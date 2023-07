Dárdai Pál legidősebb fia visszatért a Herthához

A német másodosztályú Hertha BSC labdarúgóklubja leigazolta Dárdai Palkót a Fehérvártól.

A berlini együttes vezetőedzőjének, Dárdai Pálnak a legidősebb fia a fővárosi egyesület keddi bejelentése szerint hároméves szerződést írt alá, így két testvérével, a 21 éves Mártonnal és a 17 esztendős Bencével egy csapatban szerepel a továbbiakban.