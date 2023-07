Nyilvánosságra került a Paris Saint-Germain levele, amit a francia csapat világbajnok támadójának, Kylian Mbappénak küldött.

Úgy fest, egyre inkább elmérgesedik a viszony a keretből kirakott Mbappé és a PSG között. A klub szeretné, ha a játékos szerződést hosszabbítana, ezzel szemben Kylian Mbappé távozni akar – legkésőbb jövő nyáron ingyen.



A PSG vezetősége levelet küldött a 24 éves világbajnok futballistának, amit a francia RMC Sport nyilvánosságra hozott. A meglehetősen manipulatív levélben a klub megpróbált megoldást találni a kialakult helyzetre és igyekezett jobb belátásra bírni Mbappét.



"Először is fontos emlékeztetnünk arra, hogy a 2022 tavaszán elkezdett megbeszéléseink alapvető megközelítése az vot, hogy a Paris Saint-Germainnél maradsz – egy olyan családnál, amely sok-sok éven át a lehetetlent is megtette a karrieredért. Ezek a beszélgetések lehetővé tették számunkra, hogy miután megegyeztünk veled, pozitívan reagáljunk egy átigazolási kérelemre.



Ez a szellemiség jelen volt minden beszélgetésünkben, amelyek a klubunkban folyamatosan tapasztalható jóindulatot is magukban hordozták. 2022. május 21-én ebben a szellemben jelentél meg egy „2025" feliratú mezzel a Parc des Princes-ben, amivel világossá tetted a szándékaidat a szurkolóink és a futballvilág számára.

Így biztosan megérted, hogy a leveled, amelyet látszólag a szerződéshosszabbításod bejelentése után néhány héttel (és jóval a 2022-es átigazolási időszak vége előtt) írtál alá, annak globális hatása és egy évvel későbbi kiszivárgása hatalmas kárt okozott nekünk, ellentmondva beszélgetéseink szellemiségének, és bejelentve a piac számára, hogy 2024. június 30-án szabadon igazolhatóvá válsz, még tovább súlyosbítva a károkat.

A PSG szeretne emlékeztetni arra, figyelembe véve a futball világába történő befektetéseit, hogy Mbappé jövője két irányt vehet. Idén nyáron eligazol, vagy meghosszabbítja a 2024. június 30-án lejáró szerződését, ahogy ezt magunk között egyeztettük is. Minden hozzád hasonlóan nagyszerű játékos ennek megfelelően hagyta el a klubját, maradandó örökséget hagyva maga után és egyben segítve a klubját, amely segített neked és amely támogatta a családodat tinédzserkorod óta.A klub a tavaly nyári, elhíresült átigazolási időszak kapcsán is szeretné tisztázni magát, rámutatva a francia és európai szabályozásokra, és elismerve, hogy az előirányzott rendkívül ambiciózus elképzeléseket csak részben lehetett volna megvalósítani. Olyan feltételeket kellett teljesítenünk, amelyek teljesen az irányításunkon felül állnak, de így is megpróbáltunk megfelelni a követeléseidnek,

(amit egyetlen más játékos kedvéért sem tettünk volna meg), anélkül, hogy a klubra nézve ez végzetes lett volna.

Az, hogy leveledet, amelyben jelezted, hogy nem kívánsz hosszabbítani, néhány héttel az átigazolási időszak kezdete után írtad alá, őszintétlenségre utal. Nagyon fontos, hogy sürgősen tudjunk találkozni annak érdekében, hogy megtaláljuk a minden fél számára legjobb megoldást, vagyis vagy egy szerződéshosszabbítást a 2024–2025-ös idényre, vagy a klubváltást ebben az átigazolási szezonban.

Kizárólag ez a két irány nyújthat megoldást arra, hogy elkerüljük a klub teljes megbénítását, amelyhez a te korábbi lépéseid vezetnének.



A vezetőségünk felveszi a kapcsolatot a tanácsadóiddal annak érdekében, hogy gyors megoldás szülessen. Reméljük, hogy az elmúlt évek elkötelezettsége, jó szándéka, a példátlan befektetések a jövődbe elgondolkodtatnak a jövőddel és azokkal a szurkolókkal kapcsolatban, akik végig melletted álltak" – olvasható a nyilvánosságra hozott levélben.

Azt ugyan nem tudni, ki szivárogtatta ki a PSG levelét, ám jelen állás szerint Mbappé előtt három lehetőség áll: vagy hosszabbít a francia sztárcsapattal és marad, vagy megvárja a szerződése lejártát és jövő nyáron ingyen távozik, feltehetőleg a Real Madridhoz, ám amennyiben nem születik megállapodás, úgy a világbajnok francia támadó még idén nyáron klubot válthat.