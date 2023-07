A szurkolókért is játszik a Fradi a Konferencia-ligában

A Ferencváros futballcsapata csütörtök kora este fogadja a Groupama Arénában a Shamrock Rovers csapatát a Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójában. A korai BL-búcsú után az ír együttes legyőzése kötelező feladat a Fradi számára, amellyel közelebb kerülhet az újabb európai csoportkörhöz. A Ferencváros mellett még három magyar csapat érdekelt a kupasorozatban, ugyanis az európai kupaporondra közel négy év után visszatérő Debrecen az örmény Alaskert otthonában lép pályára, a bajnoki ezüstérmes Kecskémet a lett Riga FC csapatát fogadja, míg a Magyar Kupa-címvédő Zalaegerszeg a horvát NK Osijek ellen kezdi meg a nemzetközi szereplését.

Kötelező a javítás a Fradinak

Hatalmas csalódásként élték meg a sorozatban ötszörös magyar bajnok klubnál, hogy kiestek múlt héten a feröeri csapat, a KÍ Klaksvík ellen a Bajnokok Ligája első fordulójában, hiszen a zöld-fehérek az előző négy szezonban egyszer a BL, háromszor az El főtáblájára jutottak. A váratlan kudarc nem maradt következmények nélkül, ugyanis a magyar bajnok kirúgta Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedzőt, akinek a helyét ideiglenesen Máté Csaba vette át. A magyar szakvezető sokszor volt már beugró és megbízott edző, most pedig az elsődleges feladata az, hogy felrázza a csapatot, amely márciusban még az Európa-liga nyolcaddöntőjében szerepelt. A korai kiesés a legrangosabb európai kupasorozatból ugyan mélyen érintette a ferencvárosiakat, de a Konferencia-liga csoportköre viszont még elérhető három sikeres párharccal, ami némi gyógyírt jelentene mind a klub, mind a szurkolók számára.

Természetesen győzni akarunk, de tiszteletlenség lenne most olyan eredményt mondani, amivel elégedettek lennénk, mivel múlt héten mélyre löktük magunkat. Most az a legfontosabb, hogy a következő két meccset sikerrel vegyük – jelentette ki Máté Csaba a szerdai sajtótájékoztatón.

Ismerős ellenfél, de teljesen más körülmények

Ennek első állomása lesz a Shamrock Rovers, amely ismerős lehet a Ferencváros számára, mivel a két csapat tavaly az Európa-liga rájátszásában már találkozott egymással. Ha abból indulunk ki, hogy egy évvel ezelőtt az FTC már az első, hazai találkozón eldöntötte a Shamrock elleni párharcot a négygólos győzelmével, akkor nem lehet ok az aggodalomra, de azért sok szempontból ez teljesen más meccs lesz, vagyis nem árt óvatosnak lenni. Ráadásul pont a feröeri mérkőzés a jó példa arra, hogy miden meccset komolyan kell venni.

Nem szabad azt gondolni, hogy hasonlóan folyik le a mostani párharc, mint az egy évvel ezelőtti. Más jellegű meccsre számítok, mert nyilvánvalóan ők is kielemezték annak a párharcnak a tanulságait - mondta az 53 éves tréner, hozzátéve, hogy az elmúlt évek alapján van annyi hitele a csapatnak, hogy a közönség mellette áll majd, de hozzátette, a szurkolókat ki is kell szolgálni.

Papíron tehát nem jelenthet gondot a Ferencváros számára az ír bajnok, hiszen jóval nagyobb erőt képvisel a játékosállományát tekintve, mint riválisa, ugyanakkor megnehezítheti a Fradi dolgát, hogy amíg jóformán a teljes csapata kicserélődött, addig az íreknél nem sok változás történt tavalyhoz képest és gyakorlatilag ugyanazzal a csapattal fognak pályára lépni, vagyis az összeszokottság mellettük áll.

A tét talán egy évvel ezelőtt nagyobb volt, de fontosabb lehet ez a párharc a magyar együttes számára, hogy megmentse a becsületét, egyúttal az évek munkájával felépített hírnevét. Így vélhetően egy bizonyítási vágytól fűtött FTC fut majd ki a pályára a klasszikus brit stílust képviselő ellenféllel szemben, amelyet fizikálisan erős, ám nem túl képzett játékosok alkotnak. A Shamrock elleni mindkét meccsnek voltak olyan periódusai, amikor megmutatta az ellenfél, hogy nem rossz csapat, és tud gondot okozni

Ami biztos, hogy a rossz lelkiállapot mellett a csapat védelme is szellős, hiszen Henry Wingo hosszú ideje sérült, és most hozzá csatlakozott Botka Endre is, aki a legutóbbi meccsen sérült meg. A védelem jobb oldalán így Cristian Ramírez lehet a megoldás.

Kérdés lesz tehát, hogy a Fradi az elmúlt egy hétben mennyire tudott kijönni a feröeriektől kapott mellbevágó pofonból és mennyire sikerült már összeszoknia a csapatnak. Az írek ellen egyszerűen dominálnia kell a Fradinak, és magabiztos győzelemmel kell kiköszörülnie a csorbát, amivel nagy lépést tenne a továbbjutás felé.

A két együttes legutóbbi párharca óta a Shamrock Rovers szerepelt a Konferencia-liga csoportkörében - nyeretlenül két döntetlennel búcsúzott -, illetve sorozatban harmadik, összességében pedig a huszadik ír bajnoki címét is megszerezte, de nem lett sokkal erősebb együttes, legalábbis erre utal, hogy már öt tétmeccs óta nyeretlen: az előselejtezőből érkezett izlandi Breidablik kettős győzelemmel búcsúztatta a BL-selejtező első fordulójában és meglepetésre már az ír kupa első fordulójában kiesett.

Ha a Ferencváros sikerrel veszi a selejtezőkörös párharcát, akkor a harmadik fordulóban a máltai Hamrun Spartans és a georgiai Dinamo Tbiliszi párharcának továbbjutójával találkozik. Egy újabb váratlan kudarc viszont búcsúzást jelentene az európai kupaporondtól.

A Ferencváros Shamrock Rovers elleni Konferencia-liga meccsét július 27-én csütörtökön az Origón is követheti 19.00 órától élő szöveges közvetítésünk formájában.

Kecskeméten búnusz az európai kupaporond

A bajnoki ezüstérmes Kecskemét csütörtökön a lett Riga FC elleni párharccal kezdi meg a nemzetközi kupaszereplését, ami a klub történetének mindössze második szereplése lesz a nemzetközi porondon. A lila-fehérek előző idényében nagy meglepetésre újoncként lettek ezüstérmesek az NB I-ben, így a bajnokságot tekintve legnagyobb sikerüket érték el. A csapatnálbizakodóak lehetnek a jövőt tekintve, ugyanis sikerült egyben tartani a keret jelentős részét a nyáron. Ami nehézséget okozhat, hogy az alapemberek közül a középpályás Nikitscher Tamás hosszú időre kidőlt, a múlt pénteki felkészülési mérkőzésen súlyos térdsérülést szenvedett. A 23 éves játékosra műtét, majd hosszú rehabilitáció vár az elülső keresztszalag-szakadás miatt.

A Kecskemét eddigi egyetlen európai kalandja egyébként nem tartott sokáig, ugyanis a 2011-es kupagyőzelme után az Európa-liga második selejtezőkörében a kazah Aktobe két döntetlent követően idegenben szerzett góllal kiejtette. A magyar bajnoki ezüstérmes most ezen szeretne javítani a lett riválissal szemben, amely 2-1-es összesítéssel búcsúztatta a Vikingur Reykjavíkot a Kl-selejtező első fordulójában.

Lóczi István vezetőedző a Koferencia-ligára gyakorlatilag bónuszként tekint, ugyanis a hathetes nyári edzésmunka elsősorban az őszi szezonnak szólt, a lettek elleni meccsre csak pénteken kezdtek el készülni.



"A kollégáim is megtekintettek több videófelvételt, ezek alapján is azt mondhatjuk, hogy nagyon jó csapatról van szó" - magyarázta Lóczi. Hozzátette, komoly, 29 mérkőzést számláló nemzetközi tapasztalat áll a Riga FC mögött az utóbbi évekből. Ez azt jelenti, hogy minden évben négy-hat meccset vívnak meg ezen a szinten. Sok légiósuk van, a kezdőcsapatban átlagosan heten kapnak rendszeresen helyet, ezt mutatta az elmúlt két találkozójuk is.

Jó játékerőt képviselnek. A csapatunk úgy fogja fel ezt, mint egy bónusz, remélhetőleg a megfelelő önbizalommal megyünk majd ki a pályára"

Lóczi a múlt héten csatlakozott az előző idényben NB I-es ezüstérmes KTE szakmai stábjához, mert az európai szövetség előírásai miatt csak pro licences végzettségű szakember adható meg vezetőedzőnek a nemzetközi meccseken. Szabó István vezetőedző ezzel együtt a meccs előtti utolsó edzésen is ott volt. Lóczi hozzátette, támadószellemű ellenfélre számítanak, amelynek vannak gyenge pontjai, amiket igyekeznek kihasználni. Hangsúlyozta, a várható telt ház és a remek hangulat egészen biztosan fel fogja dobni csapatát, de fontos, hogy higgadtak maradjanak a játékosok.



A kecskemétiek játékosa, Nagy Krisztián szerint minden adott ahhoz, hogy jó eredményt érjenek el, hiszen rengeteget készültek a Riga FC-ből az utóbbi napokban.

"Nagyon kemény felkészülésen vagyunk túl. Úgy gondolom, a csapat maximálisan felkészült az ellenfélből, rengeteg videózás és elemzés jellemezte a heti munkánkat. Készen áll mindenki arra, hogy megmutassa, mit tud" - mondta a KTE játékosa, hozzátéve, hogy azzal már mindenképpen elégedett lenne, ha nem kapnának gólt, de a győzelem a céljuk.

A háromszoros bajnok és egyszeres kupagyőztes Riga FC a lett bajnokság ezüstérmeseként kvalifikálta magát a Kl-selejtezőbe, amelynek első körében az izlandi Víkingur Reykjavík együttesét búcsúztatta. A lett együttes kiváló formában van, hiszen az izlandi vereséget megelőzően másfél hónapig veretlen volt tétmérkőzéseken, ennek köszönhetően 23 forduló után vezeti hazája bajnokságát (18 győzelem, négy döntetlen, egy vereség), a kupában pedig negyeddöntős.

A Kecskemét-Riga FC találkozó csütörtökön 19 órakor kezdődik a Széktói Stadionban. A visszavágóra egy héttel később kerül sor, a továbbjutóra a holland FC Twente vagy a svéd Hammarby BK vár a következő fordulóban.

Dzsudzsáknál is fiatalabb klub a Debrecen ellenfele

A Debreceni VSC labdarúgócsapata csaknem négy év után tér vissza a nemzetközi kupaporondra, amikor csütörtökön az örmény Alaskert otthonában lép pályára a Konferencia-liga selejtező második fordulójában. A hajdúságiak ellenfele nem éppen egy régi klub, ugyanis 1990-ben alapították, vagyis még a DVSC csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs is idősebb nála.

A magyar bajnokság előző kiírásában bronzérmes Debrecen legutóbb az Európa-liga 2019/2020-as idényének kvalifikációjában az olasz Torino elleni vesztes párharc során lépett pályára európai kupameccsen. A DVSC azóta a másodosztályt is megjárta, most közel négy év elteltével Örményországban lép ki ismét a nemzetközi színtérre.

Készen állunk, nagyon bízom abban, hogy ott folytatjuk, ahol tavasszal a bajnokságban abbahagytuk. A játékosok többsége maradt, így volt egy alap, amire tudtunk építeni. Úgy vágunk neki a kalandnak, hogy szeretnénk bejutni a következő körbe" - nyilatkozta a debreceniek egyszeres válogatott kapusa, Megyeri Balázs.

Az Alaskert negyedik helyen zárta az örmény élvonal legutóbbi idényét, egy évvel ezelőtt pedig a Kl-selejtező első körében máltai ellenféllel szemben búcsúzott. A DVSC-nek még sosem volt örmény, az Alaskertnek pedig magyar ellenfele.

Srdjan Blagojevic, a DVSC szerb vezetőedzője szerint jó felkészülést zártak, így a limitált költségvetés ellenére is sikerült megtalálni azokat a játékosokat a nyáron, akik erősítést jelentenek.

"Nehéz mérkőzésre számítok, mert az Alaskert az első körben 180 percen keresztül dominált montenegrói ellenfelével szemben, és idegenben 6-1-re tudott győzni. Jó és gyors támadójátékuk van, négy ember magasan fent játszik, megvan a megfelelő minősége a csatároknak, akik az egy az egy elleni párharcokban nagyon jók" - elemezte a riválist a tréner. A szerb szakember hozzátette, tisztelik az ellenfelet, de hisznek önmagukban és szeretnék bebizonyítani, hogy itt a helyük Európában.



A Loki már kedden elutazott Örményországba, ahol csütörtökön, közép-európai idő szerint 17 órakor lép pályára a selejtező második fordulójának első mérkőzésén. A visszavágót jövő csütörtökön 21 órától rendezik Debrecenben, a párharc továbbjutója pedig az osztrák Rapid Wiennel találkozik a következő körben.

Nehéz meccs vár a Zalaegerszegre

A Magyar Kupa-címvédő Zalaegerszeg csütörtökön a horvát NK Osijek otthonában lép pályára a labdarúgó Konferencia-liga selejtező második fordulójának első mérkőzésén. A zalaiak Horvátország legmodernebb stadionjában léphetnek pályára, amelynek befogadóképessége 13 ezer fő.Az eszékiek telt házat várnak, amire jó esély mutatkozik. A hétfőn kezdődött hazai jegyértékesítés első napján elkeltek a legnépszerűbb ülőhelyek. A ZTE-nek nem lehet más szándéka, minthogy olyan eredményt érjen el, amely a jövő csütörtöki egerszegi visszavágóra számára kedvező legyen.

Szeretnénk nyerni idegenben, de roppant nehéz összecsapásra számíthatunk. Döntetlen körüli eredménnyel már abszolút elégedettek lennénk, akkor teljesen nyílt maradna a továbbjutás kérdése. Remélem, a tétmérkőzésekre át tudjuk menteni a felkészülés alatt mutatott játékot és eredményességet" - nyilatkozta Boér Gábor vezetőedző.

A ZTE hat edzőmérkőzést játszott az elmúlt egy hónapban, a csapat mérlege négy győzelem, egy döntetlen és egy vereség, ráadásu még a Bundesliga-negyedik, Bajnokok Ligája-csoportkörös Union Berlin ellen is nyertek 3-2-re.

A Zalaegerszeg is nagy visszatérő, hiszen 13 év után játszik ismét a nemzetközi kupaporondon, 2010-ben 1-0-s összesítéssel búcsúzott az albán KF Tiranával szemben az Európa-liga-selejtező első körében. Horvát együttessel két párharcban találkoztak az egerszegiek: 2002-ben 2-2-es összesítéssel, idegenben szerzett góllal jutottak túl az NK Zagreben a Bajnokok Ligája-selejtezőben, ennek köszönhetően mérkőzhettek meg a Manchester Uniteddel, amelyet 1-0-ra legyőztek a Puskás Ferenc Stadionban. Az angliai 5-0-s vereség után az UEFA Kupában folytatta a ZTE FC, amely 9-1-es összesítéssel búcsúzott a Dinamo Zagrebbel szemben.

"Minimalizálnunk kell a hibáink számát, mert rendkívül erős csapat az Eszék. A legjobb játékunkra van szükségünk, hogy eredményesek legyünk" - nyilatkozta Boér. Az NK Osijek az előző szezonban harmadik lett a horvát élvonalban, az új idényt pedig a Slaven Belupo 6-1-es legyőzésével kezdte, és mivel 2017 óta rendszeresen szerepel az európai kupaporondon, jóval nagyobb nemzetközi tapasztalata van, mint magyar ellenfelének.

"Két mérkőzésből áll a párharc, ami jó néhány játékosunk számára idegen, hiszen a Magyar Kupának is más a lebonyolítása. Sokunknak ez lesz az első olyan párharca, amelyben két meccsen dől el a továbbjutás. Szeretnénk megmutatni, képesek vagyunk európai szinten is jó játékkal előrukkolni" - magyarázta Mocsi Attila. A magyar válogatott kerettag középhátvéd kijelentette, taktikus játékra lesz szükségük csütörtökön, és olyan eredményre, hogy hazai pályán ki tudják harcolni a továbbjutást. Hozzáfűzte, alaposan elemezték a horvátok játékát, maximálisan felkészültek, és tudják, mit várhatnak, ezért azt gondolja, semmi meglepőt nem fognak nyújtani az eszékiek.

Az NK Osijek-Zalaegerszeg mérkőzés csütörtökön 20 órakor kezdődik. A párharc továbbjutójára a román CFR Cluj vagy a török Adana Demirspor vár majd a harmadik számú európai kupasorozat selejtezőjének következő fordulójában.