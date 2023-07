Fantasztikus hírt kaptak Szoboszlai Dominik és a Liverpool rajongói

A Premier League-ben szereplő Liverpool július elején kifizette az RB Leipzignek Szoboszlai Dominik 70 millió eurós kivásárlási árát, így a magyar válogatott csapatkapitánya a világ egyik legnagyobb csapatához igazolt és a klub történetének harmadik legdrágább játékosa lett. Az már önmagában is egy egészen elképesztő dolog, most pedig újabb remek hírt kaptak a magya futballszurkolók, ugyanis a Spíler TV a Liverpool három nyári felkészülési mérkőzését is élőben közvetíti.