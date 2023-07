Megszólalt a Fradi új edzője

A KÍ Klaksvík elleni fájdalmas BL-búcsú, majd Sztanyiszlav Csercseszov távozása után az FTC-MVM Népligeti Sportközpontban csütörtök óta Máté Csaba, valamint a Fradival játékosként négyszeres magyar bajnok és ötszörös MK-győztes Leandro de Almeida vezetésével készül a bajnoki címvédő csapat. A szombati edzést követően a két szakember a klub hivatalos oldalának nyilatkozott az első napok tapasztalatairól.

Mindannyiunk számára óriási csalódás volt a feröeriek elleni mérkőzés kimenetele, illetve maga az eredmény is, ezt kell most feldolgozniuk a játékosoknak, hiszen őket is hatalmas csalódásként érték a történtek. Nagyon fontos, hogy ezt mentális oldalról jól kezeljük – mondta Máté Csaba, hozzátéve, hogy sok feszültséget kell feloldaniuk a csapaton belül. Sok idejük nincs rá, ugyanis a tréner már a jövő csütörtöki, Shamrock Rovers elleni UEFA Európa Konferencialiga-selejtezőről is beszélt. A legfontosabb, hogy az alázat meglegyen a csapatban, valamint a kellő tisztelet az ellenféllel szemben. Azt a hatalmas csalódást, amit a szurkolóknak okoztunk, meg kell próbálnunk helyrehozni. Szeretnénk visszanyerni a szurkolóink bizalmát, hiszen szükségünk van a támogatásukra.

Az FTC-t 2012 óta szolgáló Máté Csaba nem először kap lehetőséget megbízott vezetőedzőként, Leandróval az oldalán viszont eddig egyszer, 2021. december 18-án, egy Honvéd elleni bajnokin dolgozhatott együtt, idézi fel a klubhonlap.

"Az ember alapvetően nem úgy szeretne lehetőséget kapni, hogy valaki elmegy, ám ennek ellenére megtiszteltetés itt lenni, minden tudásommal azon leszek, hogy segíteni tudjak a csapatnak abban, hogy kilábaljon ebből a nehéz időszakból. Már a csütörtöki, Shamrock Rovers elleni selejtezőre készülünk. A legfontosabb, hogy a fejeket rendbe tegyük, hogy mindenkinek visszatérjen az önbizalma. Tisztelet, alázat és persze, emellett bele kell tenni a kemény munkát is a felkészülésbe, az eredmények csak a kellő intenzitással végzett edzésekkel, sok futással jöhetnek vissza – jelentette ki Leandro de Almeida.

A Shamrock elleni Konferencialiga-selejtező első mérkőzését július 27-én, csütörtökön 19.00-tól a Groupama Arénában rendezik.