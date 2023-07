Győzelemmel kezdett a Kecskemét a Konferencia-ligában

A labdarúgó Európa Konferencia-liga-selejtező második fordulójának első mérkőzésén a Kecskemét hazai pályán, a kiváló hangulatú Széktói Stadionban 2-1-re nyert lett Riga ellen.

A legutóbbi bajnokságban újoncként ezüstérmes Kecskemét 12 év után, története második kupapárharcára készült – a kazah Aktobe ellen két döntetlennel, idegenben szerzett kevesebb gól miatt búcsúzott a klub anno az Európa-ligától. A lila-fehérek kerete szinte változatlan maradt az előző szezonhoz képest, noha az alapembernek számító Nikitscher Tamást sérülés miatt a felkészülés során elvesztette Szabó István vezetőedző. Pontosabban a lett Riga elleni meccsen Szabó pro licenc hiányában nem ülhetett a kispadon, így Lóczi István helyettesítette őt.A háromszoros bajnok és egyszeres kupagyőztes Riga tavaly ezüstérmes volt a lett ligában (idén pedig vezeti azt), így kvalifikálta magát a Konferencia-liga-selejtezőbe, ahol az első körben 2-1-es összesítéssel búcsúztatta az izlandi Vikingurt.

A csütörtöki találkozón a Kecskemét az első percekben fölényben játszott, Vágó Levente és Szuhodovszki Soma előtt is adódott gólszerzési esély, ám egyikük sem találta el a kaput, majd az első negyedóra végén Matheus Leoni lőtt oldalhálót. A vendégek első nagy helyzete a félidő félénél Douglas Aurélio nevéhez fűződött, akinek a bombáját a védők blokkolták, majd egy szöglet után Baba Musah szórakozta el a helyzetét a kecskeméti kapu előtt, de Varga Bencének is többször akadt dolga az első fél óra végén, amikor a lettek átvették a játék irányítását. Marko Regza próbálkozásánál már a magyar kapus is tehetetlen volt, de a kapufáról kifelé pattant a labda, így maradt a gól nélküli döntetlen.

Jó húszpercnyi lett mezőnyfölény után Pálinkás Gergő ugrasztotta ismét talpra a hazai közönséget, de a 18 méterről leadott, megpattanó lövése centiméterekkel elkerülte a kaput. A félidő hajrájában aztán Banó-Szabó Bence lőhetett 22 méterről, középről egy szabadrúgást, ami a sorfalban kötött ki, a kipattanóból indított ellentámadás végén pedig Vargának kellett messze a kapujából kijönnie tisztázni. A szünet előtti pillanatokban Banó-Szabó lába meg is sérült, és a KTE játékosa a második félidőre már nem is jött ki a pályára – Mihajlo Meszhi váltotta.

A szünetet követően a túloldalon is volt egy hasonló sérülés, a félidei hármas csere után a Rigának egy negyediket is változatnia kellett kényszerűségből. Ám jött egy még nagyobb pofon a letteknek: Musah szabálytalansága után tizenegyeshez jutott a Kecskemét. Szuhodovszki higgadtan a jobb alsó sarokba gurította a balra vetődő kapus mellett a labdát, így megszerezte a vezetést a KTE-nek!

A letteket felpaprikázta a gól, és a következő percekben egyrészt többet birtokolták a labdát a hazai tizenhatos környékén, másrészt többször is reklamálás vagy dulakodás miatt kapott sárga lapot egy játékos vagy a szakmai stáb egyik tagja.

Helyzetből azonban nem volt többen része a Rigának: Musah egy újabb fejesét ugyan védenie kellett Vargának, a túloldalon viszont Kiss Bence is veszélyes kontrát vezetett, majd egy szöglet után Vágó fejese és Meszhi lövése után is a vendégeknek volt szerencséje. Az utolsó húsz percre fordulva másodszor is változtattak a hazaiak, Kiss Bence helyére Tóth Barna állt be, majd rögtön ezután Tóth beadása után Meszhi egy látványos fejessel próbálkozott, amit a rigai kapus bravúrral hárított.

A mérkőzés hajrájában is inkább a lett csapat birtokolta a labdát, igazán nagy gólhelyzetig azonban nem jutott, miközben a Kecskemét egy-egy kontratámadásból próbálta volna megduplázni az előnyét – sikerrel! Szuhodovszki Soma adott be balról a védők mögé, Pálinkás Gergő pedig négy méterről a kapuba lőtt, épp mielőtt lecserélték volna.

A középkezdés után viszont hamar visszajöttek egy gólra a lettek, Ngonda Muzinga beadása után Varga kissé elszámította magát, Anthony Contreras pedig betalált a hazai kapuba. A folytatásban aztán már újabb gól, és igazán helyzet sem született, így az egygólos előnyét megőrizte a Kecskemét.

A KTE a sikerével így is története során először nyert európai kupameccset, és a Ferencváros elleni első fordulós magyar bajnoki elhalasztása miatt rögtön készülhet is a jövő csütörtöki visszavágóra, amire Lettországban kerül sor.

Európa Konferencia-liga-selejtező, 2. forduló, első mérkőzés:

Kecskeméti TE – Riga FC (lett) 2-1 (0-0)

gólszerzők: Szuhodovszki (52. - tizenegyesből), Pálinkás (85.), ill. Contreras (86.)



A továbbjutóra a holland FC Twente vagy a svéd Hammarby BK vár a következő, harmadik fordulóban.