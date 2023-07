Napokon belül távozhat a Fradi két focistája

Hamarosan Xavier Mercier és Carlos Auzqui is távozhat a magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnoságban (OTP Bank Liga) szereplő Ferencváros csapatától.

Az ulloi129.hu szurkolói oldal aról ír, hogy két futballista napjai is megvannak számlálva az Üllői úton, ugyanis Xavier Mercier és Carlos Auzqui is távozhat az FTC-től. Előbbi a belga élvonalba feljutott Molenbeek együttesébe igazolhat, és helyi sajtóhírek szerint már Belgiumban is van a francia irányító, így hamarosan bejelenthetik a 33 éves támadó érkezését.

A portál beszámolója szerint Carlos Auzqui pedig az argentin élvonal harmadik helyén álló San Lorenzo csapatában folytathatja a karrierjét. A 32 éves játékos állítólag hétfőn esik át az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, majd csatlakozik a dél-amerikai klubhoz, amely sajtóhírek szerint 130 ezer eurót fizet érte a Fradinak.

Carlos Auzqui es nuevo jugador de San Lorenzo: las dos negociaciones que el club busca cerrar en las próximas horas | Por Lucas Gatti https://t.co/wNTmvzseag — infobae (@infobae) July 19, 2023

Auzqui 2022 februárjában, míg Mercier tavaly nyarán igazolt a Ferencvároshoz, előbbi 25 NB I-es meccsen négy gólt szerzett, míg utóbbi tizenhat bajnokin kapott lehetőséget és egy találatig jutott.