Román bajnok focistát igazolt az Újpest

Az Újpest labdarúgócsapata a hivatalos honlapján jelentette be, hogy George Ganea személyében korábbi román utánpótlás-válogatott játékost igazolt.

A lila-fehérek közleménye szerint a 24 éves támadó Kolozsvár és Bukarest után Olaszországban, az Entella és az AS Roma utánpótlásában nevelkedett, majd a CFR Cluj csapatában kezdte meg profi felnőtt karrierjét. A Kolozsvárral 2018/2019-ben bajnoki aranyérmet is szerzett, majd több román együttesnél is megfordult. A legutóbbi szezonban a hetedik helyen zárt az FC Universitatea Craiovával a Superligában.