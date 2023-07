Ezt mondta Szoboszlai Dominik első liverpooli meccse után

Lejátszotta első meccsét a Liverpoolban Szoboszlai Dominik, aki a Karlsruhe elleni felkészülési meccsen kezdőként 45 percet kapott.

A magyar válogatott csapatkapitánya az első félidőben volt a pályán, ami után 1-1 volt az állás, végül a Liverpool 4-2-re nyerni tudott.

„Nagyon jól éreztem magam, nagy büszkeséget jelent nekem és a családomnak is, hogy bemutatkozhattam. Nagyon várom, hogy még sok meccsem legyen Liverpool-mezben. Minden nap próbálom a legjobbamat nyújtani, fizikálisan, mentálisan, és a meccseken is. Ezért dolgozom nagyon keményen, és ezen nem is változtatok. Mindig jó érzés meccset nyerni, szerintem minden tőlünk telhetőt megtettünk, jó első meccs volt, de most már a következőre készülünk" – mondta Szoboszlai, aki kitért a csapattársaira is.

„Tényleg nagyon jól éreztem magam, a srácok kedvesek voltak, már az elejétől úgy kezeltek, mintha már régóta itt lettem volna. Köszönet ezért mindenkinek. A menedzserünk német, így jól ismerem a stílusát, de továbbra is keményen kell dolgoznom" – mondta a Liverpool új 8-asa.