Ezt mondta a Fradi edzője a jövőjéről a szenzációs siker után

A Ferencváros hazai pályán 4-0-ra győzte le az ír Shamrock Rovers csapatát a Konferencia-liga-selejtező második fordulójának első mérkőzésén. A találkozó után a Fradi megbízott vezetőedzője, Máté Csaba értékelte a mérkőzést az M4 Sport kamerái előtt.

„A legfontosabb a mentális oldal volt, hiszen sokkhatásként érte a csapatot a múlt heti mérkőzés, az edzéseken is feszültségek voltak. Ma kicsit idegesebben kezdtük, de amikor rátaláltunk a ritmusra, remek teljesítményt nyújtottunk. Próbáltuk gyorsan járatni a labdát, forgatni a játékot, hogy legyenek kettő az egy elleni szutációk a széleken. Már a gól előtt is voltak helyzeteink. Apro nüanszok döntenek el egy meccset, fontos, hogy ezeket a magunk javára tudjuk fordítani. Nehéz megmondani, meccsről meccsre tekintünk. Remélem, kitart a lendület és még a következő meccsen is én leszek a Fradi edzője" – nyilatkozta Máté Csaba.