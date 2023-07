Dárdai Pál középső fia is a Herthába igazolhat

Sajtóhírek szerint a szezon végén a német élvonalból kiesett Herthában folytathatja pályafutását Dárdai Pál középső fia, a Fehérváron játszó Dárdai Palkó, akit a berliniek kivásárolnának a szerződéséből.

A Nemzeti Sport értesülései szerint az anyagilag nehéz helyzetbe került fehérvári klub és a Dárdai Pál irányította Hertha már napok óta tárgyal a 24 éves szélső szerződtetéséről, és állítólag a felek közel állnak a megegyezéshez. A berliniek végleg megvásárolnák Dárdai Pál középső fiát, akinek 2025 nyaráig van érvényes szerződése az NB I-es csapattal. Dárdai piaci értékét a mértékadó Transfermarkt 800 ezer euróra taksálja.

Ifj. Dárdai Pál 2011 és 2020 között már játszott a Hertha korosztályos csapataiban és a felnőtteknél is, azonban most először fordulhatna elő, hogy mind a négy Dárdai az első csapatnál kap szerepet, hiszen Dárdai Pál vezetőedzőként dolgozik a klubnál, míg Márton és Bence is a fővárosiak első csapatának a tagja.

Dárdai Palkó az előző szezonban 35 tétmeccsen lépett pályára a Fehérvár színeiben, összesen 7gólt és 14 gólpasszt jegyzett.