Real Madridot, majd néhány hónapig a Sevilla futballistája volt, ám decemberben távozott és azóta sincs csapata. A spanyol középpályás a Marcának adott interjújában beszélt elárulta, mi volt az oka, hogy rövid idő után szakított az andalúziai klubbal.

Isco az interjúban felelevenítette, hogy miután lejárt a szerződése a Real Madriddal, Julen Lopetegui miatt ment a Sevillához, ám számára rosszra fordultak a dolgok, amikor kirúgták a spanyol edzőt. A téli átigazolási szezon előtt Isco egyre több furcsa dolgot tapasztalt a klubon belül. A Sevilla vezetősége például felvette a kapcsolatot a menedzsmentjével, hogy csapatot találjanak neki, miközben a labdarúgóval senki sem beszélt erről. Miután ez kiderült, Isco megkereste a Sevilla akkori sportigazgatóját, Monchit és beszélt vele. A beszélgetés nem a legjobb hangulatban telt, mivel a játékos szerint megpróbálták rákényszeríteni, hogy távozzon, közben Monchi arról beszélt a sajtónak, hogy a játékos az, aki menni akar.

"Azt mondtam neki: »Nem tudom, mi történik, nem tudom, szeretsz-e vagy sem. Legyél őszinte hozzám és oldjuk meg ezt probléma nélkül. Állok a rendelkezésedre.« Nem tudom, milyen gazdasági gondok vannak Sevillában, de a beszélgetés után minden rosszul sült el. Csak tudni akartam a klub szándékait és azt mondta, hogy ha talál csapatot, akkor távozom. A beszélgetés után viszont Monchi azt kezdte mondani, hogy én akarok elmenni, ám ez nem volt igaz. Mindennap hívogatott engem és az ügyvédemet is, hogy írjuk alá a felmondást, ezért újra beszéltem vele és azt mondtam neki: »Nézd, Monchi, nem vagy őszinte sem velem, sem azokkal az emberekkel, akiknek elmondasz dolgokat. Maradni akarok, te mégis folyton azt mondod, hogy menni akarok.« Aztán volt egy kis konfliktus..." – fogalmazott Isco.

Erős, amit most mondani fogok. Elmondtam neki, hogy ő a leghazugabb ember, akivel valaha találkoztam a futballban, erre nekem támadt. Odajött hozzám, megragadta a nyakamat, majd szét kellett választani minket. Érthető módon ezek után semmilyen körülmények között nem akartam maradni a klubnál. Sajnáltam, mert jó volt a kapcsolatom a társakkal és a szurkolók is csodálatosan bántak velem, de nem tudom jól érezni magam egy olyan klubnál, ahol megtámad egy sportvezető és senki nem kér bocsánatot. Nem az agresszió miatt, hanem a sok hazugság miatt, amit kiszivárogtatott" – fejtette ki Isco.

Isco végül felbontotta szerződését a Sevillával és jelenleg klub nélkül van, ám Monchi sem maradt sokáig Sevillában, idén nyáron az Aston Villa sportigazgatója lett.