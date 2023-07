Megvan a Fradi új edzője

A Ferencváros Máté Csabát bízta meg a vezetőedzői feladatok ellátásával - olvasható a Ferencváros hivatalos oldalán.

Máté Csaba régóta a Ferencárosnál dolgozik, benne volt Sztanyiszlav Csercseszov szakmai stábjában is, de korábban ott volt Peter Stöger és Szergej Rebrov mellett is, valamint Thomas Dol munkáját is segítette.

Az 53 éves szakember 2012 óta dolgozik a Fradinál, korábban volt már megbízott vezetőedző is, amikor 2013-ban Ricardo Monizt Thomas Doll váltotta a kispadon.

A várhatóan ideiglenes megoldást jelentő szakember munkáját a csapat korábbi játékosa, Leandro de Almeida segíti majd.

Kubatov Gábor klubelnök szerda este a feröeri KÍ Klaksvíktól elszenvedett 3-0-ás vereség és Bajnokok Ligája-selejtezős kiesés után Facebook-oldalán közölte: az orosz szakemberrel történt személyes megbeszélése eredménye, hogy nem dolgoznak tovább együtt.

Az 59 éves tréner 2021 decembere óta irányította a Ferencvárost, mellyel idén a bajnokság megnyerése mellett a nyolcaddöntőig jutott az Európa-ligában.

Az FTC a BL-kiesés után a Konferencia-liga selejtezőjében folytathatja, melynek második fordulójában az ír Shamrock Rovers együttesével találkozik.