A francia válogatott támadó kikosarazta Ronaldo szaúdi csapatát

A Premier League-ben szereplő Aston Villa leigazolja a német Bayer Leverkusen francia válogatott szélsőjét, Moussa Diaby-t.

A birminghami csapat a hírek szerint 40 millió eurót fizet a 24 éves szélsőért, akiért a Cristiano Ronaldót foglalkoztató szaúdi al-Nasszr is versenyzett.

Diaby a Paris Saint-Germainben nevelkedett, majd 2019 nyarán 19 millió euróért igazolt a Bayer Leverkusenhez. A francia szélső négy szezon alatt 172 meccsen lépett pályára a gyógyszergyári csapatban, ezeken 49 gólt lőtt és 48 gólpasszt adott.

A kilencszeres francia válogatott játékos Birminghambe kerülése azért is érdekes, mert hetekkel ezelőtt az angol sajtó még arról számolt be, hogy három BL-szereplő csapat, nevezetesen az Arsenal, a Newcastle és a Manchester United is szeretné leigazolni.