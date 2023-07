Újabb magyar válogatott focista igazolt Nyíregyházára

A labdarúgó NB II-ben szereplő Nyíregyháza Spartacus a hivatalos honlapján jelentette be, hogy a napokban szerződtetett Géresi Krisztián után Nagy Dominik személyében ismét egy korábbi magyar válogatott futballistát igazolt.

A 28 éves középpályás az elmúlt idényt az élvonalbeli Mezőkövesdnél töltötte, korábban pedig a Pécs, a Ferencváros, a Honvéd, a lengyel Legia Varsó és a görög Panathinaikos korábbi labdarúgója volt. A tízszeres magyar válogatott futballista pályafutása során háromszor nyert lengyel, egyszer pedig magyar bajnokságot. Mindkét országban volt kupagyőztes, idehaza háromszor is. Az NB-I-ben több mint száz, az Ekstraklasában pedig 60 mérkőzésen lépett pályára, emellett pályára lépett korábban BL- és EL-selejtezőkön is.

Hetek óta kérdezik tőlem a szurkolók, hogy mi a helyzet Dominikkal, és nagy öröm számomra, hogy bejelenthetem: megállapodtunk. Nem titok, hogy gyerekkora óta ismerem, a tavaly májusi sérüléséig egy fényes karriert tudhatott a háta mögött. Mind a magyar mind a lengyel bajnokságban nyert trófeákat, nagy nemzetközi tapasztalattal is rendelkezik. Bízom abban, hogy a pályán és azon kívül is sokat tud nekünk segíteni. Az ő eredményes játékából a csapat is sokat profitálhat. Nyáron a sok korosztályos válogatott mellett ő a második olyan igazolásunk, aki a felnőtt nemzeti csapatban is játszott" – mondta az új igazolással kapcsolatban Fekete Tivadar sportigazgató.

"Tudom, hogy sokat várnak tőlem a szurkolók, ez nem nyomaszt, sőt jól esik, arra késztet, hogy hétről-hétre teljesítsek, szeretnék a fiataloknak példakép lenni. A csapat játéklehetőséget biztosított, melyet jó eredményekkel szeretnék meghálálni. Fekete Tivadart régóta ismerem, az ő személye döntő volt, hogy ide jöttem, az elmúlt hetekben pedig a szakmai stáb koncepcióját is megismertem, ami szintén szimpatikus volt. A sérülésem már teljesen rendben van, Belgrádban végeztük a rehabilitációt, készen állok a feladatokra. A tulajdonos, a szurkolók, a város már nagyon vár egy jó eredményre, bízom abban, hogy jó szezonunk lesz. Bár volt ajánlatom az NB-I-ből is, amikor személyesen találkoztam Révész Bálint tulajdonossal, végig éreztem a beszélgetés során, hogy elkötelezett a klub iránt, számára ez sokkal többről szól, minthogy anyagilag támogatja a Szparit. Lokálpatriótaként szívügye, hogy egy stabil csapatunk legyen. A társaság nagyon befogadó volt, csak jókat tudok mondani a többiekről. Kicsit más lesz a szerepköröm, középen kell szerveznem a játékot, ez nem lesz szokatlan, játszottam már itt korábban" – mondta Nagy Dominik a szerződése aláírása után.



A Nyíregyháza a 17. helyen fejezte be az NB II-es bajnokság előző kiírását, így osztályozón kellett kivívnia a bennmaradást, ami végül az NB III-as Veszprém ellen sikerült is.