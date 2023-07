Kezdődik az NBI: megmondjuk, ki lesz a bajnok és ki esik ki

Pénteken rajtol az OTP Bank Liga 2023/24-es szezonja, vagyis újra a magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokságtól lesz hangos a hazai futballvilág. Az NB I rajtja előtt jobbára korábbi magyar válogatott futballistákat, illetve edzőket kérdeztünk meg arról, hogyan látják az esélyeket az új szezonra, vagyis ki lesz a bajnok és mely csapatoknak kell a kieséstől tartaniuk.

Bár a Ferencvárosnak nem indult jól a szezon, hiszen hatalmas meglepetésre kiesett a Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójában a feröeri KÍ Klaksvík ellen, de a Konferencia-ligában javított, ugyanis a Shamrock elleni első meccsen 4-0-ra nyert a Fradi. A zöld-fehéreken kívül a Kecskemét, a Debrecen és a kupagyőztes Zalaegerszeg is érdekelt még a nemzetközi prondon. A tavasszal látott gyengébb teljesítmény és a korai BL-búcsú ellenére minden esélye megvan a zöld-fehéreknek, hogy a következő szezonban megszerezzék sorozatban hatodik bajnoki címüket, amire még nem volt példa a klub történetében. A Fradi mögött viszont gyakorlatilag lehetetlen megjósolni az erőviszonyokat, ráadásul a magyar bajnokságnak egyik sajátossága, hogy a nemzetközi kupainduló képes rögtön a következő szezonban kiesni, elég csak a Vasasra vagy az MTK-ra gondolni, de 2020-ban a hétszeres bajnok Debrecen is úgy búcsúzott az élvonaltól, hogy az előző évben bronzérmes volt.

Az előző szezonban nagyjából azok a csapatok alkották az alsóház mezőnyét, akikre számítani lehetett. A legnagyobb meglepetést talán a Fehérvár jelenléte jelentette, amely az utolsó fordulóban drámai körülmények között menekült meg a kiesésétől, így végül a két patinás budapesti klub, a Vasas FC és a Budapest Honvéd búcsúzott az élvonaltól. A fehérváriak korábbi játékosa, a 23-szoros magyar válogatott Pátkai Máté szerint az anyagi nehézségekkel küzdő klubnak a következő szezonban is bennmaradásért kell majd harcolnia, míg a két frissen feljutó csapatnak nem lesznek ilyen gondjai.

"A Diósgyőr rengeteg külföldi játékost igazol, szerintem jó eséllyel egy középcsapat tud lenni. Nyilván a külföldieknél megvan az a lutri, hogy hogyan fog tudni alkalmazkodni a magyar bajnoksághoz, ami nem mindig könnyű. Az MTK viszont bajnokságon belül erősített eddig, és eleve sem volt rossz a kerete, szóval szerintem nekik nem lesznek kiesési gondjaik. Fájó szívvel mondom – és nem szeretném, ha megtörténne – de szerintem a Vidi veszélyeztetett lesz, mivel nem látom azokat az igazolásokat, amiktől azt mondhatnánk, hogy erősebb lett a keretük - sőt, szerintem rengeteget gyengültek. Jöttek ugyan fiatal játékosok, de nem biztos, hogy ők fogják a hátukon húzni a csapatot. A Fehérvár mellett szerintem még a Mezőkövesd lehet veszélyben, tavaly is az utolsó fordulókban sikerült a bennmaradás. A Fradi toronymagas favorit, még úgyis, hogy vannak változások az előző szezonhoz képest. Nem látom azt, hogy ki tudná megszorítani őket. Talán a Debrecen összeállt az új edzővel, a Kecskemét is stabil lesz, de meglepődnék, ha nem védné meg a címét a Fradi" – mondta Pátkai, aki az előző szezonban esett ki az NB I-ből a Vasassal, s azóta már távozott is az angyalföldi együttestől.

"Nyilván a bajnokság nagy esélye a Ferencváros. A feröeri fiaskón túl kell lépnie egy olyan profi csapatnak, mint a Fradi, amely nem két hete építkezik, hanem sok-sok éve. Ennek is köszönhető, hogy öt éve nem talált legyőzőre hazai szinten, nagy valószínűség szerint így lesz ez most is, mert minden adott" – kezdte a Ferencváros korábbi labdarúgója, Vincze Ottó, aki szerint a Fradi nem vesztett sokat a korai BL-búcsúval, mivel a Konferencia-ligában akár ismét megérheti a kupatavaszt.

"Kíváncsi leszek azokra a csapatokra, amelyek tavaly már visszaesést mutattak, mint például a Kisvárda. Vagy ott van a Zalaegerszeg, amely jól szerepelt, majd visszaesett. A Diósgyőrnél az lesz a nagy kérdés, hogy az NB II-ben mutatott erős egység, ami tavasszal kicsúcsosodott, hogyan fog megmaradni, mivel azzal az NB I-ben is sikeresek és eredményesek lehetnek. Az elmúlt években mindig volt egy-egy olyan meglepetéscsapat amely, úgy ért oda a bajnokság elejére a végelszámolásnál, amelyről nem gondoltuk volna. Ilyen volt a Kisvárda két éve, legutóbb pedig a Kecskemét. Most pedig lehet akár a DVTK vagy az MTK. Azt viszont nagyon nehéz megmondani, hogy hátul mi lesz, gyakorlatilag bárki kieshet. Nagyon kíváncsi leszek, hogy Boér Gábor egy komplett szezonban, mire lesz képes a Zalaegerszeggel, vagy hogy a Paks a látványos focijával ott tud-e maradni az élbolyban. Az MTK Horváth Dávid személyében egy fiatal magyar edzővel vág neki a szezonnak, neki ez egy nagy kihívás lesz, akárcsak a Mezőkövesdnek. Fehérváron nagy rizikó volt a bajnokság végén kinevezni egy olyan edzőt, aki nem ismeri a magyar viszonyokat, így az ő esetükben óriási kérdés lesz, hogy mennyire sikerült összeszokni. Azt viszont nem gondolom, hogy a fiatalabb és sztármentesebb Videoton ne lenne képes olyan teljesítményre, mint amire az előző idényben a Kecskemét. Jobb volt-e a Kecskémet játékosállománya egy évvel ezelőtt, mint most a Fehérváré? Feltételezem, hogy nem" – mondta Vincze.

Az idén nyáron visszavonult 43-szoros magyar válogatott csatár, Nikolics Nemanja pontosan tudja, menyire kiszámíthatatlan tud lenni a magyar bajnokság, amelyet a Fehérvár játékosaként kétszer tudott megnyerni.

A Ferencvárosnál történt edzőváltás adhat némi pluszt a riválisoknak, mivel hiába uralják évek óta a bajnokságot, lehetett már látni az előző szezonban, és most a BL-selejtezőben is, hogy meg lehet őket fogni. Ettől függetlenül a Fradi a bajnoki cím favoritja, de nagyon szoros lesz a mezőny, mert jelenleg az NB I-ben bárki megverhet bárkit. Örömteli, hogy a Diósgyőr meg az MTK visszakerültek az élvonalba, mert ilyen patinás kluboknak ott van a helyük. A Kecskemét tudatos építkezéssel az NB III-ból odáig jutott, hogy az első évében ezüstérmes lett az első osztályban, mindezt úgy hogy végig szép játékot produkáltak, öröm volt nézni. Viszont mindig a második év a legnehezebb, amikor már nagyobb a várakozás. Azt szomorú volt olvasni, hogy Fehérváron idén a kiesés elkerülése a cél, de gondolom Juhász Rolandék reálisan felmérték az erőviszonyokat, viszont nálam mindig ők lesznek a favoritok, most is szurkolok nekik. Annak örülök, hogy próbálnak több magyar játékosnak lehetőséget adni, viszont én látom ebben a csapatban a kvalitást, hogy többre is képes lehet, szóval remélem, hogy most nem fogunk körmöt rágni az utolsó fordulóig, hogy kiszurkoljuk a bennmaradást" – mondta a háromszoros gólkirály, aki igazi közönségkedvenccé vált Székesfehérváron.

Halmosi Péter és Hajdu Attila abban a kérdésben hasonló véleménnyel van, hogy a bajnoki címet illetően nem lesz meglepetés, ám míg a kétszeres magyar bajnok és kétszeres magyar Szuperkupa-győztes Halmosi szerint a Diósgyőrnek és az MTK-nak nagyon nehéz dolga lesz, addig a Ferencváros és a magyar válogatott egykori kapusa nem számít azonnali kiesésre a feljutóktól.

"A Fradi meg fogja nyerni most is a bajnokságot, talán nem annyira simán, mint az elmúlt években, de abban biztos vagyok, hogy címvédés lesz. Az már sokkal nehezebb kérdés, hogy ki fog kiesni. Nagyon ritka, amit a Kecskemét csinált az előző szezonban, tíz-húsz évente látni ilyet, szóval szerintem most nem lesz ennyire jó szezonjuk. A két feljutó csapat meg fog szenvedni a bennmaradásért. Ebben a 12 csapatos bajnokságban annyira kiegyenlített a mezőny, hogy a pillanatnyi forma döntő tényező lesz. Igazából a Fradit kivéve bármelyik csapatot el tudom képzelni, hogy kiesik, mert a negyedik helytől lefelé annyira egyformák az erőviszonyok, hogy egy-két rossz meccs és nagyon hátra lehet csúszni a tabellán" – mondta a Hull Cityvel egykor az angol élvonalban is futballozó szélső.

"A bajnok biztosan a Fradi lesz, nem is mondhatnék mást" – kezdte a zöld-fehérek 1995-ös BL-csapatának kapusa. A sikertelen meccseket után most nem olyan jó a visszhang, de úgy gondolom, hogy a Ferencváros bajnoki esélyeit ez egyáltalán nem rontja. Egy ilyen kiélezett bajnokságban nagyon hamar hátrányba kerülhet egy olyan csapat, amelynek sok új játékost kell beépítenie. A Fradi pont ilyen helyzetben van, és láthattuk is most az eredményét, hogy nem sikerült hamar. Ennek ellenére a bajnoknak van annyira erős játékoskerete, hogy a bajnokságban meg fog tudni birkózni ezzel a problémával. Az közhely, hogy a feljutóknak mindig a kiesés ellen kell küzdeniük, mert ha kellőképp egységes egy csapat, akkor még egy osztállyal feljebb is tud kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani. Szóval azt nem tudnám megjósolni, hogy ki fog kiesni, de szerintem a két feljutó vagyis az MTK és a Diósgyőr biztosan nem" – fogalmazott a tízszeres válogatott kapus.

A 31-szeres magyar válogatott futballista, Tőzsér Dániel ugyancsak az utolsó pillanatig kiélezett küzdelmet vár az új szezontól, mint amilyen az előző volt, azt pedig egy sajátos példával támasztotta alá, hogy miért nehéz a kieső csapatokat megtippelni.

"Szezon előtt nagyon nehéz megjósolni, hogy mi lesz. Azt tudjuk, hogy a Fradi nagyon erős, kapott most egy ébresztőt a BL-kieséssel, de ettől függetlenül a bajnoki címet meg fogja szerezni. Viszont az, hogy ki fog búcsúzni, nagyon sok mindentől függ. Jó példa erre, amikor Debrecenben bronzérmesek lettünk, majd a következő szezonban kiestünk, szóval lehetetlen megtippelni, hogy ki fog kiesni" – mondta Tőzsér.

A Videoton és a Ferencváros egykori futballistája, az olimpiai ezüstérmes Kű Lajos szerint is borítékolható a Fradi elsősége, azonban a pocsék előző szezon és az előzetesen kitűzött szerényebb célok ellenére a Fehérvár stabil középcsapat lesz az NB I 2023/24-es idényében.

"Látva a magyar mezőnyt és a Ferencváros keretének erősségét, úgy gondolom, a bajnokcsapat természeten adott - függetlenül a feröeri fiaskótól. Mögötte a Puskás Akadémia, a Kecskemét és a Debrecen érhet oda a dobogóra, mert látszólag Fehérváron lemondtak erről. Nevetséges, hogy majdhogynem ugyanazzal a játékoskerettel a bennmaradást tűzték ki célul. Ennél szerintem erősebb csapat a Fehérvár, csak most saját magukat próbálják mentegetni, mert ha alacsonyabbra teszik a mércét, akkor nem kérik őket számon. Szerintem az ötödik hely körül fognak végezni, de tavalyhoz hasonlóan 7-8 klub fog fej-fej mellett küzdeni a bennmaradásért. Nehéz megmondani, hogy melyek, mivel még erősíthetnek a nyári átigazolási időszak végéig, de mivel Messi már foglalt, nagyágyúk nem várhatóak" – viccelődött a 75. születésnapját július elején betöltő legenda.

"A bajnokság legnagyobb esélyese ismét a Ferencváros lesz, de arra szerintem van tizenegy jelentkező, hogy ki fog kiesni. Teljesen őszintén mondom, hogy bárki lehet az, mert minimális különbségek vannak a csapatok között. Nézzük csak meg a két feljutót, hogyan erősítettek. A Diósgyőr most sok külföldi játékost hozott, de ott van például a Paks, amely magyarokkal van ott folyamatosan a dobogó közelében, és ha van is egy rossz szériájuk, utána hirtelen megint megindulnak felfelé. Előre ezt így megmondani, főleg ebben a 12 csapatos bajnokságban szinte lehetetlen. Még azt sem mondanám, hogy az első néhány forduló után tiszta képet fogunk kapni az erőviszonyokról, mert két-három meccs alatt nagy változások lehetnek a tabellán. Egy sajnálatos példám van erre, aminek pont részese is voltam, hiszen öt éve harmadikként fordultunk az MTK-val a tavaszi szezonra, de a végén kiestünk. Tavaly a szezon előtt mindenki a Kecskemétre mondta, hogy egy kieső tutira megvan, erre nézzük meg hol végeztek... míg a Fehérvár óriási szerencsével maradt csak bent, a Vasas meg simán kiesett, annak ellenére, hogy jó játékosokat hoztak és biztos volt a háttere anyagilag. Szóval izgalmas szezon lesz, de ezáltal a csapatok szempontjából félelemmel teli is, mert mindenki a biztonságra fog törekedni" – jósolta meg a 2023/24-es szezon alakulását a 42-szeres válogatott futballista, Torghelle Sándor.

Az egykori NB I-es gólkirály, Kabát Péter is azon a véleményen van, hogy lehetetlenség a bajnokság végkimenetelét megjósolni.

"A Fradi a költségvetése és a játékosállománya miatt esélyes a bajnoki címre, de nagyon nehéz egyelőre a kiesőcsapatokról beszélni. Lehet, hogy vannak, akik a feljutó MTK-t tartják az egyik kiesőjelöltnek, de mi van akkor, ha olyan rajtot vesz, és olyan jó játékot produkál, amivel ott lesz a tabella első felében? Vagy ugyanez a helyzet a Diósgyőrrel. Nem lehet egyszerűen megmondani. Vannak csapatok, amelyek jelentősen meggyengültek a nyáron és vannak, amelyek erősödtek, szóval pár fordulónak el kell telnie, hogy reális képet kapjunk" – fogalmazott az Újpest korábbi válogatott csatára.

Két korábbi szövetségi kapitány, Csank János és Gellei Imre is úgy véli, hogy az NB I kiesési küzdelmei rendkívül szoros csatát ígérnek.

"Az első hely nyilván a Fradié lesz, mert nincs olyan csapat a magyar mezőnyben, amely komolyan meg tudná szorítani. Akkor lehet érdekesebb a bajnokság kimenetele, ha olyan gyengén fog kezdeni a Ferencváros, ahogy tavasszal játszott, mert azzal a teljesítménnyel a hetedik lett a tavasz folyamán. Az persze nem volt reális. A hátsórégió viszont elég széles lesz. Nem sértésként, de ha a Videoton nem fog erősíteni, akkor náluk benne van a pakliban a kiesés. A Kisvárda is érdekes lesz, mert sokat gyengültek az elmúlt évekhez képest, míg a Mezőkövesd tavaly is botladozott, de kijött belőle, viszont aki mindig a vége felé cirkulál, az előbb utóbb ráfázik" – fogalmazott a Ferencváros és a Vác korábbi bajnokcsapatának vezetőedzője.

Nagy lesz a tülekedés a bajnokság megnyeréséért is, mert azért mindenkit mellbe vágott az, ami a Fradit érte és nem lesz könnyű nekik kiheverni ezt a csalódást. Persze, a zöld-fehéreknek van a legnagyobb esélyük, de nem szerencsés előre inni a medvebőrére, szóval maradjunk realisták, hiszen mindig volt egy-két csapat, amely nagyon jó évet zárt" – felelte a korábbi szövetségi kapitány, Gellei Imre, aki hozzátette, hogy reméli a Paks – ahol legutóbb volt vezetőedző 2007 és 2010 között – a bajnokság első felében fog zárni.

Bár Puskás Ferenc egykori csapata, a Budapest Honvéd kiesett az előző szezonban, a Puskás-musical szerzője és rendezője, Szente Vajk reményét fejezte ki, hogy a kispesti csapat mielőbb visszajut az NB I-be, amelynek a mostani idényében az MTK okozhat meglepetést a futballszerető színész-rendező szerint.

"Gondolom mindenki egyetért azzal, hogy a Ferencváros annyira fölötte áll a mezőnynek, hogy borítékolható az újabb bajnoki címe. A Kecskemét nagyon szép eredményt ért el tavaly, és kicsit haza is beszélek most, mert a kecskeméti színházban dolgozom, ezért aztán különös figyelemmel követtem a csapat teljesítményét. Velük kapcsolatban nincs ilyen Leicester City-érzésem, szóval nem gondolnám, hogy egyszezonos csapat lennének, szóval az élbolyba várom őket, akárcsak a Debrecent. Az MTK az elmúlt években ingázott párszor az NB I és az NB II között, de szerintem most megragadnak, és más csapatoknak fejtörést okozva a felsőházban fognak végezni. A másik feljutónál, vagyis a DVTK-nál viszont nem látom ugyanezt. Nem tudom milyen erővel fog neki indulni a bajnokságnak a Diósgyőr, de kíváncsi leszek, hogy a jelenleg több fronton álló Zalaegerszeg, hogyan tudja majd menedzselni a szezont. Lehet, idén is az lesz a cél, hogy rámennek a kupára, csak aztán nehogy emitt közel kerüljenek a kieséshez. Azért az előző szezon végén is látható volt az, hogy a Fehérvár, a Zalaegerszeg, az Újpest és még a Mezőkövesd is számolgatott, szóval nehéz megmondani, ki fog kiesni" – mondta a színész-rendező.

Az NB I első meccsét péntek este rendezik, amikor este 20.00 órakor az MTK a Paks csapatát fogadja majd.