Honvéd, Vasas, Győr vagy valaki más - ki jut fel az NB II-ből?

Vasárnap este kilenc NB II-es mérkőzést rendeznek, ezzel megkezdődik a Merkantil Bank Liga 2023/24-es szezonja. A másodosztályú bajnokságot akár "kis NB I"-nek is nevezhetnénk, hiszen a feljutásért olyan csapatok szállnak harcba, mint a Budapest Honvéd, a Vasas, a Győr, a Pécs, a Szeged vagy a BVSC.

A Honvéd megismételné a 20 évvel ezelőtti csodáját

Amikor a legmagasabb osztályból kiesik egy csapat, akkor a szurkolók hajlamosak azt hinni, hogy a következő szezonban a kedvenceik azonnal visszajutnak majd az élvonalba. Erre jó példa az MTK, amely az elmúlt 12 évben négyszer is kiesett (2010/11, 2016/17, 2018/19, 2021/22) az NB I-ből, ezt követően viszont a fővárosi csapat mindig azonnal vissza tudott jutni a legmagasabb osztályba.

Az 1909-ben alapított Budapest Honvéd fennállása során korábban csak egyszer, a 2002/03-as szezon végén esett ki az NB I-ből, de a következő NB II-es szezonra Gálhidi György átvette a Honvéd irányítását, a csapat pedig rajt-cél győzelemmel nyerte a bajnokságot, ráadásul a Magya Kupában is döntős volt. A finálét aztán a Honvéd 3-1-re elveszítette a Fradi elleni, de mivel a zöld-fehér csapat bajnok lett az NB I-ben, a vörös-feketék elindulhattak az UEFA-kupában.

A XIX. kerületben egész biztosan kiegyeznének a 20 évvel ezelőtti forgatókönyvvel, azonban a feljutás most korántsem lesz egyszerű, ugyanis rengeteg a rivális, a csapatból pedig az MLSZ fiatalokra vonatkozó támogatása miatt távoztak a légiósok. Mint ismert, az NB II-ben nem tanácsos légiósokat foglalkoztatni, mert az a klub, amelyik ezt megteszi, elesik az MLSZ 2,4 milliárd forintos normatív támogatásának ráeső részétől.

A Honvéd a hét elején közös megegyezéssel szerződést bontott Christian Gomisszal, így a francia-szenegáli középpályás távozásával egyetlen légiós sem maradt a kispesti csapatban. A keret tagja maradt a 38 éves Ivan Lovrić, de a horvát csapatkapitánynak magyar útlevele is van. A nyári átigazolási időszakban két albán, két szerb, valamint egy-egy horvát, portugál, kanadai, izlandi, lengyel, ukrán és spanyol játékos is távozott Kispestről, így nem túlzás azt állítani, hogy a nyáron kinevezett Pinezits Máténak teljesen új csapatot kell építenie.

A 39 éves szakember 2020 nyarán érkezett a Magyar Futball Akadémiára, ahol három szezonon keresztül vezette a Honvéd U19-es csapatát, így minden bizonnyal ismerősek lesznek számára azok a fiatalok, akikből most ütőképes csapatot kell majd kovácsolnia, kiegészülve olyan rutinos játékosokkal, mint a nyáron igazolt Kálnoki Kis Attila vagy az ötszörös magyar válogatott Holman Dávid.

„A Honvéd nevéhez egy cél párosulhat, a feljutás. Még nem kezdődött el a bajnokság, ilyenkor az összes csapatnál minden rendben van. De valóban elégedettek vagyunk, mert azokat igazoltuk le, akiket akartunk és olyan hangulatot teremtettünk az öltözőben, amilyet szerettünk volna" – jelentette ki a klub idénynyitó sajtótájékoztatóján Fehér Péter szakmai igazgató, aki kifejtette, elsősorban a saját nevelésű futballistákra építenek, ilyen stratégiánál pedig nem a fiatal játékosok kiválasztása a lényeg, hanem az a fontos, hogy a megfelelő idős játékosokat igazolják le, mert ők segítik a fiatalokat.

„Jó felfogással és nyitottan álltak a labdarúgók a feladatokhoz és a munkához, nyitott közeg jellemzi az öltözőt. Hogy milyen munkát végeztünk, az úgyis a pályán derül ki. Azt a stílust, amit gyakoroltunk, szeretnénk az összes ellenfelünkre ráerőltetni. Alapvetően bátor és kezdeményező futballra készülünk, kontrollálni szeretnénk a mérkőzéseket" – mondta Pinezits Máté vezetőedző.

A Vasas megint szenvedni fog a feljutásért?

Az NB I-ből utolsó helyezettként kiesett Vasasnál nyáron nagytakarítást tartottak, hiszen olyan rutinos játékosok távoztak, mint Balogh Norbert, Birtalan Botond, Bobál Gergely, Dombó Dávid, Feczesin Róbert, Géresi Krisztián, Hegedűs János, Hidi Patrik, Márkvárt Dávid vagy Pátkai Máté.

Azonban, ha a játékoskeret minőségét nézzük, akkor az angyalföldi csapat így is ott van a feljutásra legesélyesebbek között, mert megmaradt a csapat magja, melyben olyan jónevű játékosok vannak, mint Jova Levente, Litauszki Róbert, Otigba Kenneth, Baráth Botond, Urblík József, Berecz Zsombor, Vida Máté, Radó András, Novothny Soma vagy Holender Filip. Már csak ezekből a nevekből is ki lehetne állítani egy olyan kezdőt, amellyel a Vasasnak tükörsimán kellene nyernie az NB II-t, de a nevekkel már az NB I-ben sem volt gond, a Vasas mégis kiesett, mert a játékosok nem funkcionáltak csapatként.

Az angyalföldi csapatot az idei szezonban Desits Szilárd vezeti majd, aki az áprilisban távozó Kondás Elemér helyére került a kispadra, és az irányításával a Vasas sokkal jobb csapat képét mutatta az NB I-es szezon hajrájára.

A Vasas legutóbb 2018-ban esett ki az NB I-ből, utána négy év kellett ahhoz, hogy az angyalföldi csapat visszaküzdje magát az élvonalba. Desits Szilárd vezetőedző azonban kimondta, hogy a cél az, hogy a csapat azonnal visszajusson az élvonalba.

„Kialakítottunk egy 22 + 3 fős keretet, ami ideális a munkához. Nagyon fontos, hogy nem kell új csapatot építeni, hanem a tavalyi csapat vázára lehet építeni, és oda beilleszteni a fiatalokat. Egy kis versenyhelyzetet lehet teremteni, hogy megmutathassák magukat" – mondta a Nemzeti Sportnak Desits Szilárd, aki hangsúlyozta, hogy meg fogják oldani, hogy a Vasas visszajusson az NB I-be.

A DAC tulajdonosa Győrben is sikercsapatot építene

A dunaszerdahelyi Világi Oszkár 2014 óta a többségi tulajdonosa a szlovák labdarúgó-bajnokságban szereplő DAC csapatának, amely az irányítása alatt hatalmasat lépett előre az elmúlt években. Az együttes az előző idényben is kiharcolta az európai kupaszereplést, és nagyon közel állt ahhoz, hogy megtörje a Slovan Bratislava évek óta tartó egyeduralmát és megszerezze fennállása első bajnoki címét. A 60 éves üzletember 2022-ben az NB II-ben szereplő ETO FC Győr tulajdonosa is lett, és a magyar csapattal hatalmas céljai vannak, melyek közül a legfontosabb, hogy a nagy múltú klub minél hamarabb visszajusson az NB I-be.

A döntésben Dézsi Csaba András, Győr polgármestere fontos szerepet játszott, aki segített meggyőzni Világit, hogy vásárolja meg a klubot.

„Nem lehet úgy NB I-es futballt csinálni, hogy az NB II tizedik helyét célozzuk meg. Világi Oszkár célja viszont az élvonal" – fogalmazott a polgármester.

„A korábbi felkéréseket, hogy más csapatoknál legyek résztulajdonos, vagy akár kizárólagos tulajdonos is, mind elutasítottam, mégpedig azért, mert egy csapat is óriási terhet jelent. A Győr esetében azért tettem kivételt, mert itt éreztem azt, amit a DAC-nál is: közösséget tudunk teremteni, építeni és képviselni" – mondta a nagy bejelentés után a MOL-csoport vezérigazgató-helyettese, aki hangsúlyozta: nem ígér mást a győrieknek a klubnál, mint rengeteg munkát.

A közösségépítés mellett Világi abban is bízik, hogy a 2013-ban még magyar bajnok Győr mihamarabb visszajut az NB I-be, ahol legutóbb 2015-ben szerepelt, majd a Quaestor Csoport csődje miatt a harmadosztályig zuhant és a megszűnés veszélye is fenyegette.

„Persze, hogy az NB I-be kell feljutni, ez a csapat létének az alapja. Van egy nagyon jó akadémia itt, Győrben, az onnan jövő fiataloknak át kell kerülniük a felnőttek közé. Ez nehéz munka, de én bízom benne, hogy sikerülni fog. Ha a fiatalok átkerülnek az akadémiánkról a felnőttcsapathoz, akkor megnyílik számukra az út a világ felé. Ez a küldetése az ETO-nak, hogy tehetséges fiatalokat neveljen. Aki dolgozik és tehetséges, az sikerre van kárhoztatva" – fejtette ki a célokat Világi Oszkár, akinek a fantasztikus ET Stadion további korszerűsítése is a tervei között szerepel.

Az előző idényben az NB II 13. helyén záró Győrnél idén nyáron gőzerővel folyik a munka, a klub már rengeteg minőségi labdarúgót megszerzett, hogy legyen esélye a feljutásra az immár 18 csapatosra csökkentett NB II-ben, ahol a Honvéd és a Vasas is az ellenfelei lesznek. Az egyik legnagyobb nyári erősítés a szlovák válogatott Michal Skvarka, aki 2019 és 2021 között a Fradiban játszott. Rajta kívül a Kisvárdában remeklő, és a Fehérvárban is megfordult román válogatott Claudiu Bumba is Győrbe igazolt, amely az MTK-tól, a Kecskeméttől és a Dunaszerdahelytől is szerződtetett játékosokat a mostani átigazolási időszakban.

Urbán Flórián az NB II-ben is csodát tesz a BVSC-vel?

A Magyar Labdarúgó Szövetség tavaly nyáron jelentette be, csökkentik a másodosztály létszámát, így az NB II előbb 18, majd 16 csapatos formában folytatódik. Ennek értelmében az előző szezonban három kieső volt, az NB III három csoportjából pedig csak egy csapat, az Urbán Flórián vezette BVSC Zugló tudta kiharcolni a feljutást, mégpedig úgy, hogy veretlenül nyerte meg az NB III keleti csoportját.

Egy újonc csapatnál mindig a biztos bennmaradás lehet az elsődleges cél, de a klubnál bíznak benne, hogy ezt túl lehet majd szárnyalni.

„Szeretnénk, ha egy masszív csapatunk lenne, amely akár a középmezőny helyeiért csatázik. Ehhez még erősíteni kell a keretünket. Az átigazolási időszak szeptember közepéig tart, úgyhogy még komoly munka áll előttünk a következő hetekben is" – osztotta meg a terveket Kisteleki István, a BVSC szakmai igazgatója.

Jó hír azonban, hogy a feljutó együttes magja együtt maradt, a bajnokság kezdete előtt pedig sikerült két rutinos NB I-es múlttal rendelkező játékost szerződtetni Hidi Patrik és a szerb Nikola Mitrovics személyében.

„A Nyíregyházától komoly NB I-es múlttal rendelkező játékos érkezett Csősz Richárd személyében, míg Hesz Olivér (Dorog) és Lénárt Gábor (Szentlőrinc) számára sem lesz ismeretlen az NB II. A dunaszerdahelyi DAC-nál nevelkedő Mészáros András a KFC Komarnótól érkezik, a rendkívül tehetséges Balogh Máté pedig az MTK-tól kölcsönbe került hozzánk. Természetesen szeretnénk a veretlen sorozatunkat folytatni az NB II-ben is, de nehéz dolgunk lesz, mert biztosan sokan szeretnék, hogy lezáruljon ez a szériánk" – mondta Urbán Flórián, a fővárosi csapat vezetőedzője.

Az 1990-es években és a 2000-es évek elején a magyar labdarúgás egyik legbotrányosabb futballistája volt a 40-szeres válogatott Urbán Flórián. A kőkemény hátvéd játékosként több időt töltött a kocsmában, mint a pályán, egyszer Mészöly Kálmán egy borozóból hívta be a nemzeti csapatba.

Ami a többi csapatot illeti: az előző szezonban nagy meglepetésre az Ajka végzett a harmadik helyen, de bombameglepetés lenne, ha Jeney Gyula csapata ismét meg tudná szorongatni a feljutásra pályázó három nagy csapatot.

A 2021/22-es szezonban Dragan Vukmir vezette Szeged a feljutásért harcolt a Vasassal és a Diósgyőrrel. A szerb szakember aztán 2022 áprilisában élete legnagyobb hibáját követte el, ugyanis felmondott Szegeden azért, hogy a bajnokság hajrájában a Diósgyőr edzője lehessen. Ennek aztán az lett az eredménye, hogy Vukmir két szék között végül a pad alá esett, ugyanis a Szeged és a Diósgyőr is kipukkadt, végül a Vasas mellett a surranópályán érező Kecskemét lett a második feljutó – majd Szabó István csapata az NB I-ben is megszerezte az ezüstérmet.

Vukmir távozása után a Szeged az előző szezonban is ott volt az élmezőnyben, de nem tudott beleszólni a feljutásért folytatott harcba, és az idei szezonban is meglepetés lenne, ha Alekszandar Sztevanovics együttese ott lenne a végelszámolásnál.

Nagy kérdés, hogy mi lesz a Nyíregyházával, hiszen a Szpari az előző szezonban csak osztályozón tudta kiharcolni a bennmaradást az NB II-ben. A csapatot az előttünk álló idényben a korábbi magyar válogatott focista, Tímár Krisztián irányítja majd, a klub pedig két korábbi magyar válogatott játékost is igazolt Nagy Dominik és Géresi Krisztián személyében.

Tímár Krisztián mellett szólt, hogy fiatal, energikus szakember, Győrben bizonyított, ahol a mezőny legfiatalabb átlagéletkorú csapatát irányította. Évekig játszott Angliában, az ottani tapasztalataiból is sokat profitálhatunk, az edzésein az ott tanultakat is hasznosítja. Fontos lesz, hogy mind a csapat, mind a stáb harmóniában legyen" – mondta Tímár kinevezése után Fekete Tivadar sportigazgató.

Nem lehet elmenni szó nélkül a Budafok mellett sem, hiszen a csapat az előző szezonban Mátyus János vezetésével stabil középcsapat volt, mellette pedig bejutott a Magyar Kupa döntőjébe, ahol csak a hosszabbításban veszítette el a Zalaegerszeg elleni finálét. A szezon végén azonban lejárt Mátyus szerződése, és mivel nem tudott megállapodni a klubbal a folytatásról, távozott a dél-budai klubtól. A korábbi magyar válogatott védő helyét a Kisvárda korábbi edzője, Erős Gábor vette át a kispadon, a keret pedig jócskán meggyengült. A Magyar Kupában hat találatig jutó – ezzel társgólkirályi címet nyerő – Beke Péter Paksra igazolt, Adorján Krisztián a Honvédhoz ment, Jagodics Márk visszatért a Haladáshoz, Tischler Patrik pedig szerződést bontott a csapattal.

A 2021/22-es szezonban a Csertői Aurél vezette Gyirmót utolsóként esett ki az NB I-ből, az előző szezonban pedig a csapat csak a hatodik helyen végzett az NB II-ben, így Csertői a szezon végén bejelentette, hogy négy év után távozik a klubtól.

„Lejárt a szerződésem, nem újították meg, így szezon végén távozom. Vannak elvárások, ezeknek nem tudtunk volna megfelelni, pedig ez a realitás – nyilatkozta az M4 Sportnak Csertői, akinek a szavaiból arra lehet következtetni, hogy a Gyirmót az előttünk álló szezonban valószínűleg nem fog a feljutásért harcolni.

Merkantil Bank Liga, 1. forduló:

vasárnap:

17.30: BVSC-Zugló-Szombathelyi Haladás

17.30: Gyirmót FC Győr-ETO FC Győr

17.30: Nyíregyháza Spartacus-BFC Siófok

19.00: Ajka-Soroksár

19.00: Csákvár-Budapest Honvéd

19.00: Kazincbarcika-Szeged-Csanád Grosics Akadémia

19.00: Kozármisleny-Tiszakécske

19.00: Pécsi MFC-Mosonmagyaróvár

19.00: Vasas FC-Budafoki MTE