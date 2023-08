12 év eltiltás, horrorsérülés, nemierőszak-botrány és nézőverés után is van visszaút a focipályára

A profi futballban borzasztó csapás egy labdarúgó számára, amikor nem kap elég játéklehetőséget és a kispadra száműzik, vagy még a keretbe sem nevezik. Vannak olyan esetek, amikor azonban nem az edző döntése miatt kerül partvonalon kívülre egy játékos, hanem azért, mert súlyosan megsérült, vagy éppen eltiltással büntették. Közülük sokan nem tudják megközelíteni korábbi teljesítményük szintjét, ám szép számmal akadnak olyanok, akik újra sikereket érnek el. Összeállításunkban olyan futballisták eseteit mutatjuk be, akik nagyon hosszú kihagyás után tértek vissza a pályára.

Két évet hagyott ki a Manchester City nemi erőszakkal vádolt focistája

A francia válogatottal öt évvel ezelőtt világbajnokságot nyerő Benjamin Mendyt még 2021-ben vádolta meg először egy nő azt állítva, hogy a futballista egy évvel korábban megerőszakolta őt cheshire-i luxuslakásában, majd nem sokkal később egy másik nő is jelentkezett, aki azt vallotta, hogy a játékos 2018-ban erőszakolta meg. Mendy mindent tagadott, a bíróság azonban elrendelte előzetes letartóztatását, a Manchester City pedig az ügy lezárásáig felfüggesztette a játékost.

Idén júliusban került pont az ügy végére, és egy chesteri bíróság hat férfi és hat nő alkotta esküdtszéke végül meghozta a tavaly szeptember óta tartó tárgyalás ítéletét: egyhangúlag úgy döntöttek, hogy Mendy ártatlan. A francia focista a beszámolók szerint zokogva vette tudomásul az ítéletet, a bíróság előtt pedig sírva ölelte meg a barátait. Mendy később köszönetet mondott az esküdteknek, amiért "csak a tényekre és a bizonyítékokra figyeltek a pletykák és az ügyet övező felhajtás helyett".

Mindössze öt nappal az ítélet megszületése után Mendy aláírt új csapatához, a francia élvonalban szereplő Lorient együtteséhez. A klub bejelentése szerint a 29 éves balhátvéd kétéves megállapodást kötött új csapatával, amely ingyen szerezte meg a játékost, ugyanis szerződése lejártával távozott a Manchester Citytől.

Mendy 2017-ben a Monacótól igazolt Pep Guardiola együtteséhez, amely akkor a hátvédek között rekordot jelentő 52 millió fontot fizetett érte. Angliában négy bajnoki cím mellett szintén négy alkalommal nyert Ligakupát és egyszer az FA-kupát is elhódította a Cityvel. A világbajnok hátvéd legutóbb csaknem két évvel ezelőtt, 2021 augusztusában lépett pályára, de most a Lorient csapatával készülhet a hamarosan kezdődő futballidényre.

: FC Lorient have signed Benjamin Mendy on a contract until June 2025.



(Source: @FCLorient) pic.twitter.com/qu7CG0smg1 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 19, 2023

Hosszú eltiltást ért Eric Cantona emlékezetes karaterúgása

Maradva a francia játékosoknál, következzen a Manchester Unitedben legendává váló botrányhős focista, Eric Cantona felejthetetlen botránya. A zseniális képességű futballista számtalan brilliáns gólt szerzett, azonban a legemlékezetesebb durvasága miatt alaposan megbűnhődött.

1995 januárjában a Manchester United egy feszült hangulatú mérkőzést játszott a Crystal Palace otthonában. A rengeteg szabálytalanságot hozó meccsen a második félidő elején szabadult el a pokol, amikor Cantona egy hatalmasat belerúgott az őt szorosan őrző ellenfelébe, Richard Shaw-ba. A partjelző előtt történt mindez, így a bíró azonnal kiállította a francia támadót. Ezek után az első sorból az egyik szurkoló azt üvöltötte Cantonának, hogy: "Takarodj vissza a p.csába Franciaországba, te szemétláda francia!" A United legnagyobb sztárja ettől teljesen dühbe gurult, és egy látványos karaterúgással letarolta a drukkert.

Dühkitörése miatt Cantonát letartóztatták és testi sértés vádjával kéthetes börtönbüntetésre ítélték. Fellebbezése után 120 órányi közmunkára módosult a döntés, ami mellé a Manchester United húszezer, az angol szövetség tízezer fontos pénzbírsága társult. A bíróság mellett az FA is megbüntette a francia játékost, aki végül nyolc hónapos eltiltást kapott.

Cantona az 1994/1995-ös idényben már nem léphetett pályára, és a következő szezon első 7 bajnokiját is ki kellett hagynia. A francia sztár a Liverpool elleni rangadón tért vissza a pályára, az Old Traffordon rendezett, 2-2-es eredménnyel zárult derbin gólt lőtt és gólpasszt is adott.

Visszavonulás helyett gól a világbajnok ellen

A Fehérvár csapatkapitányának, az 52-szeres magyar válogatott Fiola Attilának pályafutása során rengetegszer meggyűlt már a baja a sérülésekkel. A védőként és középpályásként is bevethető futballista fontos tagja volt Bernd Storck szövetségi kapitány csapatának, amely kijutott a 2016-os Európa-bajnokságra, ám a franciaországi tornán csak egy meccsen tudott pályára lépni, mert az osztrákok elleni 2-0-s győzelem során megsérült. Az a balszerencsés mozdulat aztán sérülések sorozatát indította el a védő pályafutásában.

Azt követően egyik csapás ért a másik után: részleges bokaszalag-szakadástól kezdve belső oldalszalag-sérülésen, arccsont- és kézfejtörésen át a már-már elviselhetetlen térdfájdalomig" - nyilatkozta korábban a 33 éves futballista, aki a 2016-os Eb utáni három évben rengeteg meccset hagyott ki a klubjában és a válogatottban is folyamatos sérülései miatt. Fiola annyira szörnyű időszakot élt át, hogy már a visszavonuláson is elgondolkodott, azonban lenyűgöző akaraterejének és kitartásának köszönhetően nem adta fel és felépült.

Fiola a részben hazai rendezésű, 2021-es Európa-bajnokság selejtezőinek nagy részén nem lehetett ott, azonban a Bulgária és az Izland elleni pótselejtezőkön már a pályán volt, az Eb-n pedig szenzációs gólt lőtt a vb-címvédő franciáknak a Puskás Arénában 60 ezer néző előtt.

Fiola a két évvel ezelőtti Eb mindhárom csoportmeccsén játszott, és a Nemzetek Ligájában is végig ott volt a pályán, amikor Marco Rossi csapata idegenben 4-0-ra kiütötte Angliát, majd Németországban is győzött.

Elhúzódó sérülései után tehát sikeresen visszatért és elképesztő élményeket élhetett át a válogatottban, ám a küzdelmes szezont záró Fehérvárban márciusban megsérült, műteni kellett, ezért az utolsó 10 bajnokin már játszhatott. Térdsérülése miatt három hónap kihagyást jósoltak neki az orvosok, így hamarosan újra pályára léphet klubjában.

Közel 500 napot kellett kihagynia a DAC csapatkapitányának

Fiola Attilához hasonlóan a szintén magyar válogatott Kalmár Zsolt is pontosan tudja, milyen érzés hosszú kihagyás után visszatérni a pályára. A szlovák bajnokságban szereplő Dunaszerdahely csapatkapitánya 2021. márciusában, az Andorra ellen 4-1-re megnyert vb-selejtezőn szenvedett súlyos térdsérülést. Kalmár egy felugrás utáni földet érésnél fájdalmas arccal a gyepre rogyott, és térdkötéssel bicegett le, majd a lefújás után két mankóval a hóna alatt tért vissza a pályára. A mérkőzés utáni MRI-vizsgálatok még nem mutatták ki, de későbbi kiderült, hogy a DAC futballistájának az oldalsó- és a keresztszalagjait is meg kell műteni, miután azok nagy része is megsérült.

Ennek köszönhetően Kalmárnak a 2020/2021-es szezon hátralévő részét, valamint a teljes 2021/2022-es idényt is ki kellett hagynia, és mindeközben a 2021-re halasztott, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságról is lemaradt. A 28 éves középpályás tavaly júliusban, 483 nap után térhetett vissza a pályára a feröeri Víkingur Gota elleni Konferencia-liga-selejtezőn, aztán néhány nappal később már a bajnokságban is újra játszott, ahol első meccsén egyből gólt szerzett.

Kalmár azóta a válogatottban is játszott, Dzsudzsák Balázs búcsúmeccsét, a görögök elleni találkozót az ő 94. percben szerzett hatalmas szabadrúgásgóljával nyerte meg Marco Rossi csapata.

Kalmár a DAC-ban is remek szezont zárt, a bajnokságban 8 góllal és 4 gólpasszal segítette a fennállása első bajnoki címére hajtó klubot, amely hat ponttal is vezette a szlovák ligát, ám a Slovan Bratislava végül megelőzte.

A világ egyik legbalszerencsésebb futballistája

A Borussia Dortmund ikonja, a 34 éves Marco Reus joggal nevezhető a világ egyik legpechesebb futbalistájának, hiszen pályafutása során rengeteg meccset kellett kihagynia sérülések miatt, és több nagy tornáról is lemaradt. A német válogatott sztár tavaly szeptemberben, a Schalke elleni Bundesliga-meccsen súlyos bokasérülést szenvedett, a fájdalomtól és a csalódottságtól zokogó futballistát hordágyon vitték le a pályáról. Októberben az Union Berlin, novemberben pedig a Bochum elleni meccsen is visszatért a kiváló középpályás, de siettette a rehabilitációját, ami rossz döntésnek bizonyult, így kénytelen volt kihagyni a katari világbajnokságot.

Marco Reus was carried off the pitch after suffering what looks like an ankle injury in the 28th minute. pic.twitter.com/Sc78XdqIaG — ESPN FC (@ESPNFC) September 17, 2022

A tavalyi vb mellett a Dortmund csapatkapitánya sérülés miatt nem lehetett ott a 2014-es világbajnokságon, melyet a német válogatott megnyert, valamint a 2016-os Eb-n sem játszhatott. Reus szerepelt a 2018-as világbajnokságon, de akkor a németek már a csoportkörben búcsúztak, 2021-ben pedig - saját döntése alapján - lemaradt a részben magyarországi rendezésű Eb-ről.

A balszerencsés sérülések mellett a klasszis játékos - akinek szinte nincs olyan szezonja, amikor ne dőlne ki hosszabb időre - pályafutása így sem tekinthető sikertelennek, a Bundesligában már háromszor is megválasztották az év játékosának, a Dortmunddal kétszer nyerte meg a Német Kupát, háromszor pedig a Német Szuperkupát. Reus a BVB színeiben eddig már 387 tétmeccsen játszott, ezeken 161 gólt lőtt és 121 gólpasszt adott.

12 év eltiltás után 46 évesen lépett újra pályára az olasz focista

A korábbi olasz élvonalbeli futballistát, Francesco Flachit karrierje alatt kétszer is eltiltották doppingvétség miatt. Először 2007 februárjában, még a Sampdoria játékosaként kapott kétéves eltiltást kokainhasználatért. Három évvel később, amikor az olasz másodosztályban szereplő Brescia labdarúgója volt, másodjára is fennakadt egy doppingellenőrzésen: mintájában ismét kokain nyomaira bukkantak. Utóbbit követően rótták ki rá az egészen döbbenetes, tizenkét évre szóló büntetést. Tavaly februárban aztán letelt az eltiltás, és Flachi 46 évesen az ötödosztályú AD SS Signa csapatában újra pályára lépett.

Flachi profi pályafutása során több együttes tagjaként is megfordult a Serie A-ban, karrierjének legmeghatározóbb időszakát a Sampdoriában töltötte, amelynek csapatkapitánya is volt. A klub színeiben a másodosztályú szereplést is beszámítva 280 meccsen 110 gólt szerzett, amellyel a genovai csapat történetének harmadik legeredményesebb játékosa. Flachi egyébként még mindig aktív játékos, a most 48 éves futbalista tavaly nyáron a Genovában található amatőr futballcsapathoz, az ASD Praese 1945 elnevezésű egyesülethez igazolt.

Rémisztő horrorsérülése után majdnem véget ért az Arsenal sztárjának karrierje

2008 februárjában döbbenetes jelenetsorral vette kezdetét a Premier League 27. fordulója. A Birmingham City-Arsenal mérkőzés 3. percében a hazaiak hátvédje, Martin Taylor brutálisan felrúgta a londoniak brazil származású horvát válogatott csatárát, Eduardo da Silvát. A kegyetlen belépő következtében a hatalmas tehetségnek tartott támadónak két helyen is eltört a lába és az egyik csont elmozdult a helyéről. A látvány annyira sokkoló volt, hogy nem csak a játékosokat, de még az orvosi stáb tagjait is megrémítette, a jelenetet nem is ismételte meg a meccset közvetítő tv-csatorna. Eduardót hosszasan ápolták a gyepen, majd kórházba szállították, ahol azonnal megműtötték.

Csupán arra emlékszem, hogy a földre zuhantam, lenéztem a lábamra, és az a másik irányba állt. A többi egyszerűen kiesett" - mondta az Arsenal csatára, aki később hozzátette, hogy nem okolja az angol futballt a sérülése miatt, mert a labdarúgás egy nagyon intenzív sport, és ilyen eset másutt is előfordulhat.

A brutális sérülés akár véget is vethetett volna a horvát csatár pályafutásának, akinek végül 51 hetet kellett kihagynia lábtörése miatt. Eduardo az Arsenalban már nem is tudott igazán formába lendüni, ezért 2010-ben az ukrán Sakhtar Donyeckhez igazolt, ahol viszont szép sikereket ért el, ötször lett bajnok és kupagyőztes a csapattal. A 62-szeres horvát válogtott támadó később brazil klubokban is futballozott, majd 2019-ben a lengyel Legia Warsó együttesétől vonult vissza.