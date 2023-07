A Szoboszlai által kiszorított csapatkapitány érzelmes üzenetben búcsúzott a Liverpooltól

A Liverpooltól távozott csapatkapitány, Jordan Henderson érzelmes üzenetben köszönt el a szurkolóktól.

Az angol középpályás a korábbi liverpooli csapattársa, Steven Gerrard által irányított Al-Ettifaq csapatában folytatja pályafutását. Henderson 12 év után hagyta el a Vörösöket, amelytől a klub oldalán egy videóüzenetben köszönt el.

Nehéz szavakba önteni ezt az elmúlt 12 évet, és még nehezebb elbúcsúzni. Örökre Vörös maradok. Halálom napjáig. Köszönök mindent. Soha nem jársz egyedül" – idézve a klub himnuszának címét.

A 33 éves játékos hároméves szerződést kötött új csapatával, és heti közel 700 ezres fizetést tesz majd zsebre Szaúd-Arábiában, ami a négyszerese annak, amennyit a Liverpoolnál keresett.

Henderson már csatlakozott is új csapatához a horvátországi edzőtáborban, ahol már az első edzésen is részt vett és csütörtökön az észak-macedóniai Rabotnicki elleni felkészülési mérkőzésen mutatkozhat be.

Jordan Henderson já está treinando com seus companheiros no Al Ettifaq pic.twitter.com/LZldmEhAa2 — Futebol Saudita News (@BrSaudita) July 26, 2023

Összesen 492 alkalommal lépett pályára minden sorozatot figyelembe véve a Pool színeiben. A Liverpool középpályája jelentős frissítésen megy keresztül a nyáron, hiszen két fiatal és tehetséges középpályást már igazoltak, Szoboszlai Dominik és Alexis Mac Allister személyében.