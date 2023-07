Felpofozta a bírót, majd dühében elájult a kiállított fociedző - videó

Chinese Football Association League 1

Round 15:



Nanjing City 4-0 Liaoning Shenyang City

Heilongjiang Ice City 1-2 Sichuan Jiuniu

Dandong Tengyue 3-1 Wuxi Wugou



Liaoning coach slapped the referee on the sideline! pic.twitter.com/K2YH0sJvtq