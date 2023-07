Nagy bejelentést tett a Paks Böde Dániel jövőjéről

A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (OTP Bank Liga) szereplő Paksi FC a hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerződést hosszabbított Böde Dániellel, akinek immár a tizennyolcadik NBI-es szezonja következik.

"Jöhet még egy év biztosan! Örömmel jelentjük, klubunk és Böde Dániel megállapodott a folytatásról" - írta a közleményében a paksi klub.

A magyar labdarúgás megkérdőjelezhetetlenül kiemelkedő alakjának tizenegyedik első osztályú paksi szezonja következik, mely közben további hét esztendőt a Ferencvárosnál is lehúzott. Böde NBI-es meccsszámlálója négyszáznegyvennégy találkozónál jár, amivel jelenleg a tizenkettedik helyen tanyázik a legtöbbször pályára lépő játékosok honi örökranglistáján.