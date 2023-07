Az esküvője előtt is meccset nézett, most a magyar futballban készül szenzációra

A dunaszerdahelyi Világi Oszkár 2014 óta a többségi tulajdonosa a szlovák labdarúgó-bajnokságban szereplő DAC csapatának, amely az irányítása alatt hatalmasat lépett előre az elmúlt években. Az együttes az előző idényben is kiharcolta az európai kupaszereplést, és nagyon közel állt ahhoz, hogy megtörje a Slovan Bratislava évek óta tartó egyeduralmát és megszerezze fennállása első bajnoki címét. A 60 éves üzletember 2022-ben az NB II-ben szereplő ETO FC Győr tulajdonosa is lett, és a magyar csapattal hatalmas céljai vannak, melyek közül a legfontosabb, hogy a nagy múltú klub minél hamarabb visszajusson az NB I-be.

Csodát tett a kiesés elől menekülő csapattal

A dunaszerdahelyi születésű Világi Oszkár a Pozsonyi Commenius Egyetem Jogi Karán szerzett diplomát és egyetemi doktori címet 1985-ben, majd ezt követően közjegyzőként kezdett el dolgozni szülővárosában, a rendszerváltás után pedig a csehszlovák parlament alkotmányjogi bizottságának alelnökének, illetve a parlament alelnökének is megválasztották. A sokoldalú üzletember 1992-ben ügyvédi irodát alapított, 2002 óta a Slovnaft olajvállalat és a MOL stratégiai partnerségét és integrációját előkészítő munkacsoport tagja. Megannyi titulusa mellett Világi jelenleg a MOL-csoport vezérigazgató-helyettese, 2014-ben pedig a futball világában is szerepet vállalt, ugyanis a dunaszerdahelyi DAC labdarúgócsapatának többségi tulajdonosa lett.

Született dunaszerdahelyi vagyok, egész életemben ebben a városban éltem, és tudom, mit jelent az emberek számára a DAC ebben a régióban. Nem ígérhetem, hogy Dunaszerdahelyen újra a Bayern Münchennel játszunk majd, de mindent meg fogok tenni ennek érdekében. Odáig azonban rögös út vezet, mivel a DAC jelenleg a bennmaradásért küzd" - mondta Világi Oszkár, miután a klub élére került, utalva arra, hogy a Dunaszerdahely csapata 1988-ban az UEFA-kupában emlékezetes párharcot vívott a bajor rekordbajnokkal.

Világi beváltotta az ígéretét, és a kiesés ellen küzdő együttesből Szlovákia egyik legerősebb futballklubját faragta, amely évről évre egyre többet fejlődött, és egyenrangú ellenfelévé vált a szlovák bajnokságot hosszú ideje uraló Slovan Bratislavának. A fiatal játékosokra építő és lendületes, élvezetes focit játszó együttes kispadján már a magyar válogatott jelenlegi és korábbi szövetségi kapitányai, Marco Rossi és Bernd Storck is megfordultak, az egyesület legfontosabb játékosa és csapatkapitánya pedig a 32-szeres magyar válogatott Kalmár Zsolt, aki 2018 óta a DAC futballistája.

A szlovák élvonal utóbbi öt kiírását egyaránt megnyerő Slovan Bratislava mögött háromszor is a második helyen végzett a DAC, amely a 2022/2023-as idényben nagyon közel került ahhoz, hogy megszerezze fennállása első bajnoki címét. "Úgy érzem, a mostani talán minden idők legjobb dunaszerdahelyi csapata a játékosok képességei és a csapatszellem alapján. Kilenc éve vettem át a klubot, és most érkeztünk el ide, ami a történelmi távlatokat nézve nem egy rossz eredmény. Fiatalokra építünk, nézhető, modern focit játszunk, és méltó ellenfelei vagyunk a Slovannak" - mondta Világi, miután a DAC megnyerte a 22 fordulóból álló alapszakaszt.

A rájátszást is remekül kezdte a dunaszerdahelyi klub, amely hatpontos előnyben is volt legfőbb riválisával szemben, ám a hajrára kifulladt és a rutinos Slovan végül két ponttal megelőzte. "Mondtam már többször, hogy ez minden idők legjobb DAC-csapata, ezt bizonyítottuk. Ma ez volt a legjobb, holnap pedig még jobb lesz. Csak egyszer lehet ellopni a bajnoki címet, a munka mindig meghozza az eredményt, egyszer majd eljön, de eljön! Azt gondolom, hogy most is meglehetett volna, mert ha azt a 11-est a 60. percben megadják, akkor valószínűleg ma bajnokok lennénk" - mondta az utolsó bajnoki után Világi, utalva a két fordulóval korábban lejátszott Slovan elleni rangadóra, amely során súlyos bírói hiba is hátráltatta csapatát.

A DAC az elmúlt években ésszerű döntésekkel, jól kidolgozott hosszú távú koncepcióval és remek átigazolásokkal haladt lépésről lépésre előre, és vált a szlovák bajnokság egyik élcsapatává. Az együttes az NB I-es klubokkal is jó viszonyt ápol, több játékost is igazolt és kölcsönvett már magyar csapatoktól. Kalmár Zsolt mellett számos magyar focista szerepel jelenleg a keretben, amelynek egyik legértékesebb tagja a bosnyák születésű szerb válogatott Zeljko Gavric, aki a Ferencvárostól érkezett.

A DAC kiváló lehetőséget biztosít a fiatal játékosok számára is a továbblépéshez egy erősebb bajnokságba. Remek példa erre a Kalmár Zsolthoz hasonlóan szintén magyar válogatott Schäfer András esete, aki Dunaszerdahelyről igazolt tavaly januárban a Bundesligában szereplő Union Berlinhez, amely az előző idényben kiharcolta a BL-indulást.

Ami a nemzetközi szereplést illeti, a DAC a 2018/2019-es idény óta minden szezonban indult az európai kupasorozatok selejtezőiben (eddig háromszor az Európa-ligában, háromszor a Konferencia-ligában), de a főtáblára jutás bravúrja még várat magára. A klubtulajdonos az Európa-liga-csoportkör elérését tűzte ki elsődleges célnak, amelyhez a csapatnak meg kell nyernie a szlovák bajnokságot.

"Hogy főtáblásak legyünk az Európa-ligában, ahhoz bajnoki címet kell nyerni, hiszen a BL-ből lehet oda átkerülni. A 2-3. hely elérésével a Konferencia-liga érhető el. Kilenc éve folyamatosan építkezünk, és én bízom abban, hogy lesz egy olyan csapatunk, amely képes lesz nemzetközileg is jól szerepelni" - nyilatkozta Világi Oszkár az nb1.hu-nak adott korábbi interjújában.

Óriási célok Győrben, ahol már az NB I-re készülnek

A 60 éves dunaszerdahelyi üzletember a magyar labdarúgásban is nagy célokat tűzött ki és jelentős sikerekre vágyik, ugyanis tavaly februárban az NB II-ben szereplő ETO FC Győr tulajdonosa is lett. A döntésben Dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere fontos szerepet játszott, aki segített meggyőzni Világit, hogy vásárolja meg a klubot. Nem lehet úgy NB I-es futballt csinálni, hogy az NB II tizedik helyét célozzuk meg. Világi Oszkár célja viszont az élvonal" - fogalmazott a polgármester.

"A korábbi felkéréseket, hogy más csapatoknál legyek résztulajdonos, vagy akár kizárásos tulajdonos is, mind elutasítottam, mégpedig azért, mert egy csapat is óriási terhet jelent. A Győr esetében azért tettem kivételt, mert itt éreztem azt, amit a DAC-nál is: közösséget tudunk teremteni, építeni és képviselni" - mondta a nagy bejelentés után a MOL-csoport vezérigazgató-helyettese, aki hangsúlyozta: nem ígér mást a győrieknek a klubnál, mint rengeteg munkát. A közösségépítés mellett Világi abban is bízik, hogy a 2013-ban még magyar bajnok Győr mihamarabb visszajut az NB I-be, ahol legutóbb 2015-ben szerepelt, majd a Quaestor Csoport csődje miatt a harmadosztályig zuhant és a megszűnés veszélye is fenyegette.

Persze, hogy az NB I-be kell feljutni, ez a csapat létének az alapja. Van egy nagyon jó akadémia itt, Győrben, az onnan jövő fiataloknak át kell kerülniük a felnőttek közé. Ez nehéz munka, de én bízom benne, hogy sikerülni fog. Ha a fiatalok átkerülnek az akadémiánkról a felnőttcsapathoz, akkor megnyílik számukra az út a világ felé. Ez a küldetése az ETO-nak, hogy tehetséges fiatalokat neveljen. Aki dolgozik és tehetséges, az sikerre van kárhoztatva" - fejtette ki a célokat Világi Oszkár, akinek a fantasztikus ETO Stadion további korszerűsítése is a tervei között szerepel.

Az előző idényben az NB II 13. helyén záró Győrnél idén nyáron gőzerővel folyik a munka, a klub már rengeteg minőségi labdarúgót megszerzett, hogy legyen esélye a feljutásra az immár 18 csapatosra csökkentett NB II-ben, ahol a Honvéd és a Vasas is az ellenfelei lesznek. Az egyik legnagyobb nyári erősítés a szlovák válogatott Michal Skvarka, aki 2019 és 2021 között a Fradiban játszott. Rajta kívül a Kisvárdában remeklő, és a Fehérvárban is megfordult román válogatott Claudiu Bumba is Győrbe igazolt, amely az MTK-tól, a Kecskeméttől és a Dunaszerdahelytől is szerződtetett játékosokat a mostani átigazolási időszakban.

A DAC csapatával való együttműködés különösen fontos lesz a jövőben, Világi Oszkár két klubja hatékonyan fogja segíti egymást, főként a fiatal futballisták szerepeltetésében.

Egymástól mindössze 40 kilométerre van a két klub, mégsem vagyunk egymás konkurenciái, de könnyen tudunk együttműködni a fiatalok kinevelésében. Szeretném, ha szimbiózisban élne a két alakulat, és közös erővel sikereket érne el mindkét fél. Az NB II-ben nézik, mennyi fiatal hány játékpercet tölt a pályán, és ebben az összevetésben a Győr messze a legjobban teljesített tavaly ősszel. Vannak, akik türelmetlenek, de ahhoz idő kell, hogy az ETO infrastrukturálisan, szervezettségben és játéktudásban is a megfelelő szintre jusson" - nyilatkozta Világi, aki annyira szereti a futballt, hogy saját bevallása szerint még az esküvője előtt is megnézett ünnepi öltönyben egy félidőt a DAC meccséből, mielőtt kimondta a boldogító igent.