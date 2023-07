A hisztis Mbappét már rásóznák a szaúdiakra, újra négy Dárdai lehet a Herthában

Az előző hét igazolási szenzációját a magyar válogatott Kerkez Milos okozta, aki Hollandiából a Premier League-be igazolt. Mellette hamarosan újabb magyar válogatott focista igazolhat topligába, ugyanis Szalai Attila már elköszönt a török Fenerbahcétól és Németország felé vette az irányt. Külföldön talán a Manchester United volt a legaktívabb, amely megszerezte a világ egyik legjobb kapusát és szerződtetett egy veterán hátvédet is. És persze nincs olyan hét, amikor ne lenne valami történés Kylian Mbappé körül. A szappanopera legújabb fejleménye, hogy a Paris Saint-Germain kitette a keretéből a világbajnok francia támadót. A gyűjtőcikkünkben beszámolunk a mögöttünk hagyott hét legfontosabb nemzetközi átigazolásairól, de persze a magyar piacról sem feledkezünk meg.

Szoboszlai után Kerez is a Premier League-ben

A Premier League-ben szereplő AFC Bournemouth szerződtette a magyar válogatott balhátvéd, Kerkez Milost. A szerződésről részleteket nem írtak, csupán azt, hogy hosszú távú megállapodást kötöttek az AZ Alkmaarból érkező 19 éves baloldali védővel, aki az egyik legkeresettebb fiatal játékos a posztján Európában. Külön kiemelték, hogy Kerkez annak ellenére választotta a Bournemouth-t, hogy Bajnokok Ligája-szereplő a Laziótól is volt ajánlata.

Can we get an... pic.twitter.com/CuoLnbL6Ls — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) July 20, 2023

Újra lesz Szalai a Bundesligában

A Fenerbahcében futballozó Szalai Attila mindenben megegyezett a német Hoffenheim csapatával. A 25 éves magyar védő hétfőn érkezik hivatalos orvosi vizsgálatra, ezt követően pedig hivatalosan is bemutatják a Hoffenheim csapatánál. A 35-szörös magyar válogatott védőért 12 millió eurót fizet majd a német csapat, ezzel Szalai a klub történetének második legdrágább játékosa lesz holtversenyben az izraeli Munas Dabburral és a francia Stanley Nsokival.

Atilla Szalai'den Fenerbahçe taraftarına Türkçe veda..



"Büyük Fenerbahçe ailesi, her şey için çok çok teşekkür ederim. Ben sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere, başarılar diliyorum." pic.twitter.com/FbnvS8QiSu — Fener 〽️edya (@fenerrmedya) July 21, 2023

A magyar válogatott védő átigazolása szinte biztosra vehető, ugyanis már elköszönt Fenerbahcétól és csapat szurkolóitól.

Mbappét kitették a PSG keretéből

Kylian Mbappé kikerült a Paris Saint-Germain nyári felkészülési turnéjára utazó keretből, ugyanis a párizsi csapatnál úgy döntöttek, megválnak a francia világsztártól, amiért nem hajlandó szerződést hosszabbítani a klubbal.

Mbappé már júniusban közölte, hogy nem hosszabbítja meg 2024-ben lejáró szerződését, ám a PSG-nél megvannak arról győződve, hogy a 24 éves támadó már megállapodott a Real Madriddal, ám nem szeretnék, ha ingyen távozna jövő nyáron, emiatt hajlandóak lennének már idén eladni.

A PSG nem zárja ki, hogy soha többé nem játszatja Mbappét, míg az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró, Fabrizio Romano úgy tudja, a párizsiak minden tárgyalásra nyitottak és már a következő hetekben eladják a támadót.

Mbappénak két lehetősége maradt: vagy hosszabbít vagy talál magának egy klubot, amely hajlandó komoly pénzt fizetni érte. Erre a döntésre a hírek szerint július végéig van ideje. A Real Madrid mellett természetesen már érdeklődnek a szaúdi csapatok is. A hírek szerint az al-Hilal hajlandó lenne akár 200 millió eurót is fizetni a játékosért, akinek két évre, 400 millió eurós fizetést is adnának.

Az angol csapatok közül a hírek szerint a Chelsea kapcsolt a leggyorsabban, de egyelőre csak a lehetőségeket mérlegelik, ugyanakkor több Premier League-csapat is megfontolhatja, hogy ajánlatot tesz a világbajnok csatárért.

Manchesterben egy veterán és a világ egyik legjobb kapusa

Manchester United leigazolta az olasz Internazionale kameruni kapusát, André Onanát. A Vörös Ördögök 51+4 millió eurót fizettek a milánói csapatnak a kameruni kapusért, aki öt éves szerződést írt alá, plusz egy éves hosszabbítási opcióval. A 27 éves kapus már csatlakozott Erik ten Hag csapatához, amely az Egyesült Államokban készül a szezonra.

A kameruni kapus a Manchesterbe igazolásával a világ negyedik legdrágább kapusa lett Kepa Arrizabalaga, Alisson Becker és Gianluigi Buffon után.

Szintén a Unitedhoz kapcsolódó hír, hogy a klub leigazolta Jonny Evanst, aki a szezon végén távozott a kiesett Leicester City csapatától. A Manchester United akadémiáján nevelkedett, klub nélküli játékos az utóbbi hetekben az U21-es csapattal edzett. A 35 éves játékos az akadémiai edzésprogram részeként több első csapatos edzésen is részt vett, és lenyűgözte Erik ten Hagot és az edzői stábot, így a klub rövid távú szerződést kínált neki.

A középhátvéd 198 mérkőzésen játszott a Manchester United első csapatában, mielőtt 2015-ben távozott a klubtól. Evans a United játékosaként korábban megnyerte a Bajnokok Ligáját, a klubvilágbajnokságot, két Ligakupát és három bajnoki címet.

Manchesteri távozók

Az algériai Rijad Mahrez öt év után eligazolt a Bajnokok Ligája-győztes Manchester Citytől. Mahrez 2018-ban a Leicester Citytől érkezett a Manchester Cityhez, melynek színeiben 236 mérkőzésen 78 gólt szerzett és 59 gólpasszt adott, valamint 11 trófeát nyert, köztük öt bajnoki címet.

A 32 éves futballista távozása nem meglepetés, mert az előző idényben jóval kevesebb játéklehetőséget kapott, mint korábban. Az angol klub történelmi triplázása során ugyan 47 meccsen 15-ször volt eredményes, de nem játszott az FA Kupa és a BL döntőjében sem. Az al-Ahlinak nem ez az első nagy igazolása a nyáron, ugyanis a csatár Roberto Firminót a Liverpooltól, míg a kapus Edouard Mendyt a Chelsea-től sikerült megszereznie korábban.

A Cristiano Ronaldót is foglalkoztató al-Nasszr a hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerződtette a Manchester United brazil védőjét, Alex Tellest. Telles tavaly nyáron Erik ten Hag érkezésével került ki a Manchester United csapatából, és már az előző szezont is kölcsönben töltötte a Sevillánál, amellyel az Európa-liga előző kiírásában diadalmaskodott a Puskás Arénában rendezett döntőben. A 30 éves balhátvédnek jövő nyáron járt volna le a szerződése az angol sztárcsapattal, így ennek is köszönhető, hogy meglehetősen csekély összeget - 4 millió eurót – fizetett érte a szaúdi klub. A hírek szerint évi 8 millió eurót fog zsebre tenni a Köze-Keleten.

Sajtóhírek szerint Cristiano Ronaldo és Telles után hamarosan Eric Bailly is a Manchester Unitedből szerződhet a szaúdi bajnokság ezüstérmeséhez.

Két Barca-legenda is csatlakozott Messihez

Az észak-amerikai profi labdarúgóligában szereplő Inter Miami leigazolta a Barcelona korábbi csapatkapitányát, Sergio Busquetset. A 35 éves középpályás 15 szezont játszott az FC Barcelonában, 722 meccset játszott a klub színeiben, ezzel csak Lionel Messi és Xavi Hernández előzi meg őt meg az örökrangsorban.

Busquets 32 trófeát nyert a csapattal, ezzel ő a klub történetének második legeredményesebb játékosa Messi (35) mögött és Andrés Iniestával (32) holtversenyben.

A 143-szoros spanyol válogatott középpályás 2025-ig szóló szerződést írt alá új csapatával, kijelölt státuszú játékosként, ami lehetővé teszi, hogy a fizetési sapkán kívülre sorolják az MLS-ben.

Lionel Messi és Sergio Busquets után egy másik korábbi Barcelona-játékos, Jordi Alba is az Inter Miami csapatához szerződik. Jordi Alba a szezon végén 11 év után távozott a katalánoktól. A Barcelonával - többek között a hétszeres aranylabdás Messi csapattársaként - 2015-ben Bajnokok Ligáját nyert.

A Paris Saint-Germaintől igazolt a Lipcse

A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig labdarúgócsapata tinédzser védőt igazolt a Paris Saint-Germaintől. A 18 éves El Chadaille Bitshiabu kedden 2028 júniusáig kötelezte el magát a lipcsei klubhoz, amely médiaértesülések szerint 15 millió eurót fizetett a tehetségért.

A korosztályos francia válogatott Bitshiabu már 16 esztendősen bemutatkozott a PSG felnőtt együttesében, amelyben mostanáig 19 mérkőzésen lépett pályára.

Bitshiabu mellett a holland válogatott Xavi Simons is Lipcsében folytatja. A 20 éves támadó az előző szezonban a PSV-ben futballozott, 34 bajnoki mérkőzésen 19 gólt szerzett és 8 gólpasszt adott.

A Paris Saint-Germain érvényesítette visszavásárlási opcióját Simonsszal kapcsolatban, hat millió eurót fizetett a holland játékosért, ezt követően pedig azonnal kölcsön is adta az RB Leipzignek.

Négy Dárdai a Herthában

Sajtóhírek szerint a szezon végén a német élvonalból kiesett Herthában folytathatja pályafutását Dárdai Pál legidősebb fia, a Fehérváron játszó Dárdai Palkó, akit a berliniek kivásárolnának a szerződéséből.

A Nemzeti Sport értesülései szerint az anyagilag nehéz helyzetbe került fehérvári klub és a Dárdai Pál irányította Hertha már napok óta tárgyal a 24 éves szélső szerződtetéséről, és állítólag a felek közel állnak a megegyezéshez. A berliniek végleg megvásárolnák Dárdai Pál fiát, akinek 2025 nyaráig van érvényes szerződése az NB I-es csapattal. Dárdai piaci értékét a mértékadó Transfermarkt 800 ezer euróra taksálja.

Ifj. Dárdai Pál 2011 és 2020 között már játszott a Hertha korosztályos csapataiban és a felnőtteknél is, azonban most először fordulhatna elő, hogy mind a négy Dárdai az első csapatnál kap szerepet, hiszen Dárdai Pál vezetőedzőként dolgozik a klubnál, míg Márton és Bence is a fővárosiak első csapatának a tagja.

Megvan az új csapata a nemi erőszak vádja alól felmentett sztárfocistának

A francia labdarúgó-bajnokságban szereplő Lorient szerződtette a Manchester Citytől Benjamin Mendyt. A 28 éves baloldali védőt 2021-ben előzetes letartóztatásba helyezték, miután egy nő nemi erőszakkal vádolta meg, majd azután többen is jelentkeztek hasonló okok miatt, ám a bíróság felmentette a vádak alól a futballistát, miután az esküdtszék egyhangúlag úgy döntött, hogy Mendy ártatlan.

Mindössze öt nappal az ítélet megszületése után pedig aláírt új csapatához a 2018-ban világbajnoki aranyérmes védő, így a francia élvonalban szereplő Lorienthoz szerződött. A klub bejelentése szerint Mendy kétéves szerződést kötött új csapatával,amely ingyen szerezte meg a játékost, ugyanis szerződése lejártával távozott június végén a Manchester Citytől.

Pierre-Emerick Aubameyanggal az Olympique Marseille-ben folytatja pályafutását. A 34 éves gaboni csatár 2026-ig szóló szerződést írt alá, és már el is utazott Németországba, ahol csatlakozik a francia együttes edzőtáborához.

A hírek szerint a francia élvonal előző kiírásában bronzérmes együttes ingyen igazolja le a rutinos támadót, aki immáron a Chelsea 13. távozója lesz a nyáron. Aubameyang az előző szezonban 21 alkalommal lépett pályára, de ebből csak 11-szer volt kezdő, minden sorozatot figyelembe véve összesen három gólt és egy gólpasszt jegyzett.

Az afrikai futballistának ugyan több ajánlata is volt Szaúd-Arábiából, ám ő mindenképpen Európában szeretett volna maradni.

Belehúzott a Diósgyőr

A 32-szeres fehérorosz válogatott Vlagyiszlav Klimoviccsal erősítette meg keretét a labdarúgó NB I-be visszajutott DVTK csapata. A 27 éves középpályás 2022 tavaszán fél évig Gyirmóton játszott, az előző szezont pedig Cipruson töltötte a Nea Salamina Famagusta együttesénél.

A nigériai Bright Edomwonyi is Diósgyőrbe igazolt. A 28 éves csatár 15 évesen került Belgiumba, majd a Red Bull Salzburg akadémiáján nevelkedett, s felnőtt karrierje nagy részét is Ausztriában töltötte: az FC Wacker Innsbruck, a TSV Hartberg, a Sturm Graz és az Austria Wien labdarúgója is volt. Edomwonyi ezen kívül a török és a görög élvonalban is játszott, Miskolcra a szlovén FC Kopertől érkezett, amelyben a legutóbbi szezonban 26 mérkőzésen kilenc gólt szerzett.

A Panathinaikosztól a görög utánpótlás-válogatott támadója, Argirisz Kampecisz is Miskolcra igazolt. Kampecisz az Arisz Petroupolisznál kezdte pályafutását, majd az AEK Athén labdarúgója lett, ahonnan két esztendő után leigazolta az Olympiakosz Pireusz együttese. A piros-fehéreknél kilenc éven keresztül végigjárta az utánpótlás csapatokat, majd 2017-ben a Borussia Dortmund második gárdájához szerződött. Ezt követően visszatért Görögországba, de már a rivális Panathinaikoszba, Kuznyecov Szergej ekkor Bölöni László segítője volt a görög csapatnál. 2021 nyarán egy évbe kölcsönbe került a holland Willem II gárdájához, majd a kölcsönszerződése lejárta után a tavalyi évben ismét a görög zöld-fehéreknél játszott. Eközben végig tagja volt a görög utánpótlás-válogatottaknak, az U19-es együttesben 19 mérkőzésen hat, míg az U21-es csapatban 12 találkozón négyszer talált be az ellenfelek kapujába.

Az Újpest FC George Ganea személyében korábbi román utánpótlás-válogatott játékost igazolt. A 24 éves támadó Kolozsvár és Bukarest után Olaszországban, az Entella és az AS Roma utánpótlásában nevelkedett, majd a CFR Cluj csapatában kezdte meg profi felnőtt karrierjét. A Kolozsvárral 2018/2019-ben bajnoki aranyérmet is szerzett, majd több román együttesnél is megfordult. A legutóbbi szezonban a hetedik helyen zárt az FC Universitatea Craiovával a Superligában.

A center és irányító poszton is bevethető játékos az előző idényben négy góllal és három gólpasszal segítette csapatát, az elmúlt az években pedig többször is megfordult a román utánpótlás-válogatottakban. Édesapja, Ionel Ganea 45-szörös felnőtt válogatott volt, aki pályafutása jelentős részét a Stuttgartnál töltötte.

Többen is távozhatnak a Fraditól

Az izraeli bajnokságban szereplő Hapoel Petah Tikva csapata szerződtette a Ferencváros nigériai támadóját, Fortune Bassey-t. A közlemény szerint a játékos végleges megvásárlására is opciós joga van a Hapoelnek. Bassey 2022 januárjában igazolt a Ferencvároshoz a cseh Ceske Budejovice együttesétől, a zöld-fehérek másfél millió eurót fizettek a támadóért, ám összesen 18 tétmeccsen lépett pályára a Fradi színeiben és négy gólt szerzett. Tavaly nyáron a cseh Viktoria Plzennek adták kölcsön, idén márciusban pedig a svéd Degerforsnak, azonban 11 meccsen nem szerzett gólt, így nem tölti ki a kölcsönszerződését, hanem továbbáll Izraelbe.

Hamarosan Xavier Mercier és Carlos Auzqui is távozhat a Ferencvárostól. Az ulloi129.hu szurkolói oldal arról írt, hogy két futballista napjai is meg vannak számlálva az Üllői úton. Előbbi a belga élvonalba feljutott Molenbeek együttesébe igazolhat, és helyi sajtóhírek szerint már Belgiumban is van a francia irányító, így hamarosan bejelenthetik a 33 éves támadó érkezését.

A portál beszámolója szerint Carlos Auzqui pedig az argentin élvonal harmadik helyén álló San Lorenzo csapatában folytathatja a karrierjét. A 32 éves játékos állítólag hétfőn esik át az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, majd csatlakozik a dél-amerikai klubhoz, amely sajtóhírek szerint 130 ezer eurót fizet érte a Fradinak.

Auzqui 2022 februárjában, míg Mercier tavaly nyarán igazolt a Ferencvároshoz, előbbi 25 NB I-es meccsen négy gólt szerzett, míg utóbbi tizenhat bajnokin kapott lehetőséget és egy találatig jutott.