A szaúdiak már a PSG-től kirakott Mbappét akarják

Bombaként robbant a hír, hogy a Paris Saint-Germain kitette a keretéből a 24 éves világbajnok focistát, Kylian Mbappét, aki így el sem utazott a csapat távol-keleti túrájára és francia sajtóhírek szerint könnyen lehet, hogy soha többet nem lép pályára a PSG-ben.

A PSG azért döntött így, mert Mbappé korábban kijelentette, nem él opciós jogával, azaz nem hosszabbítja meg 2024-ben lejáró szerződését. Mbappé minden bizonnyal 2024-ben a Real Madridhoz szerződött volna, de a PSG-nél azt akarják elkerülni, hogy a csapat legnagyobb értéke ingyen hagyja el a klubot.

Mbappénak két lehetősége maradt: vagy hosszabbít vagy talál magának egy klubot, amely hajlandó komoly pénzt fizetni érte. Erre a döntésre a hírek szerint július végéig van ideje. A Real Madrid mellett természetesen már érdeklődnek a szaúdi csapatok is. A hírek szerint az al-Hilal hajlandó lenne akár 200 millió eurót is fizetni a játékosért, akinek két évre, 400 millió eurós fizetést is adnának.

Az angol csapatok közül a hírek szerint a Chelsea kapcsolt a leggyorsabban, de egyelőre csak a lehetőségeket mérlegelik, ugyanakkor több Premier League-csapat is megfontolhatja, hogy ajánlatot tesz a világbajnok csatárért.